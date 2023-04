Barbie, esce il trailer del film e spopola il trend Barbiecore

D iffuso sui social network il secondo trailer del film Barbie, che uscirà nelle sale il 20 luglio. Il cast è stellare, la famosa bambola non sarà interpretata solo da Margot Robbie. Intanto, spopola il trend "Barbiecore". Pronte a vestirvi di rosa?

Prima di vedere nelle sale italiane il film Barbie bisognerà aspettare fino al 20 luglio. Nel frattempo, la pellicola ispirata alla famosa bambola della Mattel sta influenzando la moda. Ha iniziato a farlo lo scorso anno, quando sulle passerelle è comparso il colore pink e le star hanno iniziato a vestirsi rosa shocking. Ora che è stato diffuso il secondo trailer del film, il trend "Barbiecore" sta di nuovo spopolando.

La bambola più famosa del mondo

Barbie è una delle bambole più amate, poiché ha accompagnato milioni di donne, generazione dopo generazione, con i suoi vestiti sempre alla moda e stravaganti e la difesa del potere femminile in tutte le sue declinazioni. È un personaggio significativo che tante bambine hanno amato e visto come un faro della moda. Presto potremo vederla al cinema. Il film è diretto da Greta Gerwig e ci riporta alle case, agli arredi, ai comò e alle macchine rosa di Barbie che tenevamo nelle nostre stanze.

Il cast del film Barbie è stellare

Il cast è stellare: finora si sapeva soltanto che a interpretare la famosa bambola era stata chiamata Margot Robbie, mentre per Ken è stato scelto Ryan Gosling. Ora, invece, si è scoperto che i due attori interpretano soltanto la versione più classica delle due famose bambole. In realtà, nel film vedremo tanti altri divi di Hollywood nei panni di Barbie e Ken. Qualche esempio: Hari Nef sarà la Barbie dottoressa, Emma Mackey la Barbie premio Nobel per la Fisica, Dua Lipa la Barbie Sirena, Ana Cruz Kayne la Barbie giudice della Corte Suprema, Saron Rooney la Barbie avvocata, Issa Rae la Barbie Presidente, Kate McKinnon la Barbie glam e atletica, Nicola Coughlan la Barbie diplomatica, Alexandra Shipp la Barbie autrice e Ritu Arya la Barbie Pulitzer. Anche Ken sarà interpretato da diversi attori. Oltre a Ryan Gosling ci sono: Simu Liu, Ncuti Gatwa e Kinglsey Ben-Adir. Infine, nel cast appaiono anche Will Ferrell, Helen Mirren e America Ferrera.

Il trend "Barbiecore" sta diventando virale

Da quando, lo scorso anno, sono state diffuse le prime immagini dal set con Margot Robbie e Ryan Gosling vestiti con abiti rosa shocking e fosforescenti, ha iniziato a spopolare in tutto il mondo in trend "Barbiecore". Il colore pink è stato di tendenza per un bel po' di tempo. Si è fatto strada tra le varie maison di moda, che lo hanno incorporato nei loro capi prêt-à-porter, così come nelle scarpe e negli accessori. È diventato uno dei colori preferiti delle star e adesso sta ritornando per diventare virale a luglio, quando il film verrà proiettato in tutto il mondo.

Dal pink al Viva Magenta il passo è breve

Il passaggio dal pink al Viva Magenta è stato uno dei motivi per cui sulle passerelle sono stati visti colori come il blu, il viola e il giallo, le scelte migliori per gli abiti primaverili di quest'anno. Il Viva Magenta è stato designato colore dell'anno. Secondo gli esperti del Panton Color Institute «è coraggioso e senza paura, un colore pulsante la cui esuberanza promuove una celebrazione gioiosa e ottimista. Una tonalità non convenzionale per un tempo non convenzionale». Certo, i colori e le tendenze nella moda tendono a oscillare come un pendolo. Ma con l'hype di Barbie e il ritorno dello stile Anni Novanta e Duemila, gli stivali con plateau alti fino al ginocchio sono diventati i nuovi mocassini, e i capelli a sbuffo sono diventati i nuovi tagli a caschetto dello scorso anno. Piccole tendenze come queste nella moda tendono a creare un effetto domino.

L'era Barbie ci introduce a una moda vibrante e colorata

Sebbene il trend "Barbiecore" si sia un po' attenuato alla fine dell'anno scorso, ora sta tornando. Si tratta di un mix di epoche, in quanto nel film sono stati ricreati gli iconici abiti della famosa bambola della Mattel e del suo fidanzato Ken realizzati nel corso degli anni. Come i body ispirati agli Anni Ottanta, gli abiti rosa con orli a campana degli Anni Settanta, e le gonne in stile Anni Cinquanta.

In che modo tutto questo influenzerà le tendenze attuali? Potrebbe accadere con sottigliezza, poiché i colori sono tornati, anche se su abiti minimalisti. Questo, sommato al trend Y2K, che si ispira ai look dei primi Anni Duemila ed è sempre più diffuso, farà in modo che la nuova era Barbie ci introduca a una moda vibrante di colori e fantasie, come quella che abbiamo visto nel trailer. Per quanto riguarda gli stili, via libera agli Anni Novanta, ma intrisi del Dna di Barbie.