5 modi per amare la Sicilia

C i sono tanti motivi per amare questa regione: il mare, il cibo, le numerose bellezze naturali e artistiche. Con l’iniziativa SeeSicily oggi è più facile.

Hai sempre sognato di fare un viaggio in Sicilia, ma hai sempre rimandato. “Un’altra volta, magari”, avrai detto. Ora esiste un progetto che smetterà di lasciarti procrastinare questa decisione. Con SeeSicily potrai partire subito alla scoperta delle incredibili meraviglie di questa regione. Mare incantevole in cui fare il bagno anche fino a fine ottobre, cibo paradisiaco, tante meraviglie artistiche e naturalistiche, storia ovunque: sono solo alcuni dei motivi che ti spingeranno a fare la valigia e partire. Qui te ne consigliamo 5, tutti irresistibili.

Goditi il Patrimonio Unesco

La Sicilia è uno scrigno di tesori che l’Unesco si è impegnato da molti anni a valorizzare. La regione vanta sette siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell’umanità. C’è la Valle dei Templi di Agrigento e la Villa Romana del Casale, con i suoi mosaici di inestimabile valore. L’Etna, tra i vulcani più importanti del pianeta, è capace di stupire anche con una piccola escursione. C’è la Necropoli rupestre di Pantalica, vicino a Siracusa, con tombe risalenti al XII secolo a.C..

Il Barocco della Val di Noto, tecnica stilistica e artistica che impreziosisce uno dei borghi più belli della costa orientale della regione, ha stregato anche i Ferragnez, che hanno scelto Noto come location per il loro matrimonio. Da non perdere anche il percorso arabo-normanno che collega Palermo, Monreale e Cefalù. Infine, ci sono le isole Eolie: paradiso in terra per la loro conformazione geologica e selvaggia bellezza, un vero scrigno di biodiversità.

Tutti a tavola!

La Sicilia può vantare una grande storia gastronomica. Merito delle incessanti contaminazioni che caratterizzano la vita dell’isola sin dagli albori della sua civiltà. Non è difficile cogliere in ogni piatto della tradizione gli influssi arabi, spagnoli o francesi che hanno attraversato le varie aree della regione. Naturalmente ci sono dei must che non vanno dimenticati. Tra questi ci sono il cannolo, la cassata, l’arancino, la caponata e la celeberrima pasta alla Norma. Per colazione non dimenticare di sperimentare il pasto siciliano per eccellenza: la brioscia col tuppo “pucciata” nella fresca granita.

Torna il Giro di Sicilia

Dal 28 settembre al 1 ottobre torna il Giro di Sicilia, un appuntamento in quattro tappe che coinvolge altrettante città siciliane. Se ami lo sport, non saprai resistere allo sfilare dei ciclisti in partenza da Avola verso Licata. La seconda si svolgerà da Selinunte e, tagliando per la Valle del Belice, arriverà a Mondello. La terza tappa inizierà a Termini Imerese per portare gli sportivi a Caronia, attraversando la selvaggia riserva naturale delle Madonie. Il Giro di Sicilia terminerà venerdì 1 ottobre con il percorso da Sant’Agata di Militello, all’interno del Parco dei Nebrodi, a Mascali.

Parchi e riserve naturali da scoprire

La Sicilia è un territorio perfetto se ami lanciarti in escursioni e avventure a contatto con la natura. La regione vanta 5 parchi naturali regionali: il Parco dell’Etna, il Parco Fluviale del Fiume Alcantara, il Parco delle Madonie, il Parco dei Nebrodi, il Parco dei Monti Sicani. A questi si aggiunge il Parco Nazionale dell’isola di Pantelleria e ben 77 riserve naturali regionali, 4 aree protette tra cui il Geoparco Mondiale Unesco Rocca di Cecere, e 7 aree marine protette. Scegli la tua meta e contatta una guida esperta per vivere appieno l’incanto della natura siciliana!

Pernottamenti in omaggio per te!

C’è un altro modo per amare la Sicilia: accettare i suoi regali! SeeSicily è il piano di promozione turistica della Regione Sicilia. Grazie a questa iniziativa, tutti i turisti che decideranno di visitare questo fantastico territorio potranno usufruire di voucher gratuiti messi a disposizione per il progetto. Nell’iniziativa sono coinvolti oltre 350 operatori turistici, presenti in tutte le province siciliane, che ti offriranno un’occasione unica: per tre notti acquistate, una è gratis (fino a un massimo di 2 notti in regalo). Nel pacchetto SeeSicily sono inclusi tantissimi servizi: escursioni, immersioni, servizi di accompagnamento o guida, accesso gratuito a poli di interesse culturale e persino sconti sui voli. Cosa aspetti a preparare la valigia?