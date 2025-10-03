Questa settimana voglio raccontarvi il caso di Veronica, una mia cliente prossima alle nozze: la sua storia può essere utile a molte. Si rivolge a me perché, dopo aver letto e sentito parlare delle ultime notizie sui patti prematrimoniali, vorrebbe mettere per iscritto cosa le spetterebbe in caso di separazione e, aggiunge, quale sarebbe il mantenimento per i figli.

I patti prematrimoniali nell’ultima storica sentenza

Veronica ha pensato di tutelarsi e prevenire problemi futuri dopo che, questa estate, la sentenza della Cassazione n. 20415/2025 ha preso in esame un caso concreto, quello in cui due coniugi, anni prima della loro separazione, avevano firmato una scrittura privata nella quale il marito si impegnava a restituire alla moglie una somma determinata, riconoscendole il contributo economico dato alla ristrutturazione della casa familiare e all’acquisto di beni comuni. In cambio, la moglie rinunciava a una serie di beni mobili, tra cui un’imbarcazione e parte dell’arredamento.

I patti prematrimoniali non includono i figli

E fin qui, spiego a Veronica, nessun problema, ma il punto fondamentale è quello che riguarda i futuri figli della coppia. L’accordo prematrimoniale è un contratto con condizione sospensiva lecita, finalizzato a riequilibrare le risorse economiche di marito e moglie. Ma non vengono regolamentati in anticipo obblighi che riguardino i minori della coppia. Se Veronica e il suo futuro marito decidessero di comune accordo di firmare un documento che comprende clausole legate al mantenimento o al futuro dei figli, queste automaticamente renderebbero la stessa scrittura privata nulla.

A Veronica e a tutte voi ricordo che questo tipo di accordo, se ben strutturato, può rappresentare uno strumento utile in molte situazioni pratiche: ad esempio, quando uno dei due partner finanzia lavori in una casa intestata solo all’altro o quando si vogliono evitare future liti su beni acquistati insieme ma non formalmente cointestati. Ma se un domani i due dovessero separarsi, i loro doveri economici di genitori dovrebbero essere definiti, come succede sempre, con l’aiuto di una sentenza del tribunale.

