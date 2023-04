C ome pettinarsi un matrimonio? Meglio capelli sciolti o raccolti? Se sei a caccia di idee per acconciature e belle messe in pieghe, dai un'occhiata qui!

Se pensi al wedding day come categoria astratta, ti accorgi che l'attenzione è tutta puntata sulla sposa (giustamente). E tra trucco, acconciature e abito da sposa, i servizi moda & beauty sono tutti concentrati su di lei. Ma anche l'invitata al matrimonio al suo bel da fare. Basta ricevere un invito e il pensiero va subito a, nell'ordine: vestito, scarpe, borsa. E solo dopo ci si chiede come portare i capelli come invitata.

Idee acconciature cerimonia per l'invitata

Di solito le domande sulle acconciature da cerimonia sono: “potrò raccogliermi i capelli a un matrimonio anche se non sono la sposa?” - “Sono elegante con una coda?” - “Qual è una messa in piega elegante?”.

Chiariamo il dubbio fondamentale: sì, se se sei invitata al matrimonio puoi raccoglierti i capelli in un'acconciatura elegante, a condizione che sia discreta e non troppo “pomposa”. Il diktat (eh, sì, lo è anche se il galateo è materia antica) è quello di non superare la bellezza della pettinatura della sposa. Accade molto più frequentemente di quello che si pensa.

La coda di cavallo a un matrimonio? Sì, ma per spogliarla della sua presunta banalità, è meglio optare per una coda elegante. Qualche idea? Avvolgere una ciocca di capelli attorno all'elastico, scegliere una coda a sbuffo (quella caratterizzata da tanti piccoli “rigonfiamenti” di capelli), creare delle onde sulla coda stessa.

Messa in piega da cerimonia

E per quanto riguarda la messa in piega elegante, cosa chiedere al parrucchiere? In fatto di capelli degni di una cerimonia, la scelta è decisamente ampia: onde disciplinate stile Hollywood, ricci definiti o tutte le versioni possibili e immaginabili del liscio, dal liscio spettinato al liscio con le punte sollevate. Insomma, come puoi intuire, c'è da divertirsi.

Il criterio con cui scegliere l'acconciatura? Sicuramente il tuo gusto personale. Ma se indosserai dei begli orecchini o una collana importante, perché non regalarti una bell'acconciatura raccolta? Opta per i capelli sciolti, invece, se in genere ti senti più a tuo agio. Un consiglio? Se sei liscissima e sai che i boccoli non ti tengono, meglio chiedere un'onda morbida. Rischi di arrivare al momento delle foto con una messa in piega indefinita che ti dispiacerà aver immortalato.

Infine, cosa bisognerebbe evitare a un matrimonio? Forse è superfluo ricordarlo, ma visto che ci siamo: capelli sporchi e disordinati, la coda di cavallo casuale come se si fosse in palestra (vale anche per la pinza a vista), la ricrescita di 2 cm e tutto ciò che rimanda l'idea di sciatto.

E adesso, scorri la nostra carrellata di foto su come acconciare i capelli se sei invitata a un matrimonio.

Acconciature invitata a matrimonio capelli lunghi

Trecce laterali, acconciature afro e semiraccolte: ecco le principali scelte per una cerimonia che senz'altro “non sovrastano” l'acconciatura della sposa.

Code di cavallo eleganti per l'invitata

Se scarti il classico elastico di stoffa o di gomma (quello tipo vecchio filo del telefono, per intenderci), la coda di cavallo può essere davvero molto elegante. E poi permette di mostrare il vestito da sera o da cocktail in tutta la sua particolarità. Sceglile, inoltre, se si prevede una giornata caldissima come le ultime estati.

Capelli raccolti invitata a matrimonio

Sì allo cignon al matrimonio purché sia semplice e non ricordi mai un'acconciatura da sposa. Rischi di offuscare i suoi di capelli. Perché farsi una nemica?

Acconciature da festa

Si prevede un matrimonio tipo serata in disco? Osa un'acconciatura meno “cerimoniosa” e più frizzante, come quelle che porteresti in una festa su una terrazza o in una villa con piscina.

Capelli sciolti invitata a matrimonio

Ed eccoci arrivate al capitolo “capelli sciolti da cerimonia”. Qui lo scettro è in mano a una bella messa in piega, che per un matrimonio deve (ma non è un obbligo) essere elegante e non da tutti i giorni. Qualche idea? Probabilmente i capelli lisci hanno più chance di essere acconciati in pieghe eleganti, perché c'è il liscio piastrato ma con il ciuffo girato, il liscio spettinato, il liscio bombato, il liscio con le punte all'insù e il liscio aplomb. L'essenziale è che non ci sia un capello fuori posto.

E poi ci sono le immancabile onde con cui in un matrimonio ci si può sbizzarrire.

Pieghe eleganti capelli medi

Altre idee di acconciature semplici per l'invitata al matrimonio.

Capelli ricci da cerimonia

Acconciature capelli corti invitata a matrimonio

Se hai i capelli corti, puoi chiedere di sollevarti le punte con il ferro o di crearti un'onda piatta sulla fronte. E se i capelli sono molto corti, niente di meglio che un bell'accessorio gioiello.