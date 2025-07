Ogni anno vengono utilizzati miliardi di sacchetti di plastica in tutto il mondo. Molti di questi finiscono nell’ambiente, inquinando mari, fiumi, spiagge e danneggiando la fauna. Per contrastare il problema, diversi Paesi hanno introdotto misure restrittive come divieti o tasse, ma la reale efficacia di queste politiche non era mai stata valutata su vasta scala. Ora una nuova ricerca condotta negli Stati Uniti fornisce una risposta: vietare i sacchetti funziona, ma non basta a fermare la diffusione della plastica.

Un’analisi su migliaia di spiagge

Lo studio si basa sui dati raccolti tra il 2016 e il 2023 da migliaia di volontari che hanno partecipato a iniziative di pulizia lungo oltre 45mila tratti di costa e rive fluviali negli Stati Uniti. L’organizzazione che ha fornito i dati ha raccolto milioni di osservazioni sui rifiuti trovati, offrendo ai ricercatori un’enorme base per valutare gli effetti delle politiche ambientali sui sacchetti. Nonostante la difficoltà nel calcolare quantità esatte, gli studiosi sono riusciti a misurare la percentuale di sacchetti rispetto al totale dei rifiuti raccolti, confrontando le aree con e senza restrizioni all’uso della plastica.

I sacchetti di plastica diminuiscono dove ci sono i divieti

I risultati indicano che, in generale, la presenza di plastica su spiagge e fiumi è aumentata. Tuttavia, dove esistono divieti specifici sui sacchetti, l’aumento è stato molto meno marcato. In particolare, la percentuale di sacchetti nei rifiuti raccolti era inferiore tra il 25 e il 47% rispetto alle aree senza regolamentazioni. Per evitare che il dato fosse dovuto a una maggiore consapevolezza ambientale indipendente dalle leggi, i ricercatori hanno analizzato altri rifiuti come cannucce e bottigliette. In questi casi non si è registrata una riduzione simile, rafforzando l’idea che siano proprio i divieti ad aver influito sull’uso dei sacchetti.

Negli Usa situazione frammentata

Negli Stati Uniti non esiste una normativa unica che disciplini l’uso dei sacchetti di plastica. Ogni Stato decide in autonomia: solo una decina hanno adottato leggi restrittive, a cui si aggiungono regolamenti locali delle singole città. La ricerca ha rilevato che le misure più efficaci sono quelle estese a tutti i tipi di sacchetto, senza eccezioni, e quelle imposte a livello statale. Le ordinanze comunali, invece, producono risultati più modesti a causa della facile dispersione dei rifiuti da un’area all’altra, specie nei casi in cui le buste più leggere possono essere trasportate dal vento o dai corsi d’acqua.

Inquinamento da plastica: un problema globale

I sacchetti di plastica rappresentano una delle forme più pervasive di rifiuto ambientale. Possono impiegare decine o centinaia di anni per degradarsi, e nel farlo rilasciano sostanze tossiche. Col tempo si frammentano in microplastiche, particelle minuscole ormai rilevate in oltre 1.300 specie animali, terrestri e marine. Gli effetti sulla salute umana non sono ancora del tutto chiari, ma sono stati osservati danni fisici e chimici in molte specie. Le microplastiche, inoltre, sono presenti anche in ambienti remoti e si stima che ogni anno ne vengano rilasciate nell’ambiente fino a 40 milioni di tonnellate. Di fronte a queste cifre, intervenire sui sacchetti è solo una parte del problema, ma una parte importante.

Tasse e divieti: cosa funziona di più?

I ricercatori hanno analizzato non solo i divieti, ma anche l’imposizione di tasse sull’uso dei sacchetti. Sebbene meno comuni, queste si sono dimostrate in alcuni casi persino più efficaci dei divieti totali. Le misure più deboli, come i divieti parziali che escludono i sacchetti più spessi, hanno prodotto risultati più incerti e meno incisivi. La ricerca sottolinea l’importanza di regolamentazioni chiare e su larga scala: le politiche più efficaci sono quelle estese a tutti i sacchetti, applicate su ampie aree geografiche e supportate da un sistema di monitoraggio accurato.

La necessità di scelte strutturale

La ricerca dimostra che i divieti sui sacchetti di plastica sono efficaci nel ridurne la presenza nell’ambiente, soprattutto nei luoghi dove erano particolarmente diffusi. Tuttavia, da soli non bastano: la quantità complessiva di plastica sulle coste continua ad aumentare. Occorrono politiche più ampie, che comprendano anche altri tipi di rifiuti monouso e che siano in grado di incidere sulle abitudini dei consumatori e sulla gestione dei rifiuti a livello globale. Espandere le restrizioni o introdurre meccanismi economici come tasse potrebbe contribuire a contenere l’inquinamento, ma servono interventi sistemici e coordinati, anche a livello internazionale. Solo così sarà possibile affrontare una delle più gravi emergenze ambientali del nostro tempo.

