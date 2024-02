D al 1° marzo scatta il nuovo regolamento per chi viaggia sulle Frecce: massimo due bagagli per passeggero. Attenzione alle biciclette. Intanto i voli low cost stanno scomparendo, ma crescono i pullman

Niente più bagagli in numero illimitato o di misure extra” Dal 1° marzo entra in vigore il nuovo regolamento per chi viaggia in treno e in particolare sulle “Frecce”: Trenitalia ha deciso di limitare a due il numero di bagagli per ciascun passeggero di Frecciarossa, Frecciargento e Frecciabianca. Cambiano anche le norme per il trasporto delle biciclette e altri bagagli speciali. Per i trasgressori sono previste multe. Le norme diventano, quindi, più simili a quelle degli aerei, dove intanto le tariffe super scontate diminuiscono. Un’alternativa in crescita sono i viaggi in pullman, certamente meno costosi anche se un po’ più lenti.

Trenitalia: le nuove misure dei bagagli

Proprio come accaduto in Francia con l’azienda Sncf, anche da noi cambiano le norme per chi viaggia in treno. I bagagli saranno più snelli e meno numerosi: massimo due per passeggero e, per chi salirà a bordo delle Frecce in seconda classe (ma anche nei livelli di servizio standard e premium), la grandezza complessiva non potrà superare i 161 cm. Significa che la somma di lunghezza, larghezza e profondità non dovrà essere maggiore. Ciascuna dimensione non potrà comunque eccedere gli 80cm. Nella misura complessiva saranno comprese anche tasche, ruote e manici. In prima classe, servizio executive e business, invece, si potrà arrivare a 183 cm totali, con 120 cm massimi per ogni dimensione.

Etichette obbligatorie sui bagagli

Un’altra novità riguarda l’obbligo di etichetta per ciascun bagaglio, che dovrà essere «chiara e leggibile» con il nome del proprietario e i suoi contatti, come precisa Trenitalia sul proprio sito. Stop anche al bagaglio selvaggio in carrozza: tutte le valigie dovranno essere riposte negli spazi appositi, dunque non nei corridoi o in prossimità delle porte, dove possono intralciare il passaggio.

Biciclette solo con custodie speciali

Il regolamento prevede anche regole specifiche per i bagagli cosiddetti “speciali”, come carrozzine, strumenti musicali, biciclette e altra attrezzatura sportiva come sci, snowboard, ecc. Si potranno portare con sé, in aggiunta ai due bagagli compresi nel biglietto, ma solo entro i 200 cm di dimensione massima, intesa sempre come somma di lunghezza, larghezza e profondità. Per bici e monopattini elettrici e non, le prime dovranno essere smontate e/o pieghevoli, mentre tutto dovrà essere custodito in una sacca, non più grande di 80x110x45 centimetri.

La reazione dei consumatori

«Le novità erano annunciate. Attendiamo l’incontro con Trenitalia la prossima settimana. In linea generale qualunque limitazione o aggravio di costi rispetto ai bagagli è un peggioramento del servizio», commenta Mauro Antonelli dell’Ufficio Studio dell’Unione dei Consumatori, che fa sapere che sarà presentato «un esposto all’Antitrust per accertare la correttezza della stretta sui bagagli decisa per le Frecce». Più ottimista, invece, Vincenzo Donvito, presidente dell’Aduc: «In realtà stupisce che non ci fosse una normativa specifica, che occorre anche perché gli spazi sono limitati, un po’ come in aereo, anche se il treno è un mezzo più usato e quindi occorrono regole meno restrittive. Certo, specie per bagagli ingombranti o speciali come le biciclette serviva un intervento perché a volte in alcuni spazi ristretti erano inopportune, specie su treni sovraffollati».

Le multe per i trasgressori

Per chi non rispetterà le nuove norme sono previste sanzioni: a partire da una multa, in realtà chiamata penalità da Trenitalia, pari a 50 euro, oltre alla discesa dal treno alla prima stazione utile in cui il treno si ferma. «L’alternativa che si sta diffondendo sempre più al viaggio in treno è tramite pullman, con le compagnie low cost. Per esempio, la tratta Firenze-Milano costa solo 5 euro, con il bagaglio incluso e, in caso di extra, un sovrapprezzo di 2 euro. Certo, il viaggio ha una durata doppia, pari a 4 ore, ma economicamente è vantaggioso – spiega Donvito.

I voli low cost sempre meno convenineti

«D’altro canto i voli low cost, che in passato facevano concorrenza ai treni ad alta velocità, stanno scomparendo. Dopo la pandemia i costi sono aumentati e oggi è difficile trovare offerte convenienti, se non comprando i biglietti con largo anticipo e solo su particolari tratte. Paradossalmente queste non sono più a corto raggio o a livello europeo, ma su viaggi transoceanici».