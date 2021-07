Quali sono le app che non possono mancare sotto l’ombrellone?

I mpossibile resistere alla tentazione di programmare le nostre giornate di spiaggia e relax fino al più piccolo dettaglio. Il trucco sta nel portarsi tante cose da fare, così da non rimanere mai senza. E il segreto sono le App!

Una pila di libri, un dispenser formato famiglia di lozione solare e App per la spiaggia di tutto rispetto. Ecco la lista di cose da ricordarsi prima di indossare le infradito e prepararsi per le vacanze al mare.

Stai cercando una lista di app per la spiaggia che possono trasformare il tuo soggiorno vacanziero in una coccola di lusso? Vuoi essere sicura di abbronzarti nel modo giusto, o di mantenerti idratata? Vuoi avere sempre qualcosa da fare? Abbiamo pensato a tutto. Fai i bagagli (abbiamo pensato anche a quello) e mettiti comoda: sei ufficialmente in vacanza.

iTanSmart e Violet

ITanSmart e Violet sono la stessa app per la spiaggia: la prima è la versione Apple Store, la seconda è dedicata agli utenti Android. Come si può facilmente intuire dal nome, si tratta di una app dedicata all’abbronzatura.

Entrambe le applicazioni utilizzano gli indici UV per segnalarti i momenti più roventi della giornata, aiutandoti a evitare i momenti peggiori. iTanSmart ti consente inoltre di inserire la tua tipologia di carnagione, in maniera da ricevere informazioni più accurate sugli orari giusti in cui abbronzarsi.

Entrambe le applicazioni si preoccuperanno inoltre di inviarti notifiche durante la giornata per ricordarti di applicare la crema solare. Questa è la App per la spiaggia che fa per te se stai cercando di evitare le scottature.

World UV: per un’abbronzatura impeccabile

L’applicazione World UV, disponibile sia per Android che per iPhone, è stata sviluppata per conto dell’Associazione Dermatologi Britannica e permette di tenere sotto controllo le esposizioni al sole. Ti dirà non solo quando esporti ai raggi, ma anche quando interrompere la seduta abbronzante per massimizzare gli effetti della tintarella. Parimenti, ti proteggerà anche dalle esposizioni eccessive, aiutandoti a prenderti cura della tua pelle. Potrai inserire la tipologia del tuo incarnato per informazioni sull’abbronzatura più accurate.

World UV copre non solo l’Italia, ma oltre diecimila location in tutto il mondo, aiutandoti anche nelle tue vacanze marittime all’estero.

Drink Water Reminder: l’app per la spiaggia e l’idratazione

Non propriamente un’App per la spiaggia, ma particolarmente utile sotto l’ombrellone. Questa applicazione ti ricorda a ciclo regolare di assumere acqua e mantenerti il più possibile idratata. Potrai inserire i tuoi parametri: sesso, età, peso, altezza, attività. Da lì, la App sarà in grado di restituirti un tabulato accurato di quanti liquidi dovrai assumere quotidianamente per mantenerti idratata.

La stessa App ti invia notifiche regolari per ricordarti di aprire la borraccia e bere! A volte è davvero facile dimenticarsene del tutto, ma bere è fondamentale per abbassare la temperatura corporea e favorire le funzioni psicofisiche del corpo. Anche e soprattutto in spiaggia.

SeaConditions: l’app per monitorare le condizioni del mare

L’applicazione SeaConditions ti permette di monitorare con regolarità le condizioni del mare ovunque tu sia sul Mar Mediterraneo. L’app, sviluppata da un team interamente italiano, sfrutta le previsioni meteo dell’Aeronautica Militare per garantire al meglio la precisione delle informazioni.

SeaConditions viene aggiornata ogni 3 ore ed è abbastanza accurata in un raggio massimo di 5 giorni. Ti indicherà non solo le condizioni del mare, ma anche del vento e le informazioni in merito alla sua forza e direzione.

App per la spiaggia: Settimana Enigmistica

Chi ha dimenticato di passare in edicola può rivolgersi alla versione digitale della Settimana Enigmistica. Ogni numero costa circa 1,50 euro, e si possono scegliere varie soluzioni in abbonamento per risparmiare ancora di più.

Con l’app per la spiaggia della Settimana Enigmistica avrai a disposizione cruciverba, rebus, anagrammi, sudoku e tantissimi altri rompicapo da fare da sola o in compagnia. Per la massima comodità ti consigliamo di installarla su un bel tablet e abbinarla all’acquisto di una penna digitale. Così potrai scrivere come se avessi l’edizione cartacea!

Packpoint: l’app per la spiaggia (e i bagagli)

Hai tutto pronto per la tua vacanza in spiaggia? Il tuo cuore dice di sì, ma i fatti riveleranno che ti sei dimenticata qualcosa. È un classico. Se questa volta non vuoi farti trovare impreparata, ti consigliamo di installare l’app PackPoint, disponibile sia per iOS che per Android alla modica cifra di 2,99 euro. Questa applicazione è utile non solo in spiaggia, ma anche durante le nostre vacanze in senso più ampio.

L’assistente personale PackPoint ci aiuta a organizzare le vacanze e a fare una lista ragionevole di quello che bisogna portare in valigia. Inserisci la destinazione e le date, ma anche le attività che vorrai svolgere (es: relax, surf, immersioni). Ti dirà cosa portare e quanto portarne! Inoltre, ti fornirà una panoramica verosimile delle condizioni meteo.

Quante volte hai lasciato a casa la felpa e ti sarebbe invece servita? PackPoint è la svolta per tutte le smemorate che una volta arrivate aprono la valigia e, immancabilmente, hanno dimenticato qualcosa.