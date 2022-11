Black Friday: guida ragionata allo shopping beauty

A rrivano gli sconti irripetibili del Black Friday beauty 2022 sulle ultime collezioni make up, i cofanetti regalo di Natale, le palette trucco e i prodotti per la cura di pelle e capelli dei top brand.

Parliamoci chiaro: fare shopping online mentre si è sdraiati a letto in un giorno di pioggia e freddo è una delle cose più belle di sempre. Approfittare delle super offerte del Black Friday non ha prezzo.

Alcuni dei più conosciuti brand di beauty e benessere hanno già pianificato gli sconti in largo anticipo e alcune promozioni continueranno fino alla fine del mese di novembre.

Cos'é il venerdì nero?

Ma cos'è questo venerdì nero che abbiamo importato come la festa di Halloween dall'America? Black Friday è il nome informale utilizzato negli Stati Uniti per indicare il venerdì successivo al Giorno del ringraziamento (il Thanksgiving day) che si celebra il quarto giovedì di novembre. Dal 1952, il giorno dopo il Ringraziamento è tradizionalmente considerato Oltreoceano l'inizio della stagione dello shopping natalizio. E dei relativi saldi. Si chiama infatti "nero" per il pesante e congestionato traffico stradale che si crea in occasione di quel giorno. Partito in sordina negli anni Venti nella città di Filadelfia, dalla seconda metà degli anni Novanta, è atteso con trepidazione in tutto il mondo.

Le regole d'oro da seguire

Ci sono però alcune regole d'oro da seguire per uno shopping strategico: innanzitutto preparare una lista di ciò che realmente ci occorre; poi definire un budget - nonostante il black friday sia famoso per i suoi sconti è risaputo che lo scontrino medio aumenti sostanzialmente - darsi il tempo necessario per scegliere (se si tratta di shopping online possiamo inserire le nostre scelte nel carrello e valutarle in tutta calma); infine valutare l'esigenza dei prodotti sul lungo termine, soprattutto se si parla di profumi, fondotinta o strumenti che ci aiutano a "sentirci più belle".

Scopriamo insieme gli sconti del Black Friday di questo autunno 2022!

L'olio viso e corpo per bio addicted

Un olio a base di oli essenziale naturali e super profumato, ideale per nutrire viso, corpo e capelli. Perfetto se cerchi formule bio al 100%. Funziona come idratante corpo, come trattamento post depilazione, ma anche come impacco per le chiome. Puoi utilizzarlo puro, ma anche aggiunto alla tua crema idratante per ottenere un effetto glow. Ed è super come olio da massaggio.

Perfetto Huile Prodigieuse di Nuxe da scegliere nelle due varianti: Classico e Florale. Che puoi acquistare durante il Black Friday con un vantaggio Dal 19 al 28 novembre infatti se acquisti due prodotti Nuxe il meno caro verrà scontato del 60% Huile Prodigiose di Nuxe è disponibile nelle varianti: Classico e Florale . La crema notte

In genere non compri la crema notte, utilizzi quella da giorno,. Ma in questo periodo dell'anno la pelle ha bisogno di cure extra. Una formula specifica da applicare sul viso prima di andare a letto aiuta la pelle a riattivare la rigenerazione cellulare ed evita al mattino di svegliarti con il segno del cuscino sulle guance.

Perfetta Densitium Baume Nuit di SVR (52 euro) racchiude acido ilauronico frammentato per un'azione rimpolpante e levigante, tetrapeptidi che stimolano l'attività celulare e probiotici. Se l'acquisti on line tra il 25 e il 27 novembre sarà scontata del 40%. Il device per il viso

La spazzola viso massaggiante creata dal brand beauty tech svedese più famoso e amata dalle celebrity è un must have della skincare. Disponibile nelle versioni Normal Skin e Sensitive Skin, deterge in profondità, tonifica la pelle e, stimolando il microcircolo, la lascia anche più radiosa.

Luna 3 Plus di Foreo (prezzo originale 299 euro, scontato del 25% dal 18 al 28 novembre, da Sephora, Douglas, e Pinalli). Il tool per i ricci

Il sogno delle patite dei ricci? Il device che fa onde e boccoli come in salone.

Un arricciacapelli intercambiabile dotato di ben 4 ferri di diverso diametro, da scegliere in base al risultato che si vuole ottenere. Ergonomico e facile da utilizzare, è dotato di temperatura regolabile (da 120°C a 230°C) in base al tipo di capelli. Grazie al rivestimento in titanio rose gold, distribuisce il calore in modo uniforme su tutta la lunghezza delle ciocche e non le danneggia.

Mycurlset di Salon Studio Professional (prezzo originale 159,99 euro, scontato del 30% dal 17 al 23 novembre, da Capello Point). Il siero high tech

Investi in un trattamento viso plus. I sieri sono perfetti: sembrano costosi? Tieni presente che all'interno racchiudono principi attivi ultra concentrati. Inoltre la texture sierosa dura molto: infatti ne bastano due-tre gocce per trattare viso e collo. A seconda del problema pelle poi puoi scegliere quello che si adatta di più alle tue esigenze così ottieni super risultati. Ma punta su quelli a base di peptidi bio mimetici: aiutano la pelle a riattivare le funzioni vitali.

Dal 18 al 30 novembre puoi acquistare il siero Multi-Peptide 20% Lifting Serum di Miamo (98 euro) in farmacia con uno sconto del 20%. E se spendi più di 50 euro avrai in regalo anche un Beauty Travel Kit con due minisize: Age Reverse Mask e Renewal. La piastra per capelli professionale

Approfitta del Black Friday per regalarti una piastra professionale. Il costo al momento ti sembrerà alto, ma pensa a quanto risparmi di parrucchiere se impari a usarla bene! La piastra poi è quasi un 2 in 1: ti permette infatti di realizzare un liscio perfetto, ma anche una piega mossa a effetto beach waves. Quelle di ultima generazione sfruttano una tecnologia all'avanguardia che permette di mantenere la temperaturra ottimale durante tutto lo styling. Si tratta insomma di piastre “intelligenti” che adattano la temperatura (aumentandola o diminuendola) a seconda dello spessore della ciocca e della velocità di styling. Così i capelli non vengono danneggiati.

Durante il Black Friday e precisamente dal 25 al 29 novembre puoi acquistare l'iconica styler Ghd Platinum+ scontata di 60 euro. Da 289 euro a 229 euro. La spazzola super tecnologica

Ecco una spazzole super tecnologica che rende ogni cura di bellezza un gioco. Portala con te sotto la doccia e divertiti a passarla su tutto il corpo. Pulisce, esfolia e massaggia, grazie alla tecnologia a pulsazioni, regalandoti una pelle magnifica e una buona dose di benessere. Con le setole in silicone, è soffice e delicata, ma agisce in profondità.

foreo.com, Luna 4 body, 149 euro. L'attrezzo full body che non occupa spazio Con un attrezzo così alleni ogni muscolo senza invadere l’appartamento . Il tappetino aderisce alla panca per farti stare al sicuro mentre fai gli esercizi. Negli scomparti trovi quello che serve per tonificarti, dai manubri agli elastici, fino ai knuckle che regalano addominali da urlo. In più, se scarichi l'app sul telefonino hai un personal trainer tutto per te.

tecnogym.it, Bench, 1.450 euro