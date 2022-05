L 'infiammazione della vescica colpisce soprattutto le donne. Conoscerne le cause, i modi per prevenirla e come curarla è il primo passo per affrancarsi da questo fastidioso e spesso doloroso problema di salute

La cistite è un’infiammazione della vescica molto comune. Ne soffre una donna su tre, e proprio le donne sono colpite molto più degli uomini (il 30% in meno) da questo fastidioso problema di salute.

I fattori che la causano sono diversi. Per fortuna esistono modi sia per prevenirla sia per curarla efficacemente.

La cistite può dipendere dall'intestino

C’è uno stretto nesso tra l’intestino e la cistite. Spesso, infatti, il tratto urinario viene invaso da batteri che solitamente risiedono nell’intestino.

Otto volte su dieci la causa della cistite è l’Escherichia coli, che attraverso l’uretra si sposta dal tratto più basso dell’intestino verso la vescica, dando origine a un’infiammazione che si manifesta con i sintomi tipici della cistite (ad esempio, bruciore, dolore, stimolo continuo e urgente ad urinare).

In condizioni normali, i microrganismi vengono bloccati dalla barriera intestinale costituita da cellule strettamente legate tra loro. Al contrario, quando l’intestino è alterato si creano dei varchi all’interno della barriera utilizzati dai microrganismi per dirigersi verso le vie urinarie.

L’alimentazione è tra i fattori che più influiscono sul benessere intestinale. Alimenti ricchi di fibra, frutta e verdura con vitamina C favoriscono un intestino sano; è bene ridurre il consumo di zuccheri ed evitare l’alcol, che può irritare la vescica.

In caso di cistite Monurelle Plus può aiutarti per il controllo dell’episodio acuto e per la prevenzione delle ricadute.

Monurelle Plus contiene Xiloglucano (Emicellulosa) e Gelatina grazie ai quali svolge un’azione meccanica nel lume intestinale, impedendo il contatto degli agenti patogeni con la mucosa intestinale, che è la prima fase per la loro proliferazione e il passaggio seguente al tratto urinario.

Ai primi sintomi della cistite

Assumere per via orale 2 capsule/giorno (1 ogni 12 ore) per 5 giorni (eventualmente in concomitanza con la terapia antibiotica).

Per prevenire nuovi episodi di cistite

Assumere per via orale 1 capsula/giorno per almeno 15 giorni consecutivi al mese. Se necessario, è possibile ripetere il trattamento.

Gli altri fattori di rischio

La vescica può infiammarsi per una predisposizione genetica. In età fertile, non è raro che il problema sia legato all’attività sessuale.

Anche una scarsa o scorretta igiene intima e il tipo di biancheria indossata possono contribuire ad acuire il rischio che si manifesti.

Dopo la menopausa la ritenzione urinaria, ovvero l'incapacità a svuotare completamente la vescica, ma anche alcune patologie, tra cui il diabete, possono interferire sullo stato di salute della vescica aumentando le possibilità che si verifichino episodi di cistite.

Tenere alta la soglia di attenzione e sempre presente l’importanza della prevenzione è dunque fondamentale. Ma è consigliabile anche avere sempre a portata di mano Monurelle Plus.

I dati sono più che confortanti: l’84 per cento delle donne che ha provato prodotti con Xiloglucano ha superato il problema; il 99 ha riportato un generale miglioramento della qualità di vita.

*È un presidio medico CE 0373. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d’uso. Autorizzazione ministeriale del 30/03/2021