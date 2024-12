Non serve avere una mente da ingegnere per riprogettare la propria casa in maniera più sostenibile. Fare un uso efficiente delle energie rinnovabili, anche in ambito domestico, oggi è alla portata di tutti. Anche di chi non è un esperto in materia. Il primo passo da fare per rendere la propria abitazione a zero emissioni di carbonio è affidarsi al partner giusto.

Obiettivo: vivere a zero emissioni di carbonio

Pioniere nella fornitura di soluzioni solari, Huawei FusionSolar è oggi tra i principali fornitori a livello mondiale. La sua ultima, innovativa proposta per il residenziale è una tecnologia fotovoltaica e di accumulo smart ed efficiente, che integra l’aspetto estetico con quello dell’uso quotidiano.

Si chiama one-fits-all, ed una soluzione integrata, innovativa e semplicemente affidabile. Offre molteplici vantaggi: fa risparmiare sui costi dell’elettricità e riduce la dipendenza dalla rete elettrica.

La soluzione comprende: ottimizzatore (Smart Module Controller) + inverter (Smart Energy Controller) + sistema di accumulo (Smart String Energy Storage System) + EV Charger (Smart Charger) per la carica dei veicoli elettrici + sistema di monitoraggio e gestione.

Come funziona one-fits-all di Huawei

La tecnologia one-fits-all di Huawei fa tutto da sola: durante il giorno i pannelli fotovoltaici posizionati sul tetto sfruttano il massimo di ogni raggio di sole generando energia green, gratuita e pulita. L’elettricità prodotta in eccesso viene accumulata nelle batterie, o sistemi di accumulo.

L’App FusionSolar permette di controllare l’intero impianto in tempo reale, nonché di gestire elettrodomestici e dispositivi smart. Questo è possibile grazie a EMMA, l’Home Energy Management Assistant che consente una gestione semplice ed integrata di fotovoltaico, accumulo, ricarica e consumi. Ciò massimizza la percentuale di consumo di energia green, con un incremento complessivo del ritorno sull’investimento di oltre il 6%.

A chi volesse un’ulteriore prova della validità di questa tecnologia, la risposta è nei numeri: Huawei FusionSolar ha già fornito energia green, stabile e affidabile, a oltre 3.3 milioni di famiglie in tutto il mondo (dati del 2023). Una cifra destinata ad aumentare nell’immediato futuro, vista la sensibilità crescente in materia di eco-compatibilità e di sostenibilità dello stile di vita.