Lucerna d’inverno: tra arte, natura e la magia del Natale

È considerata la porta d’ingresso della Svizzera centrale, la città della musica, delle chiese e delle piazze. Lucerna è uno scrigno di sorprese: la meta ideale per un fine settimana romantico e un punto di partenza per tante gite tra il Lago dei Quattro Cantoni e le montagne. Da scoprire insieme a tante altre bellezze.

Che cosa vedere a Lucerna

Lucerna è una tappa imperdibile per i turisti che desiderano visitare la Svizzera. Tra le sue attrazioni la più celebre e fotografata è il Kapellbrücke, il ponte della Cappella, uno dei più antichi ponti coperti d’Europa, risalente al Medio Evo.

Dopo averlo attraversato, vale la pena perdersi per il centro storico circondato dal Museggmauer, la cinta muraria con torri, anche questa di epoca medioevale, e ammirare le facciate dei tanti edifici di tardo-rinascimentali.

La città pullula di negozi caratteristici specializzati in artigianato, prodotti tipici e locali dall’atmosfera accogliente che si affacciano sul lago o sul fiume Reuss.

Un altro simbolo di Lucerna nonché la costruzione sacra barocca più antica della Svizzera è la Jesuitenkirche, la chiesta gesuita del XVII secolo. Anche le torri della Hofkirche sono inconfondibili.

Un tour per i musei di Lucerna

Tra i musei di Lucerna vale una visita la Collezione Rosengart che espone 130 opere di Pablo Picasso e altre di Paul Klee e altri artisti classici moderni e impressionisti.

Il Bourbaki Panorama, invece, è un dipinto panoramico circolare (di 112 x 10 metri) che raffigura l'internamento di 87mila soldati francesi che si rifugiarono nella Svizzera neutrale durante il duro inverno del 1871, alla fine della guerra franco-prussiana.

L’opera è stata realizzata da Edouard Castres, che visse in prima persona l’internamento come aiutante della Croce Rossa. Si tratta di una delle poche opere monumentali circolari conservate in tutto il mondo.

Una tappa divertente, anche per i più piccoli, è di sicuro il Museo Svizzero dei Trasporti, il più visitato del Paese. Lì si può imparare in maniera interattiva la storia dell’evoluzione dei trasporti su rotaia, su strada, in acqua e in aria. Nel museo ci sono anche aree con cinema 3D, planetario e una sezione che mostra la filiera produttiva del cioccolato.

Un simbolo del design avanguardistico e della vivacità di Lucerna è il KKL, il Luzern Culture and Convention Centre, il Centro d’arte e congressi. L’edificio è stato progettato nel 1999 dall’archistar francese Jean Nouvel e si trova nel centro della città, sulle sponde del lago, in una posizione facilmente raggiungibile. È considerato il fulcro culturale di Lucerna.

Lucerna e dintorni: tra escursioni e panorami mozzafiato

Non solo la città, anche i dintorni di Lucerna offrono tanti motivi per una gita nella Svizzera Centrale.

Gli amanti delle escursioni sui monti e del turismo all’aria aperta possono organizzare una gita sul Pilatus (2073 metri) o sul Rigi (1798 metri) chiamata dai locali la “regina delle montagne”. Entrambi i monti sono raggiungibili in poco tempo con cremagliere, funivie, cabinovie.

Per raggiungere il monte Pilatus, per esempio, si può prendere la cremagliera più ripida del mondo (48% di pendenza), che parte da Alpnachstad, oppure la nuova funivia Dragon Ride, che porta alla stazione intermedia di Fräkmüntegg in soli 3 minuti e mezzo e offre una vista meravigliosa di Lucerna e del Lago dei Quatto Cantoni.

Anche il Rigi è una tappa imperdibile per godere di un panorama a 360° in tutte le stagioni. Le cremagliere partono da Goldau e Vitznau (la prima ferrovia di montagna d’Europa) e la funivia da Weggis con la possibilità di abbinare il viaggio a un giro in battello sul lago.

