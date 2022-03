I n passerella, anche tre modelle non professioniste. E tante proposte che raccontano donne molto diverse fra loro, accomunate dal desiderio di sentirsi libere

Donne anche molto diverse tra loro, tutte consapevoli della propria femminilità e desiderose di valorizzarla, ricominciando a vivere pienamente ogni singolo momento della giornata e godere di ogni piccola gioia. Donne fiere, che vogliono sentirsi libere di essere se stesse: sono state loro le protagoniste della sfilata Camomilla Italia Spring/Summer 2022. Una sfilata piena di sorprese e densa di emozioni.

Non solo modelle professioniste

La prima sorpresa, la più importante: Camomilla Italia ha messo in campo un progetto di engagement nei confronti della propria community organizzando uno street casting on the go a Milano in collaborazione con un casting director professionista.

Così, sono state selezionate tre giovani donne che hanno potuto vivere un’esperienza unica e sfilare insieme a sei modelle professioniste e alla talent - ambassador del brand, Valentina Melpignano.

Il tutto in una location storica e lussuosa, una villa sulle rive del Lario.

Proposte per ogni donna

Siamo tutti unici e tutti uguali: un gioco di parole che contiene un messaggio fondamentale, veicolato da Camomilla Italia anche tramite le sue creazioni. La linea Spring/Summer 2022 è una proposta ampia e variegata, che spazia da abiti dai tagli iconici a look più aggiornati in stile bohemien e safari.

La Creative Director, Giorgia Pierro, insieme al suo team ha intrapreso proprio uno studio stilistico per rivolgersi a ogni donna che ama essere raffinata e di tendenza e che cerca look che l’accompagnino durante i differenti impegni della giornata. Sempre con uno spirito gioioso e positivo.

La capsule Couture

Un’altra sorpresa molto apprezzata è stata la presentazione della capsule Couture, parte integrante della sfilata Camomilla Italia Spring/Summer 2022. È pensata per rendere indimenticabili i momenti speciali, composta da abiti in raso di varie lunghezze e perfetti quindi per le diverse fisicità.

I nomi degli outfit richiamano personalità di spicco del jet-set internazionale, vere e proprie icone di stile: Diana, Elizabeth, Marilyn, Stephanie, Alexandra, Carolina. Preziosi drappeggi, bustini couture, scolli ricercati, ampie gonne che lasciano spazio anche a silhouette più asciutte sono tra le peculiarità di questa capsule davvero speciale.

Il progetto YOU&ME

E poi un’altra importante novità: il progetto YOU&ME dedicato alla bambina. Sulla scia della tendenza mini-me, sempre più forte, Camomilla Italia propone per la bella stagione outfit matchy matchy raffinati e dal carattere dolce, che concretizzano il senso di appartenenza e l’amore madre-figlia.

Abiti in colori chiari e pastello con profili di pizzo estremamente ricercati si alternano a completi blusa-gonna in fantasie floreali adatte alle clienti del brand e alle loro piccole: difficile resistere.

I look per l'estate

La sfilata Camomilla Italia Spring/Summer 2022 si è chiusa con le creazioni dal mood vacanziero, spensierato e rilassato, per l’estate. Anche in questo caso, la proposta risponde a ogni gusto ed esigenza: si va dai look d’ispirazione anni ’50 ai kaftani, dagli abiti fluttuanti ai coordinati.

Il leit motiv è l’armoniosa combinazione di colori e fantasie: le tonalità vitaminiche si affiancano alla stampa maiolica - nei colori turchese e mais in versione all over o come dettaglio – ma anche a nuance che richiamano la natura in tutto il suo splendore. Ecco allora i toni dell’ibiscus in versione tye dye, la stampa allover floreale su fondo white e fiori di rubino, la stampa tropical, serpentine, carribean. Non solo.

Non poteva mancare l’intramontabile sangallo di cotone, proposto da Camomilla Italia in combinazione con il pizzo per un minidress lezioso. Il viaggio estivo di Camomilla Italia si conclude con proposte di costumi e copricostumi raffinate e di tendenza nei pattern più roar.