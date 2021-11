D ai colori più cool del 2021 alle decorazioni intramontabili: ecco quali sono gli addobbi più belli da sfoggiare assolutamente a Natale

Come ogni anno, l'attesissimo momento è arrivato: puoi finalmente sbizzarrirti alla ricerca delle decorazioni con cui rallegrare l'atmosfera in casa (e non solo!), in vista delle feste natalizie. E, proprio come ogni anno, la scelta è davvero ardua. Quali sono gli addobbi più belli da sfoggiare questo Natale?

Per essere sicura di non sbagliare, non ti resta che andare alla scoperta dei trend del momento. Dai colori più in voga per questo inverno agli stili che tutte adorano, passando naturalmente per qualche tocco più romantico, che ti ricordi i Natali della tua infanzia. Vediamo insieme come arredare casa per le feste in maniera assolutamente glam.

I colori più trend dell'inverno

Quando si tratta di Natale, la scelta dei colori è sempre abbastanza scontata: i più apprezzati sono senza dubbio l'oro e il rosso, sia singolarmente che in abbinamento, per dare un po' di "movimento" all'ambiente. Non manca mai un tocco di verde, spesso dato proprio dall'albero di Natale che è il simbolo più bello di queste festività.

Una moda che si è diffusa molto negli scorsi anni vede invece protagonisti il bianco e il rosa: anche l'abete si "traveste", ricoperto di neve (finta) che lo rende completamente candido. Si tratta di una scelta molto delicata e raffinata, ideale soprattutto per chi ha un animo più romantico. E chi invece vuole osare un po' di più?

Il colore dell'inverno è senza dubbio il blu. Anch'egli è in realtà una nuance tradizionale del Natale, soprattutto se abbinata all'argento, ma quest'anno torna prepotentemente alla ribalta dopo un po' di tempo in cui era stata "surclassata" da altri colori. Per rendere più originali le tue decorazioni, alternale con un po' di bianco o di oro: creerai un contrasto perfetto.

La moda del momento: lo stile scandinavo

Una volta individuati i colori sui quali puntare, non resta che scegliere lo stile da seguire per trovare gli addobbi più belli da sfoggiare questo Natale. Il trend che va per la maggiore è lo stile scandinavo, che negli ultimi anni si è diffuso anche nell'arredamento. Questo è il modo migliore per portare in casa la vera essenza natalizia, optando per qualche decorazione proveniente dal "freddo" nord dell'Europa.

Gli addobbi scandinavi sono semplici e dalle linee minimal, prediligono il legno come materiale di base, al quale vanno ad aggiungersi complementi metallici e in stoffa. Il loro aspetto "rustico" contribuisce a rendere l'ambiente più caldo e accogliente - ancor di più se hai un bel camino da decorare con decine di ninnoli.

Lo stile nordico natalizio è particolarmente apprezzato anche per un altro motivo: replicare le sue decorazioni è molto facile. Puoi scegliere materiali di riciclo per creare addobbi green e sbizzarrirti - magari in compagnia dei tuoi bambini - a dare vita con le tue mani a dei piccoli capolavori. Un sapiente uso del legno e delle luci è tutto ciò di cui hai bisogno.

Punta sull'originalità

Ami distinguerti dalla folla? Scegliere decorazioni natalizie originali è diventato ormai difficile, perché nel corso degli ultimi anni avrai già visto di tutto. Eppure, sforzandosi un po' è possibile trovare qualcosa di veramente particolare, anche un solo dettaglio che possa rendere l'atmosfera della tua casa davvero unica.

Un esempio? Le luminarie intelligenti: si tratta di un comunissimo filo di led natalizi, che presenta però delle peculiarità. Grazie al controllo da remoto, si può infatti scegliere non solo il colore, ma anche l'effetto di luce per creare dei veri e propri disegni. È il modo migliore per lasciare senza fiato i tuoi cari.

Se sei invece alla ricerca di un albero di Natale originale, le soluzioni sono tantissime: da quello disegnato sul muro (un'ottima idea salvaspazio) a quello realizzato con bottiglie di plastica riciclate, non devi far altro che lasciare a briglia sciolta la tua fantasia. Tra i più belli di quest'anno, c'è sicuramente l'albero creato con una scala aperta, riccamente addobbata con luci e palline.

Un tocco di classico

Che tu voglia puntare su decorazioni originali o su uno stile moderno, ricorda di non tralasciare i cari e vecchi ricordi del passato. Scegli un oggetto dalle fatture classiche, che porti in casa l'atmosfera natalizia dei tempi che furono. Ogni volta che lo guarderai, sarà come fare un tuffo indietro negli anni, alla tua infanzia.

Può essere semplicemente una vecchia pallina riesumata dagli scatoloni che tua mamma conserva in mansarda, oppure una statuetta in legno del presepe che facevi sempre da bambina. O, ancora, quel puntale che sognavi di infilare sulla cima dell'albero quando ancora non potevi arrivarci da sola. O magari una bella ghirlanda da appendere sul portone, per accogliere i tuoi ospiti.

Quest'anno, tra gli addobbi più belli da sfoggiare a Natale, non rinunciare quindi a qualcosa di classico. L'importante è che sia qualcosa che parli di te, che ti regali ricordi bellissimi e che ti aiuti a crearne altri che, un giorno, torneranno alla tua mente con un pizzico di nostalgia.