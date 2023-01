A vete presente “Guarda mamma, senza mani!”? Bene. La sensazione di libertà e soddisfazione che si prova indossando le borse da cintura è un po' questa qui. E non ci dispiace affatto! A motivarci a indossarle poi sono le case di moda prêt-à-porter, che dalle sfilate primavera-estate 2023 ci mandano segnali incoraggianti: è il momento di sfoggiarle! E noi facciamo scorta di ispirazione

La praticità, prima di ogni altra cosa. Se c'è un aspetto che amiamo alla follia delle borse da cintura è la possibilità di avere sempre mani libere (o quasi). D'altronde, ereditano questo approccio pragmatico al guardaroba femminile dall'accessorio utilitaristico per eccellenza: il marsupio. A fornirci l'ispirazione necessaria su come indossarle sono le sfilate delle collezioni moda primavera-estate 2023, in cui abbiamo avvistato più di una declinazione possibile. Sportive, eleganti o "rubate" al guardaroba maschile (perché perfettamente unisex)? A voi l'ultima parola sul must-have di stagione, in questo manuale di stile vi spieghiamo come sceglierle e perché.

Borse da cintura, come abbinarle ai look sportivi?

Partiamo dall'archetipo: il marsupio. La borsa da cintura nella sua accezione più classica e tradizionale trova spazio in un look sportivo total black in passerella da Balenciaga. Pantaloni maxi e piumino a collo alto tono su tono completano la mise in cui il marsupio si contende la scena con una maxi shopper portata a spalla, nera a sua volta. Direzione palestra o semplice passeggiata con abiti casual? Ovunque stiate andando, con questo look sportivo sarete sulla strada giusta. Colore e spirito sportivo fanno da massimo comune denominatore anche nelle proposte firmate dal marchio sportswear Puma, dove la borsa da cintura diventa anche componente essenziale del crop top. Parola d'ordine: tasche, tasche, tasche!

Courtesy Launchmetrics. Balenciaga primavera-estate 2023.

Courtesy Launchmetrics. Puma primavera-estate 2023.

Dai look sportivi al casual chic è un attimo, ma come riuscirci? Risponde Trussardi: la borsa da cintura conserva tutte le caratteristiche tipiche del marsupio utility, ma stavolta si indossa con eleganti bermuda effetto-pelle e dalla texture animalier. All'interno, inseriremo una T-shirt bianca a maniche corte, preferibilmente in tessuti tecnici per conservare l'essenza sportiva del look. Lì dove avreste immaginato un paio di sneakers troviamo però dei sandali mule bianchi e dalla punta squadrata: una scelta inaspettata, che trasforma in chic anche il più casual dei look.

Courtesy Launchmetrics. Trussardi primavera-estate 2023.

Voglia di eleganza, ma si può senza rinunciare alle borse da cintura?

Chi ha detto che l'eleganza più pura e sublime passi solo per le clutch da portare a mano? La casa di moda Roksanda va oltre la tendenza accessori primavera-estate 2023: la borsa da cintura è una scultura che si indossa. Complice il suo design completato da elementi metallici di forma circolare, il must-have di stagione si abbina con impeccabile semplicità a maxi blazer in chiave patchwork con blocchi di colore, enfatizzati dalla maglia dolcevita fluo. Da un volume (maxi) a un altro (mini), in passerella alla Milano Fashion Week è stato il marchio Giada a proporre il sacchettino di pelle - quasi invisibile - su una gonna bustier con blusa en pendant.

Courtesy Launchmetrics. Roksanda primavera-estate 2023.

Courtesy Launchmetrics. Giada primavera-estate 2023.

Guida ai look tono su tono con le borse da cintura

Missione? Effetto sorpresa. C'è poco da fare, i look tono su tono ben costruiti sanno essere davvero d'effetto, a maggior ragione se chiamano in causa le borse da cintura. C'è bisogno che i colori siano perfettamente abbinati, e questo lo sa bene Ferragamo: il giovanissimo direttore creativo Maximilian Davis punta sulla morbidezza del camoscio color cammello, che dona dinamicità al look pur essendo caratterizzato da un unico e solo colore. In maniera più o meno simile, procede spedita anche Maryam Nassir Zadeh (tra i nuovi nomi fiori all'occhiello della New York Fashion Week, annotate!): la cintura della borsa è nera e si indossa su look total black. Unica nota (di contrasto) è data dalle tasche del marsupio: un accento cromatico su cui finisce per cadere inevitabilmente lo sguardo.

Courtesy Launchmetrics. Ferragamo primavera-estate 2023.

Courtesy Launchmetrics. Maryam Nassir Zadeh primavera-estate 2023.

Oltre il marsupio. Quali borse da cintura "rubare" al guardaroba maschile?

La borsa da cintura è anche il più unisex degli accessori di tendenza secondo le sfilate primavera-estate 2023. Vedere per credere Gucci: l'ex direttore creativo Alessandro Michele sembra aver riaperto come per magia un vecchio baule di giocattoli anni Novanta trasformando pupazzi in peluche in accessori mai-senza. La moda, d'altronde, è anche fatta di piccole frivolezze. Più concrete invece le proposte firmate Dior e Botter, dove lo spazio nel marsupio è poco, sì, ma mira al punto: portare dietro (solo) l'essenziale. Tanto noi donne, si sa, a una borsa extra non diciamo mai di no!

Courtesy IPA. Gucci primavera-estate 2023.

Courtesy Launchmetrics. Dior primavera-estate 2023.