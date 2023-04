Biondo californiano, il colore giusto per capelli “baciati dal sole”

S e ami l'effetto sun-kissed sui tuoi capelli, scopri le declinazioni del biondo californiano e trova la versione più adatta a te

C'è il biondo deserto, quello color burro e anche quello color miele: il biondo californiano si caratterizza per le sue molteplici versioni. Insomma, c'è davvero l'imbarazzo della scelta: per sfoggiare una chioma sensazionale e perfetta per la bella stagione, opta per l'effetto "baciato dal sole". Ti basta trovare la sfumatura più adatta a te.

La moda amatissima del biondo californiano

I biondi che arrivano dalla California, così caldi e affascinanti, conquistato proprio tutte. A sceglierli sono anche le star internazionali, che vogliono schiarirsi i capelli e sfoggiare una chioma dal risultato "sun-kissed". I capelli di Jennifer Aniston non vi ricordano la sabbia del deserto? Insomma, le sfumature del biondo californiano sono differenti e ogni donna può trovare quella più adatta a sé. Si parte dalle gradazioni color oro, passando per le tonalità del miele e spingendosi fino al platino (l'ideale per le donne a cui piace osare). Se anche nel grigiore cittadino vuoi sfoggiare una chioma raggiante, le diverse nuance del biondo californiano ti vengono in aiuto...

Se il panorama estivo della California ha fatto breccia nel tuo cuore, perché non provarlo per i tuoi capelli? Il biondo californiano vanta sfumature molteplici e differenti, ma l’effetto sun-kissed è il suo comune determinatore. Per uno stile più freddo, opta per il biondo cenere. Se al contrario preferisci una chioma dai toni più caldi, prediligi la nuance del miele. Il biondo vaniglia, inoltre, è perfetto per chi desidera un effetto morbido e avvolgente. Spiaggia e sole sono i cavalli di battaglia della California, allora cosa c'è di meglio di una sfumatura dorata che illumini la tua chioma? La brillantezza è il punto di forza del biondo californiano: è la soluzione giusta per le donne che con l'arrivo della bella stagione non vogliono di certo passare inosservate.

A chi si addice?

Se vuoi schiarire i tuoi capelli, è importante scegliere la tonalità più adatta a te. Ma il biondo californiano a chi sta bene? Non temere: si tratta di una tonalità lucente che si addice perfettamente sia sulle donne con i capelli corti sia per quelle che preferiscono sfoggiare una chioma lunga. Anche se hai optato per un taglio medio non dovrai rinunciare al tuo amato biondo californiano, che persino sui capelli scalati si rivela una soluzione azzeccatissima, ampliandone la morbidezza. Trattandosi di un insieme di sfumature diverse, il biondo californiano è una tonalità versatile che si abbina bene a qualsiasi taglio.

Non solo il balayage: se vuoi schiarire un castano scuro, le meches californiane garantiscono un contrasto netto e illuminano la tua chioma. Le lunghezze, in particolare, risulteranno molto più chiare delle radici. E non è tutto: si tratta di una tecnica a bassa manutenzione, perfetta per le donne che non hanno mai tempo e che con i capelli non vantano una grande manualità. Per ritoccarle, infatti, possono passare dai tre ai sei mesi.