Calciatori fashion, i re del pallone che fanno tendenza

D avid Beckham e Hidetoshi Nakata sono stati i primi calciatori al mondo a diventare famosi per i loro look. Oggi i calciatori fashion sono diversi. Da Cristiano Ronaldo a Jérôme Boateng: ecco i più influenti.

Il primo è stato David Beckham: quando ancora non esistevano i "calciatori fashion" ha dimostrato al mondo il potenziale dei giocatori di calcio nel mondo della moda. Correva il 1998, Beckham era fidanzato con quella che sarebbe diventata sua moglie, Victoria Addams, e fu paparazzato in Francia, dove si trovava per la Coppa del mondo, con un pareo attorno alla vita. «Le persone erano scioccate», ha rivelato in seguito il calciatore. In men che non si dica, divenne un'icona fashion.

Poi è stata la volta di Hidetoshi Nakata, il più grande giocatore giapponese di tutti i tempi. Era soprannominato il “David Beckham” dell'Asia.

Oggi i calciatori fashion sono tantissimi. Anche se non è facile coniugare calcio e stile: vestirsi bene può essere difficile quanto praticare questo sport. Ecco chi sono alcuni tra i calciatori più alla moda di oggi.

Il re dei calciatori fashion: Cristiano Ronaldo

Il vero re dei calciatori fashion? Cristiano Ronaldo. Cura il fisico in maniera quasi ossessiva: utilizza prodotti di bellezza, segue regole ferree per quanto riguarda l’alimentazione e dedica molte ore all’attività fisica, anche dopo gli allenamenti. Ama così tanto la moda che più volte ha dichiarato che, quando non giocherà più a calcio, potrebbe dedicarsi totalmente a questo tipo di business. Intanto, ha lanciato il marchio di intimo, CR7 underwear, e di calzature, CR7 footwear. Ha anche prodotto il profumo Cristiano Ronaldo Legacy ed è testimonial di diverse campagne pubblicitarie importanti. Ama lo stile casual: jeans, sneakers e magliette aderenti. Adora gli accessori, soprattutto gli occhiali da sole e gli orecchini (i suoi sono famosissimi).

Lionel Messi, il più coraggioso tra i calciatori fashion

Spesso considerato il miglior giocatore del mondo e ampiamente considerato come uno dei più grandi giocatori di tutti i tempi, Lionel Messi ha vinto un record di sette Palloni d'oro e sei volte la Scarpa d'oro. Ma è anche un'icona della moda capace di governare in campo con il calcio e fuori dal campo con il suo stile. Grazie anche alla sua grinta, che lo ha portato a scalciare l'abbigliamento stereotipato del passato e ridefinire i look da sera per gli uomini nello sport. Ha sfoggiato giacche di jeans con pullover e blazer di velluto con giacche a pois. È stato il volto di Dolce&Gabbana e ha realizzato diversi spot pubblicitari per Adidas.

L'erede di Beckham: Héctor Bellerìn

Se c'è un calciatore che può essere considerato l'erede di Beckham nel mondo fashion è il difensore del Barcellona, Héctor Bellerìn. I tabloid britannici ormai lo seguono più per i suoi look che per le sue prestazioni sportive. Infatti, ha una passione per gli outfit ricercati ed è sempre in prima fila alle sfilate della London Fashion Week. Ha anche sfilato per Louis Vuitton a Parigi. Inoltre, ha diretto lo shooting della campagna nata dalla collaborazione tra Arsenal e 424, il brand fornitore dell’abbigliamento formale dei Gunners.

L'idolo dei calciatori fashion: Gregory Van der Wiel

Non ha mai nascosto la sua passione per la moda Gregory Van der Wiel. L’ex terzino di PSG, Ajax e Fenerbahçe è una presenza costante alla Paris Fashion Week. Una passione di vecchia data: nel 2013 aveva investito nel brand di abbigliamento BALR e pare che negli spogliatoi delle squadre per le quali ha giocato sia sempre stato un punto di riferimento per gli outfit dei compagni di gioco.

Il più elegante: Sergio Ramos

Il calciatore spagnolo Sergio Ramos, difensore del Paris Saint-Germain, è uno dei calciatori più fashion del mondo. Bravissimo in campo, è famoso per il suo carattere non proprio simpatico. Negli anni, però, ha dimostrato di saper passare con leggerezza e sapienza da un look elegante a uno casual, e si è fatto notare per alcuni suoi outfit decisamente eccentrici ma glamour.

Il trend setter: Neymar Jr.

Tutti lo chiamano Neymar, ma il suo vero nome è Neymar da Silva Santos Júnior. Il calciatore brasiliano è considerato uno dei più forti al mondo dopo Pelé, ma è anche un vero trend setter. Quando, giovanissimo, giocava nel Santos, i ragazzini copiavano i suoi bizzarri tagli di capelli. Ora i brand di moda se lo contendono ed è diventato l'atleta di riferimento per Nike dopo Cristiano Ronaldo.

Il più appassionato tra i calciatori fashion: Jérôme Boateng

Quando si pronuncia il nome Boateng legato alla moda, in Italia il pensiero corre subito a Kevin-Prince Boateng, l'ex marito di Melissa Satta. Eppure, in Germania a essere considerato icona fashion è suo fratello Jérôme Boateng, che gioca nel Bayern Monaco. Non solo ha fatto da uomo immagine all’annuale fiera "Bread&Butter" organizzata a Berlino da Zalando, ma ha anche fondato il magazine cartaceo di lifestyle BOA, grazie al quale trasmette al pubblico le sue passioni.