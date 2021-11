T ra smart TV, accessori di bellezza ed elettrodomestici tattici, su Amazon parte la speciale settimana dedicata agli sconti in vista del Black Friday. Ecco i prodotti da non lasciarti scappare

Black Friday in anticipo: le migliori offerte

Aspetti con ansia il 26 novembre per darti allo shopping sfrenato del Black Friday? Abbiamo buone notizie: grazie all'Early Black Friday Week di Amazon non dovrai attendere.

Dall'8 al 16 novembre, infatti, Amazon lancia l'iniziativa specialedel Black Friday in anticipo che prevede una settimana di super sconti su moltissimi prodotti. Elettrodomestici, accessori di bellezza, smart tv: in attesa del Black Friday vero e proprio, puoi già cominciare a dedicarti allo shopping online facendo ottimi affari.

Non solo, visto che dicembre si avvicina, l'Early Black Friday Week di Amazon può diventare l'occasione giusta per cominciare a pensare ai regali di Natale, senza ridurti all'ultimo e soprattutto risparmiando.

E visto che le offerte sono tantissime, come sempre abbiamo pensato di agevolarti: qui sotto trovi una selezione di prodotti da non lasciarti scappare durante l'Early Black Friday Week.

Gli accessori per capelli Ghd

Phon, spazzole volumizzanti e tanto altro: durante l'Early Black Friday Week, tra le offerte da non perdere trovi moltissimi accessori per prenderti cura della tua bellezza e sfoggiare sempre una chioma impeccabile. Ebbene sì: trovi scontati anche gli accessori targati Ghd, che sono generalmente tra i più costosi perché assicurano prestazioni professionali. Dai un'occhiata qui:

Braun Silk-épil 9 Flex

Tra le offerte da non perdere su Amazon durante questa settimana di sconti, anche il nuovo Braun Silk-épil 9 Flex. Si tratta del primo epilatore elettrico dotato di testina completamente flessibile, per una rimozione dei peli senza sforzo. In più all'interno trovi anche un rasoio elettrico, un rifinitore aggiuntivo e persino una testina per messaggi super rilassanti.

Giocattoli per bambini (e non solo)

Natale è vicinissimo, e se hai figli o nipoti o figli di amici a cui fare regali è il momento di approfittarne, con quel giusto anticipo sui tempi che salvaguarderà la tua salute mentale (ma anche il portafogli). Anche la sezione giocattoli di Amazon è piena di offerte super convenienti, le trovi tutte cliccando qui:

Gli smartwatch

Sogni da tempo di regalarti uno smartwatch che ti aiuti a mantenerti in forma e a tenere sotto controllo la tua salute? Ebbene allora non puoi che approfittare dell'Early Black Friday Week di Amazon. Durante la settimana di offerte trovi persino lo smartwatch Huawei Watch Fit a metà prezzo: dotato di 96 modalità di allenamento, ha un design accattivante e ti permette di personalizzare il tema dello schermo per abbinarlo al tuo look quotidiano. Perfetto anche da regalare, trovi poi in offerta lo smartwatch Xiaomi Mi Watch LITE con GPS integrato e 11 modalità sportive. Eccoli:

Le cuffie wireless Sony WH-CH510

Perfette come regalo di Natale per appassionati di musica e non solo, le cuffie di Sony che trovi in offerta su Amazon possono essere associate a smartphone e tablet tramite Bluetooth. Oltre alla ricarica rapida, hanno un pratico design pieghevole così da poter essere infilate in borsa o nello zaino senza ingombro.

Gli elettrodomestici da cucina

Se la tua passione è dilettarti tra i fornelli, non lasciarti scappare le offerte che Amazon dedica agli elettrodomestici da cucina. Trovi a prezzo scontato il mega robot di Kenwood con cui preparare soffici impasti per pane, pizza e focacce, ma anche la planetaria Bosch MUM5. Non hai ancora una friggitrice ad aria? Questo è il momento giusto per acquistarla: in offerta c'è quella multifunzione di Ariete: oltre a friggere senza aggiungere olio, puoi usarla come forno elettrico e persino per essiccare gli alimenti.

Le smart TV

Avere una smart tv, si sa, è ormai fondamentale. Se è arrivato allora il momento di rottamare il tuo vecchio televisore, la scelta migliore per risparmiare è approfittare della settimana di offerte lanciata da Amazon. Tra i modelli più desiderati, la tv Hisense 55" QLED 4K, con design super slim, controlli vocali Alexa e Google Assistant e Wi-Fi integrato. Vuoi fare un regalo effetto WOW al tuo lui? Allora punta sulla smart tv Philips da 65 pollici: la combinazione di ambilight su 3 lati e OLED, garantisce un’esperienza di visione coinvolgente, in più è dotata di piedistallo girevole e telecomando retroilluminato.

Soundbar Dolby Sony HT-ZF9

E da abbinare alla tua smart tv nuova potresti pensare di acquistare a prezzo scontato anche una valida sounbar Dolby come quella proposta da Sony. Grazie alla sua potenza, ogni volta che guardi un film, ti sembrerà di essere al cinema.

Gli aspirapolvere in offerta

Lo sappiamo: occuparsi delle pulizie di casa non è certo tra le attività più divertenti che ci siano. Tuttavia, se lo scegli con cura, un aspirapolvere può davvero cambiare la prospettiva. Tra le offerte dell'Early Black Friday Week ne trovi moltissimi, tra cui anche il mitico iRobot Braava 390T: pensato per pulire sia a secco che a umido, puoi usarlo per lavare qualsiasi tipo di pavimento e fa tutto da solo! E se invece preferisci un modello che ti garantisca una pulizia professionale, scegli Rowenta XFORCE FLEX, l’aspirapolvere senza fili pensato per eliminare ogni tipo di sporco, dalle particelle di polvere più sottili ai residui più consistenti. Guarda qui tutti gli aspirapolvere in offerta:

Il monopattino elettrico NINEBOT BY SEGWAY

Infine, tra le offerte da non perdere, anche il nuovo monopattino elettrico Ninebot. Elegante e pratico per il tragitto casa-lavoro o se ti vuoi spostare comodamente in città, raggiunge una velocità massima di 25 Km/h ed è dotato di tre freni.

