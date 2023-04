Sei in cerca di idee su come vestirti al matrimonio di figli o amica? Ecco una gallery veloce, dove puoi trovare la giusta ispirazione per scegliere l'abito per la cerimonia perfetto.

I matrimoni, sempre più, vengono celebrati in location da favola, con feste indimenticabili, spesso a tema. Il giorno del si è diventato un impegno notevole, anche per le invitate. La scelta dell'abito per la cerimonia si fa sempre più complicata per tante di noi. Quante domande ci frullano per la testa. Se sono la mamma, come mi vesto per essere perfetta? E se sono la migliore amica chiamata ad essere testimone? Con la cerimonia di pomeriggio e poi la cena, con festa fino all'alba, cosa indosso? Un caos!

L'abito per la cerimonia: corto, midi o lungo?

Giri estenuanti tra negozi e ore di ricerca online, per arrivare a pochi giorni dall'evento senza aver deciso cosa indossare. L'abito meglio corto, midi o lungo? Osare colori accesi o rimanere su tinte neutre? E le fantasie? Floreali o geometriche? Infilarsi in tulle e pizzi o puntare su uno stile easy chic? Calma ragazze! Un respiro, mettiamoci comode e vediamo insieme cosa la stagione moda primaverile ci propone.

Ba&sh

I look per le mamme degli sposi

La mamma è sempre la mamma e del matrimonio, in fondo, è la regina. Il suo look deve essere perfetto, mai troppo appariscente ma, con un touch da ricordare. Per questo la scelta deve andare verso abiti con colori classici come il blu notte o nuance neutre. Ma anche i toni accesi del cobalto oppure il corallo o il giallo oro sono da prendere in considerazione. I tessuti dell'abito per la cerimonia devono essere preziosi e, se fantasia deve essere, che sia discreta. Scegliere gioielli e accessori giusti, ricordando che less is more!

Tuta con pantaloni ampi di raso blu notte abbinata a una blusa di tulle

ricamato, Peter Langner



Abito wraped di cupro con stampa floreale, Beatrice .b (319 euro)

Vestito a kimono, Yes Zee (115 euro)

Slip dress lungo di seta, Franco Ferrari (535 euro)

Blusa di chiffon da indossare con pantaloni palazzo fucsia, Gianluca Capannolo

Giacca doppiopetto di shantung oro per impreziosire anche il classico abito tubino, Weili Zheng



Una cappa di cashmere con frange di nappa per quando arriva il fresco della sera, Alonpi

I look per le amiche della sposa

Ricordate che il galateo dice di non indossare nulla di bianco a un matrimonio, colore che può usare solo la sposa. Abito lungo o corto, dipende molto dalla location scelta e dal tipo di festa voluta dagli sposi, che sempre più danno indicazioni precise sul dress code. Chiarito questo, care amiche, via libera a tutti i colori, anche quelli accesi come il verde lime, il turchese e il lavanda, colore della stagione. Da privilegiare sono gli abiti di tessuto leggero e svolazzante ma, anche bluse e pantaloni pijama sono di tendenza. E se siete estrose, non esitate a mixare stampe e fantasie come vuole la moda della primavera estate 2023.

Long dress di tessuto plissè verde lime, Talco

Il colore tendenza dell'anno è il lavanda. Abito molto femminile, Manila Grace

Rosso fuoco il vestito midi di passamaneria, Mango (320 euro)

Abito lungo con orlo asimmetrico, Piombo in OVS (149 euro)

Chemisier asimmetrico a righe e cut out sulle spalle, Mantù (932 euro)

Di chiffon con drappeggi e balze, Beatrice .b

Sfumato con i colori del tramonto, Sfizio

Blusa in crepe di seta con maniche arricciate, Phaeonia (1.077 Euro)





Blusa stampa fiori con fusciacca, Nara Milano