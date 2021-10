U n pet ci migliora la vita e adottarlo ci permette di allargare la nostra famiglia in modo consapevole e generoso. Non sai da dove iniziare? Ti aiutiamo noi

Che cosa c'è di più bello di un cane scodinzolante e fedele, che ti segue e ti sta sempre accanto? Che cosa c'è di più emozionante di un gatto che ti salta in grembo per fare le fusa in una giornata fredda e magari un po' malinconica? E ancora, che cosa può essere più appagante del salvare un animale da un destino infelice come l’abbandono?

L’unica risposta possibile è «poco o niente». L'adozione di un pet è un passo importante che apre le porte su ad una nuova vita, più ricca e felice. Vivere con un animale domestico ci fa bene. Ecco da dove iniziare.

Salva una vita, anzi due

Iniziamo col dire che, adottando un pet da un canile o un gattile, salvi non una bensì due vite. Infatti, passando per un rifugio, lascerai posto a un altro amico a quattro zampe bisognoso di una casa temporanea, in attesa di trovare una nuova famiglia che lo ami come merita. Senza contare che, spesso, salvando la vita di un animale, si finisce per salvare anche la propria.

Un amore incondizionato

Adottare un animale da compagnia significa annettere in famiglia un compagno di vita che darà a tutti, grandi e piccini, amore incondizionato. Gli animali che hanno vissuto la dura vita di gattili e canili sanno infatti essere particolarmente riconoscenti a chi li salva.

Coccole e affetto saranno sempre a tua disposizione: al contrario di quello che si può pensare, cani e gatti ricordano perfettamente i gesti di affetto e amore compiuti per loro.

Fai bene a loro, fai bene a te

Mai sentito parlare di pet therapy? Siamo certi di sì. Be', dopo aver fatto il pieno di amore e devozione per aver portato il tuo animale fuori dal rifugio, fai il pieno di delle vibrazioni positive che ti darà coccolare il tuo animale domestico. Un cane o un gatto felice può migliorare il tuo umore e aiutarti a combattere depressione, solitudine, stress e ansia. Come? Prova a tenerlo in braccio per mezz'ora al giorno e ne vedrai gli effetti direttamente sulla tua pressione sanguigna.

Inoltre, la compagnia di un animale domestico può favorire anche il benessere dei bambini. Prendendosi cura di un cane o un gatto, potranno apprendere il senso di responsabilità, fiducia, compassione, rispetto e pazienza. In più, sono dei perfetti compagni di gioco: sfrenati quando c'è bisogno, pronti al pisolino quando l'energia cala.

Con l'adozione vince l'amore

Canili e gattili sono spesso sovraffollati e non riescono a garantire le giuste cure a tutti gli animali che ospitano. Per questo adottare è un gesto generoso e altruista, supportato anche da brand internazionali come PURINA. Per promuovere l'adozione consapevole, PURINA, da sempre al fianco di chi ama gli animali, ha lanciato il concorso #Benvenutoacasa. Che non è solo un modo per vincere un monopattino elettrico, ma anche un mezzo per sostenere i rifugi ENPA.

Accedi o registati al sito www.promozionitaliane.it/purina-benvenuto-a-casa/ e partecipa al concorso PURINA. Scopri che tipo di padrone sei o potresti essere, potrai vincere un monopattino elettrico. Ma la cosa più importante è che per ogni risposta al quiz, PURINA donerà un pasto ai rifugi ENPA in tutta Italia. L'amore genera amore, e quello di cani e gatti è per la vita.