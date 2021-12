“Chi ha incastrato Babbo Natale?”: il nuovo film di Alessandro Siani al cinema. Come ottenere un invito gratuito

D al 16 dicembre arriva nelle sale il nuovo film di e con Alessandro Siani, Chi ha incastrato Babbo Natale?. La pellicola, che vede la partecipazione anche di Christian De Sica, Angela Finocchiaro e Diletta Leotta, promette spensieratezza e comicità. Per le utenti di Donna Moderna ci sono biglietti gratuiti per la prima. Ecco come averli

Avete voglia di ridere, di emozionarmi e di vivere a pieno la magia del Natale? Il 16 dicembre, distribuito da Vision Distribution, arriva in sala il nuovo film di e con Alessandro Siani, Chi ha incastrato Babbo Natale?, rivolto a tutti i bambini e a chi, come noi, nel suo animo conserva quel bambino che era. La spensieratezza e la comicità di Siani, da sempre attento nei suoi lavori a evitare situazioni improprie o battute grevi, si apprestano a travolgerci e a ricordarci quanto i buoni sentimenti non siano da relegare solo al giorno delle feste. Per le utenti di Donna Moderna ci sono biglietti gratuiti. Ecco come fare per avere il tuo:

→ Per avere il tuo invito gratuito

Clicca sul sito http://upmaster.viaposta.it/donnamoderna.html: puoi avere l'invito che ti dà diritto a un ingresso gratuito in alcune sale che hanno aderito all'iniziativa. Qui l'elenco. Dopo essersi registrati bisognerà recarsi il giorno 16 dicembre alla prima del film con i biglietti (con codice univoco/a barre) ricevuti via mail a seguito della registrazione. Per ciascuna registrazione verranno inviati 2 biglietti, fino ad esaurimento disponibilità. Nelle 20 sale UCI la proiezione è alle ore 20.00, nei The Space è alle 20.30

Chi ha incastrato Babbo Natale?, pur nella sua dimensione favolistica, guarda alla realtà presente e ci racconta di un Babbo Natale impegnato come ogni anno nella preparazione dei pacchi da distribuire ai più piccoli, regalando loro un’emozione che possa far scordare quanto difficile sia il momento che stiamo vivendo. Con il volto di un irresistibile Christian De Sica, tornato in coppia con Siani a otto anni dal successo di Il principe abusivo, Babbo Natale ha però un pericolo nemico all’orizzonte: la Wonderfast, un colosso delle spedizioni on line che per le feste vorrebbe il monopolio dei regali. Eliminare la concorrenza è l’obiettivo della società. E, per riuscirci, complice un poco affidabile capo degli elfi di Babbo Natale, manda sotto copertura al Polo Nord, il “re dei pacchi”, Genny, un truffatore che vive di espedienti, spacciandolo per esperto manager.

Genny è, ovviamente, Alessandro Siani e, contro ogni previsione, si rivela un perfetto e improbabile “complice” di Babbo Natale, ignaro di ciò che si trama alle sue spalle. Gli equivoci sono serviti ma non mettono mai in pericolo la riuscita del Natale. Anche perché un’inedita Befana, interpretata da Angela Finocchiaro, che, come tutte le donne, è un punto di riferimento che porterà inaspettatamente il suo aiuto e troverà una soluzione a tutto.

Complice la presenza in scena di un nutrito gruppo di elfi, dello scaltro scugnizzo Checco e della moderna “principessa” con il volto di Diletta Leotta, Chi ha incastrato Babbo Natale? va oltre gli stereotipi e mantiene fede agli obiettivi che Siani si è posto: far ridere e portare allegria ma mantenendo pulizia. E, se qualcuno osa chiamarlo cinepanettone, un genere di film che strappava risate calcando la mano, Siani risponde: “No, non è un cinepanettone: chiamatelo semmai cinecapitone!”, ricordando come la sua Napoli sia sempre al centro del suo cuore.

Qui il trailer ed alcune immagini, dal film e dal suo backstage:

La lista dei cinema aderenti all'iniziativa

