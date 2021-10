Le 5 app più strane e divertenti che esistano

D all'app che non ti aspetti a quella più inutile: divertirti con il tuo smartphone non è mai stato così facile! Vediamo insieme quali sono quelle più strane che puoi scaricare per ridere con i tuoi amici

Le app divertenti hanno aperto un varco importante sul mondo degli smartphone. Considerati come dei computer in miniatura, hanno assunto oggi una grande importanza nella nostra vita quotidiana tanto da non poterne fare a meno. E in nessun momento della giornata.

Il cellulare può anche diventare qualcosa di più di un semplice dispositivo elettronico. Non è solo il prolungamento della mano per la ricerca ossessiva di aggiornamenti ma uno strumento di gioco, quello in grado di farci ancora divertire. Vediamo insieme quali sono le app che puoi scaricare per farti una sana risata!

My Virtual Boyfriend

Se finora hai pensato che trovare l'anima gemella fosse difficile, devi iniziare a ricrederti. Con My Virtual Boyfriend, puoi creare un fidanzato proprio come quello che hai sempre sognato.

Il suo funzionamento è estremamente semplice ma, attenzione, nella vita tutto va guadagnato. Anche l'amore del tuo Ken virtuale. Certo, non hai bisogno di sfoderare le tue migliori doti di seduzione, ma dovrai comunque farlo innamorare di te.

Il gioco è ricco di attività, a cominciare dalle battute del tuo innamorato alle quali sei chiamata a rispondere con una reazione. Non solo. Puoi anche tenerlo per mano o dargli una carezza.

La vita con lui non sarà sempre rose e fiori, perché il tuo fidanzato virtuale - proprio come quelli in carne e ossa - non mancherà di farti innervosire, in base alle caratteristiche che hai assegnato al momento della sua creazione.

Quest'app è perfetta per sorridere e, inoltre, per capire che la realtà è spesso in grado di superare la fantasia. Nonostante i tanti difetti di un fidanzato vero, non esiste un sistema che possa farti aggirare l'ostacolo e vivere meglio: le difficoltà vanno affrontate!

Ghost Detector Radar

È l'app adatta alle amanti dei fantasmi o quella da evitare se non puoi neanche pensare alla loro presenza. Tutto dipende dai punti di vista. Grazie a questo strumento, puoi lasciarti sopraffare dal fascino del soprannaturale, oltre alla possibilità di agire con la realtà aumentata.

Inoltre, è perfetta per giocare e divertirsi con gli amici più impressionabili. L'ambiente circostante è mostrato con un effetto grafico che simula una dimensione parallela, quella nella quale dobbiamo cercare di inquadrare l'oscura presenza che dobbiamo catturare.

In più, puoi anche interagire con i fantasmi e porre loro delle domande. L'intelligenza artificiale è in grado di rispondere a ogni quesito traducendo da una lingua misteriosa che aggiunge suspence al gioco.

La ricerca dei fantasmi potrebbe quindi essere accomunata a quella più famosa dei Pokémon, che ha spopolato per diverso tempo. L'elemento interessante, qui, è l'ambientazione spettrale che caratterizza tutto il mondo soprannaturale. Da non perdere.

Akinator Il Genio

Il genio della lampada a portata di smartphone è perfetto per i tempi morti, soprattutto per quelli più noiosi.

Il gioco è più semplice di quanto tu possa immaginare. Ti basterà scaricare l'applicazione e iniziare a pensare a un personaggio qualsiasi, che sia storico, vivente o no, italiano, inglese o proveniente da qualsiasi parte del mondo.

Akinator può così iniziare a leggerti nelle mente, ma solo dopo averti posto alcune domande che lo aiuteranno a scoprire il tuo personaggio. Il suo database è molto ampio, quindi non è poi così raro che possa indovinare proprio a quale persona tu abbia pensato per metterlo in difficoltà.

Puoi strofinare la lampada dorata insieme agli amici e provare a indovinare il loro personaggio misterioso prima di Akinator, attingendo dalle tue conoscenze e dalla tua base di dati del tutto personale. Cerca di non imbrogliare utilizzando lo smartphone o aiutandoti con altri stratagemmi: rovineresti tutto il divertimento!

ReplyASAP

Per le ansiose ma anche per le dispettose, ReplyASAP è costruita appositamente per quelle che attendono una risposta da troppo tempo e vogliano cambiare radicalmente le cattive abitudini di figli o fidanzati ritardatari.

Attenzione, però. Puoi avere accesso a questa funzionalità solo e soltanto se riesci a installarla nel device del malcapitato ritardatario. Una volta compiuto questo passo, puoi iniziare a rendere la vita impossibile a tutti quelli che non rispondono alle tue chiamate o ai tuoi messaggi.

ReplyASAP, nonostante sia un'applicazione non una persona in carne e ossa, è piuttosto vendicativa. Infatti, è in grado di bloccare il dispositivo fino a che non viene fornita una risposta. I più ritardatari potrebbero ritrovarsi ad avere il telefono bloccato per ore.

Die With Me

Ti accompagna fino alla morte completa del tuo smartphone. Non ti lascia sola in quei momenti di panico più totali che precedono lo spegnimento del tuo dispositivo elettronico. 5, 3, 1%: Die To Me non ti abbandona ma soffre insieme a te. Inoltre, è anche l'unica applicazione a continuare a funzionare nonostante la quantità di energia rasenti ormai lo zero.

Die With Me contiene anche una chat che ti permette di vivere gli ultimi momenti del tuo telefono insieme agli altri utenti che stanno attraversando il tuo stesso dramma. Mal comune, mezzo gaudio. Si dice. O no?