Black Friday: guida ragionata allo shopping per la casa

I l Black Friday 2022 è il 25 novembre ma in attesa di quella data online si possono trovare offerte convenienti per l'acquisto di piccoli elettrodomestici o oggetti d'arredamento a prezzi super scontati con spedizioni veloci e gratuite

Cambiare piccoli pezzi di arredamento - basta un giradischi vintage in soggiorno, un tappeto o una tenda, una lampada in camera, dei cuscini nuovi oppure un elettrodomestico utile in cucina - significa operare un grande cambiamento. Non solo in casa nostra, nel nostro rifugio, bensì anche in noi. Serve poco per dare nuova vita agli ambienti in cui viviamo tutti i giorni. E non occorre stravolgere l'appartamento o ridisegnarne gli spazi: a volte anche solo una parete di un altro colore, magari con della carta da parati scelta accuratamente en pendant con alcuni oggetti di design, può significare un'evoluzione straordinaria all’interno di quello che è il nostro habitat.

Tutti abbiamo sperimentato nella vita come, fare "pulizia" e ordine, o decluttering, per utilizzare un termine più moderno, possa dare un senso di benessere e di ordine mentale, e rigenerare lo spirito e il corpo. È chiaro, ad esempio, come sia difficile rilassarsi in un ambiente caotico e disordinato, o, viceversa, come sia invece piacevole rincasare dopo una lunga giornata lavorativa se la nostra casa ci piace e rispecchia il nostro gusto.

Dopotutto l'antica arte del Feng Shui ci insegna come i continui cambiamenti delle stanze in cui trascorriamo molto tempo, aiutino ad accrescere le nostre forze. Quale occasione migliore del Black Friday allora per fare acquisti online che possano aiutarci a vivere in armonia? Piccoli o grandi elettrodomestici o pezzi di arredamento per rinnovare il look del nostro nido: in Rete c'è davvero l'imbarazzo della scelta.

Un solo consiglio prima di lanciarsi nello shopping compulsivo. Affidatevi sempre ad aziende conosciute e valide, garanzia di qualità e durata nel tempo e leggete le recensioni di chi ha acquistato gli stessi prodotti prima di voi!

Il Giradischi vintage

Da comprare perché

È un pezzo vintage che sta bene ovunque

amazon.it.

Lauson, 136,49 euro La pentola per stufati d'autore

Da comperare perché

L’inverno mette voglia di piatti che coccolano come minestre, risotti e spezzatini. Quello che ti serve per cuocerli a puntino è una pentola in ghisa, che diffonda il calore piano piano e in modo omogeneo. La designer Stefania Vasques ha disegnato queste, in tinte pop. Nella confezione trovi anche un ricettario Slow Food se vuoi stupire i tuoi ospiti.

sambonet.com, Terra.Cotto Ghisa, 189,90 euro. Il purificatore per l'aria di casa

Da comperare perché

Non ce ne accorgiamo ma l'aria in casa può diventare davvero irrespirabile per la formaldeide dei mobili, le polveri sottili e gli altri allergeni che sprigionano detersivi e cucine a gas. La soluzione per stare al sicuro la vedi qui. In un angolo della casa, purifica l’aria e la rende anche meno secca, così puoi dire addio al mal di gola.

dyson.com, Purifier Humidify+Cool Formaldehyde, 799 euro Il mini termoventilatore

Da comperare perché

Scalda solo dove serve, così non sprechi energia per un riscaldamento localizzato e pronto all'uso: posizionalo sulla tua scrivania e lasciati avvolgere da una soffice nuvola di calore

• è un termoventilatore monolivello 350 W: l'energia necessaria per scaldarti evitando sprechi

• tecnologia in ceramica: è ultra compatto, ultra leggero e silenzioso

• dotato di griglia orientabile e termostato regolabile

• le maniglie lo rendono facile da trasporarte, mentre il sistema anti ribaltamento lo rende stabile e sicuro

dimensioni 17,5x10x15 cm, peso: 1,2 kg

De Longhi, QVC.it, 59,90 euro La Cuccia per il pet

Da comperare perché

È super eco: ogni mq di tessuto contiene 5 bottiglie di plastica raccolta negli oceani e riciclata. Cuccia per animali di piccola, media e grande taglia, realizzata in tessuto ecosostenibile, morbida imbottitura, sfoderabile, cuscino double-face, base con grip antiscivolo, resistente sia in ambienti interni che esterni. Formati disponibili: S 40x50 cm M 50x60 cm L 60x70 cm

Thor di Caleffi da 41,90 euro I piatti della smorfia napoletana

Da comperare perché

Come fai a non essere scaramantica di questi tempi?

Moroni Gomma, 32 euro (DIAMETRO 21 CM) Il tappeto coloratissimo

Da comperare perché

Con i colori e le fantasie di questo designer basta un tappeto per arredare una stanza

Qeeboo di Marco Oggian a partire da 270 euro

La lampada col diffusore

Da comperare perché

È super glam e nasconde un diffusore audio bluetooth

Narciso Penta 240 euro Il cappottino per il pet

Da comperare perché

Per non sentire freddo quando le temperature diventano rigide. Alcuni amano stare al calduccio sotto un bel cappottino. Questo è morbido e piace soprattutto a chi ha l’animo green dato che l’imbottitura è ecologica. Lo trovi in 11 colori e 5 fantasie, per animali di tutte le taglie. Il rivestimento è impermeabile e puoi staccarlo in un attimo con i bottoni a clip.

unitedpets.it, savetheduck.it, Rex e Kiro, da 59 euro. L'essiccatore elettrico

Da comperare perché

Non sprecherai più le verdure e la frutta che non consumi

Casanova 54.90 euro