l massimo dell’ eco-fashion è girare col sacchetto del super come borsa e la sacca Ikea come valigia. La borsa shopping è la nuova tendenza da cui prendere ispirazione

Una storia di oltre 50 anni

Il sacchetto come glamour bag, perché no? Da che mondo è mondo la sporta o borsa shopping è la più usata di tutte e oggi si usa per computer e oggetti di “servizio”. Ma c’è una storia da raccontare: il primo sacchetto di plastica lo inventa, nel 1965, Sten Gustaf Thulin per l’azienda Celloplast. Una rivoluzione per le casalinghe che ne hanno fatto un uso smodato. Oggi, vietata la plastica, usiamo sacchetti di materiale riciclato e riciclabili. Ma l’ideale è portarsi da casa una bella borsa (come questa nella foto, fatta con la juta dei sacchi del caffè e foderata con gli avanzi dalle produzioni dei tessuti di Prato).

Shopper di juta, LaboratorioAltreMani (da 24 euro)

Borsa shopping: moda e funzionalità

Visto che abbiamo parlato di borsa shopping, facciamo un salto in libreria e, insieme ai limoni, mettiamoci questi due libri appena usciti. Manuale pratico sentimentale di stile per sopravvivere alla moda e anche a sé stessi di Alessandra Airò (Gribaudo, 22,90 euro). Molto divertente e pieno di consigli di una super influencer carina e giusta come si deve ma anche spiritosa e intelligente. Fidati delle sue dritte. E, visto che parliamo di sostenibilità, se sei brava con il bricolage non perderti Come customizzare le sneakers, (Panini Comics, 2900 euro), un manuale che insegna a personalizzare le “scarp de tennis” usando tessuti di recupero, vernici, calcomanie, stencil fino all’all upper. Ovvero smonta e rimonta per cambiarne addirittura le forme. Infine, non c’entra, ma sai cos’è lo stunt dressing? Te lo dico la prossima volta!

Tutti i modelli di tendenza

Ora sfoglia la gallery e scopri tutte le borse shopping che si ispirano alla borsa della spesa. Ci sono quelle in tessuto, quelle che ricordano i sacchi neri (eh, sì, il solito Balenciaga), quelle ton sur ton con l'abito e quelle crochet.

Vivienne Tam P/E 2023

Longchamp

Yassmin Saleh P/E 2023

Balenciaga P/E 2023

Borsa in cotone, Saint Laurent (55 euro)

Simonetta Ravizza P/E 2023