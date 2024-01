Come scegliere e personalizzare il passeggino trio

S cegliere il passeggino trio per il proprio figlio può sembrare complicato: in realtà basta valutare alcuni aspetti fondamentali per non commettere errori. E per un passeggino speciale, segui i nostri consigli su come personalizzarlo!

La nascita di un figlio è uno dei momenti più importanti nella vita di una coppia. Per l’erede si cerca di preparare tutto con cura e attenzione, affinché possa crescere nel migliore dei modi. Uno dei primi acquisti che in genere si affrontano per il nuovo arrivato è il passeggino, ma per non commettere errori bisogna dotarsi di tempo, pazienza e studio dei prodotti sul mercato. In genere lo si usa per il bebè dalla nascita finché il piccolo raggiunge i tre anni. Si tratta quindi di valutare la scelta in modo che sia una delle soluzioni migliori per trasportare il neonato e rispondere ad ogni sua esigenza. In un primo momento sul telaio verrà montata la navicella, ossia la tradizionale carrozzina che è indispensabile nei primi mesi. Seguirà il seggiolino per l’automobile, che si può montare e smontare all’occorrenza dal telaio stesso. Infine si arriverà al passeggino per le passeggiate con i bimbi più grandi che arrivano a tre anni. Ecco qualche consiglio su come scegliere il passeggino trio.

Il passeggino trio deve essere pratico

Dobbiamo valutare se scegliere un passeggino trio che accompagna la crescita del neonato o tre singoli componenti indipendenti. La prima soluzione è la più pratica visto che acquisteremo tre prodotti uniti da un telaio su cui se ne pone uno alla volta. Questa scelta è pratica, comoda e più facile da riporre. Inoltre occuperà meno spazio. Di solito la navicella accompagna il bambino dalla nascita ai sei mesi; il seggiolino serve per il trasporto in auto e deve essere omologato fino ad un anno di età, ovvero finché il piccolo non raggiunge i 13 chilogrammi di peso. L’ultimo ad essere usato è il passeggino con cui si arriva al terzo compleanno.

Il passeggino trio deve avere giuste dimensioni

Uno dei fattori che inducono i genitori ad una scelta piuttosto che ad un’altra per il passeggino trio è la sua dimensione. È importante tenere conto che il passeggino deve attraversare ogni porta o portone della casa. Per chi abita nei piani superiori al primo deve entrare negli ascensori, non si dovrebbe fare particolare fatica nel suo trasporto e nel riporlo dentro ai bagagliai delle auto. Per essere pratico e funzionale deve chiudersi agevolmente e stare in piedi da solo aiutando chi lo adopera ad agire anche con una sola mano.

Il passeggino trio deve essere sicuro

I tre componenti del passeggino trio dovranno essere omologati e rispettare le leggi in materia, valide in tutta Europa. Oltre ad essere comoda ogni parte del seggiolino, è importante sia sicura. Le ruote dovranno rispondere ai requisiti di solidità, il materiale in cui è realizzato non dovrà risultare tossico, permettere la traspirazione. Le imbottiture dovranno essere morbide e gli schienali reclinabili, per riuscire a fare riposare il piccolo. La sicurezza del passeggino trio dipende molto dal rispetto delle regole stabilite per legge.

Il passeggino trio deve avere gli accessori

Per avere un passeggino trio pratico, sicuro e confortevole è importante che ci siano in dotazione all’acquisto tutti gli accessori. Nei primi mesi, ad esempio, il neonato si trasporterà in auto con la navicella, serviranno quindi la giusta quantità di cinture di sicurezza per l’abitacolo del piccolo, che dovrà essere fissato al sedile posteriore. Inoltre il bambino dovrà essere comodamente trattenuto nella navicella. Alcune regole, come abbiamo già scritto descrivono le caratteristiche del seggiolino per l’auto da uno a tre anni. In questo caso il bambino verrà disposto e bene trattenuto sul sedile a fianco di chi guida, nella direzione contraria al senso di marcia. In seguito il seggiolino per l’auto andrà posto ancora nei sedili posteriori, fino ai dodici anni. Ricordiamo inoltre di avere tutto l’occorrente per i mesi freddi e quelli caldi. L’aria deve passare attraverso la cappottina estiva ed in inverno opportuni impermeabili proteggeranno il piccolo dal freddo, vento e pioggia. Utili i cestelli e le borse per riporre l’occorrente, in modo da avere a portata di mano ciò che alla mamma serve per accudire il piccolo fuori casa.

Altri consigli utili

Fare molta attenzione alle caratteristiche del passeggino trio

Seguire le esperienze delle altre mamme

Valutare i vari tipi di passeggini trio

Come personalizzare il passeggino

Scegliere il giusto trio è un primo passo. Eppure manca qualcosa, un tocco in più, un paio di elementi utili per personalizzare tutto ciò che apparterrà al tuo bambino. Se sei pratica con il fai da te o vuoi delle idee per rendere unico il passeggino, ti diamo qualche idea da cui trarre spunto.

Acquistare accessori personalizzabili

Molti brand del settore hanno ingegnato una serie di accessori di tutti i colori e di svariate forme, da acquistare separatamente e da adattare al passeggino. Ombrellini, scocche intercambiabili, para sole con fantasie diverse, che possono essere montati e smontati a seconda delle esigenze. I prezzi variano dalle cinque euro per un parapioggia fino anche a 100 euro per un rivestimento colorato da inserire come seduta all’interno della carrozzina. Prova a fare un giro sugli e-store principali per avere un’idea di ciò che serve e fare, giustamente, due conti in tasca!

Abbinare medaglioni in argento

Generalmente vengono regalati dai parenti più prossimi, proprio come augurio per la nascita del bambino, ma i medaglioni in argento rappresentano un accessorio fondamentale per chi segue il credo cattolico. Il medaglione, sia rosa che azzurro, raffigura scene e figure evangeliche e viene solitamente fissato sulle maniglie del passeggino. Un piccolo tocco personale dall’alto valore religioso per chi ci tiene veramente.

Rivestire le maniglie con nastri colorati

Per il primo figlio hai acquistato un passeggino unisex ma per il secondogenito vuoi qualcosa di diverso senza spendere necessariamente molto. Perché allora non rivestire le maniglie e le parti in ferro con nastri colorati, e magari, fantasiosi? Ne esistono di molti tipi e alcuni, ad esempio, si adattano ai manubri delle biciclette ed essendo autoadesivi sono facili da inserire senza creare troppi intoppi. Oltre ai tradizionali rosa ed azzurro opta per qualcosa “fuori dagli schemi”.

Ricoprire con autoadesivi

Un’altra idea facile facile consiste nel procurarsi degli autoadesivi da incollare lungo quelle parti in plastica che formano il passeggino. Hai presente gli adesivi per auto, molto colorati e dalle forme tribali? Oppure quelli che rappresentano personaggi dei cartoni animati e che si usano lungo i muri della stanzetta? Bene, adattali al passeggino per ottenere un effetto urban style e, qualora te ne stancassi, basterà levarli senza troppi pensieri!

Utilizzare strass lungo tutto il passeggino

Alcuni strass sono termoadesivi e possono essere incollati su quelle parti del passeggino realizzate in stoffa. Ad esempio, se il passeggino è blu notte, gli strass argento potrebbero creare un effetto “cielo stellato”, oppure se si è pratici basterebbe incollare le pailette fino a formare il nome del bambino. Utilizza la fantasia e abbinando colori differenti potresti arrivare a produrre addirittura un orsacchiotto!