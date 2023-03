L e collaborazioni moda non finiscono di stupirci. Per questa primavera estate, i brand easy-to-wear continuano a incontrare le grandi maison, i loghi intramontabili caratterizzano lo stile street. Collezioni tutte da scoprire.

Collaborazioni moda: JW Anderson x Uniqlo

Tra le collaborazioni moda che si aggiornano ogni stagione c'è sicuramente quella tra Uniqlo e JW Anderson. Lo stilista britannico continua a reinterpretare i classici della tradizione inglese con il suo linguaggio giocoso e young. Si chiama A Sporting Way of Life l'edizione P/E 2023 in cui i capi iconici del preppy si mescolano a tessuti innovativi e leggeri. E allora si troverà il classico maglione da cricket su un paio di leggings tecnici o i motivi delle squadre sportive disegnati sugli shorts da bagno da portare con la sempre attuale polo. In vendita dal 30 marzo.

Collaborazioni moda: Mugler H&M

È dal 2004 che H&M ama fare collaborazioni creative con le grandi maison. Tutto iniziò con Karl Lagerfeld a cui sono seguite quelle con Comme des Garçons, Lanvin, Stella McCartney, Versace, Balmain e molti altri che in tutti questi anni si sono divertiti a fare incursioni nella moda accessibile con un'estetica solitamente per pochi. Sono quelle collezioni per cui la gente fa la coda per ore fuori dai negozi del colosso svedese o manda in tilt il sito e-commerce per ore. Attenzione, l'11 maggio è la volta di una nuova collab, quella con la maison Mugler, disegnata da Casey Codwallader, e includerà donna, uomo e accessori. Spalline strutturate e grandi, attenzione al punto vita e alle forme, una serie di remake d'archivio, body e jeans iper sexy che andranno esauriti in pochissimo.

Tommy x Aries

Tommy Hilfiger collabora con il brand di streetwear di lusso londinese, Aries che rivisita i codici classici di Tommy Jeans con coraggio e creatività. La collezione Tommy x Aries, composta da 35 pezzi tra abbigliamento per uomo e donna e calzature, si ispira agli archivi di Tommy Jeans giocando con proporzioni esagerate, stratificazioni e denim. I capi must? L'abito con logo in nastro jacquard, la giacca trucker nera, i corsetti irriverenti realizzati con la bandiera di Tommy, il denim riciclato, le T-shirt vintage ritagliate, le imbracature in nastro jacquard e un abito in jersey asimmetrico a tre maglie.

Brixton x Coca-Cola

Cosa c'è di più iconico del logo della Coca-Cola? Questa volta non finisce su una semplice T-shirt ma su una linea di abbigliamento da uomo e da donna con un sapore vintage, che celebra la libertà e il rock'n'roll e che ricorda la gioia e l’ottimismo che pervadono i locali di musica. "Siamo entusiasti di collaborare con un altro marchio storico per questa prima collezione con Coca-Cola", afferma Raphael Peck, CEO di Brixton. "Questo è un mashup entusiasmante per Brixton, poiché il nostro mantra è quello di unire persone con stili di vita diversi e quale modo migliore di farlo se non con Coca-Cola".

Diane von Furstenberg x Castañer

Stampe forti e riconoscibili e colori vitaminici: ci sono tutti gli elementi che hanno fatto innamorare le donne dello stile di Diane Von Furstenberg, stilista americana che per l'estate 2023 collabora con il marchio più iconico delle espadrillas: Castañer. Tredici modelli con tacchi di altezze diverse che sperimentano tre estetiche care a Diane: l'animalier, le labbra e il multicolor.

Ecoalf by Jon Kortajarena

Modello, attore e attivista, Jon Kortajarena è un ambientalista convinto. I suoi viaggi di lavoro lo hanno portato in luoghi dove ha potuto vedere dal vivo i danni della crisi climatica, ed è per questo che da tempo lavora con ONG come Greenpeace e Save The Children. Per l'estate 2023 ha deciso di fare di più collaborando con Ecoalf, il brand spagnolo che dal 2014 è impegnato nel creare collezioni di moda con filati realmente riciclati. "Perché è possibile avere un bel look, divertirsi e prendersi cura del pianeta nello stesso momento" racconta Jon Kortajarena spiegando la collezione, fatta di T-shirt, pantaloni e anche sneaker realizzati con materiali a basso impatto ambientale e destinati a durare a lungo.

Berhska x Dice

Le collaborazioni moda, a volte, si esprimono anche attraverso esperienze. Come quella tra Bershka, marchio di moda accessibile e giovane, e Dice, l'app simile a un social network per la gestione e comunicazione di eventi musicali. Insieme hanno creato la piattaforma Moved by Music per scoprire i migliori artisti contemporanei ed emergenti e le nuove scene che promuovono la cultura. Per lanciare la partnership, la cantante argentina Maria Becerra ha creato contenuti esclusivi per Bershka disponibili sul canale Instagram del brand. E per tutta l'estate, feste, festival e tanta musica da scoprire sul sito movedbymusic.dice.fm.

Rockandfiocc x Halíte Jewels

Halíte Jewels, brand di borse Made in Italy dalle tonalità e stampe sempre nuove, e l'influencer e closet organizer Giulia Torelli, conosciuta sui social Rockandfiocc, si sono uniti per una capsule collection elegante ed estrosa. Piccole bag in satin, tessuto scelto per il suo lucido morbido dall’eleganza senza tempo, decorato da una pioggia di piccoli fiocchi realizzati e cuciti a mano che rimangono il simbolo del nome del blog originale di Giulia: Rockandfiocc. Chiusa da un bottoncino e con una pratica tracolla, amovibile, la borsa è disponibile in nero o rosa.