C’è anche la possibilità di passare la notte in vetta in hotel storici considerati monumento nazionale, come il Rigi Kulm (il primo albergo alpino della Svizzera inaugurato nel 1816) e l’Hotel Pilatus Kulm (aperto nel 1890), oppure in nuovissimi resort con spa e piscina panoramica e vista spettacolare sul lago.

Altri itinerari curiosi sono poi quelli sullo Stanserhorn, al Bürgenstock o una gita sul battello a vapore sul Lago dei Quattro Cantoni. Sempre in partenza da Lucerna c’è il Gotthard Panorama Express che porta ai piedi del Passo del Gottardo e fino al Ticino.

La Kirschstrasse (strada del Kirsch) invece porta da Lucerna alla scoperta del paesaggio dei ciliegi e del liquore locale, il kirsch, appunto.

Tra mercatini e concerti: Lucerna si illumina durante l’Avvento

Nei giorni che precedono il Natale, Lucerna e il suo lago si avvolgono di magia. In questo periodo infatti sono tanti gli appuntamenti imperdibili per gli amanti dello shopping e della musica tradizionale.

Dal 3 al 21 dicembre nella piazza adiacente la Chiesa francescana, la Franziskanerplatz, c’è il Mercato di Natale: perfetto per chi ama passeggiare tra le bancarelle sorseggiando vin brûlè. Inoltre per tutti i weekend del mese e nel giorno dell’Immacolata (8 dicembre) in Weinmarkt si organizza l’Handcraft Market dove è possibile acquistare oggetti fatti esclusivamente a mano dagli artigiani svizzeri.

Un altro evento imperdibile per coloro che desiderano regalare o regalarsi oggetti originali è il “Design Schenken” che dal 2 al 4 dicembre vede protagonisti i migliori designer emergenti del Paese.

Per calarsi ancora di più nell’atmosfera natalizia, Lucerna e dintorni offrono la possibilità di partecipare a manifestazioni e concerti come i cortei di San Nicola “Samichlausauszug” a Lucerna e “Klausjagen” a Küssnacht.

Dal 15 al 18 dicembre si può ascoltare musica dal vivo nella Cappella di San Pietro nell’ambito del “Forum internazionale Venite”, inoltre il 16 dicembre c’è nella sala del KKL ha luogo il l’atteso Concerto di Natale diretto da Renè Jakobs, con opere di Bach e Scarlatti.

PROMOSVIZZERA: come funziona l’offerta per viaggiare dall’Italia a Lucerna (e non solo)

Dal 7 novembre al 4 dicembre è possibile acquistare in prevendita i biglietti dei collegamenti Eurocity da Milano, Bologna, Genova e Venezia per le principali città svizzere, tra cui anche Lucerna, oltre che Basilea, Losanna, Montreaux e Berna, la Capitale.

Sono in vendita presso le biglietterie delle stazioni italiane, sul sito Trenitalia, tramite App Trenitalia o nelle agenzie di viaggio abilitate.

Per beneficiare di uno speciale sconto del 20% sul prezzo del biglietto SMART e SMART2 basta inserire il codice PROMOSVIZZERA in fase di acquisto. Il codice promozionale è valido per viaggiare dall’Italia alla Svizzera nel periodo che va dal 20 novembre al 20 dicembre 2022, in prima e seconda classe sui treni Eurocity. Il numero di posti a tariffa SMART e SMART2 è limitato e variabile a seconda dei giorni della settimana, dei treni e della classe. I biglietti acquistati con codice sconto PROMOSVIZZERA seguono le condizioni previste per la tariffa prescelta (i biglietti SMART sono acquistabili fino a 7 giorni prima della partenza, non sono rimborsabili né modificabili; i biglietti SMART2 sono in vendita fino a 3 giorni prima della partenza, non sono rimborsabili ma è possibile modificare la data/ora della partenza versando la differenza di prezzo per passare all’offerta Adult/Standard).

In qualsiasi caso, è sempre un'ottima idea mettersi in viaggio. Tanto più se senza pensieri su un treno comodo e con un biglietto acquistato a tariffa speciale! Più info QUI.