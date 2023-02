C olore naturale, lucido, vivo. E in più capelli forti, che non si spezzano. Sono queste le promesse delle colorazioni fai da te. Che oggi raggiungono risultati come dal parrucchiere

Capita a tutte: tra ritmi frenetici e ricrescita in agguato, non c'è sempre tempo di prenotare una sessione colore dal parrucchiere. A volte, si è persino costrette a disdire l'appuntamento last minute. Così, scatta la tentazione di cimentarsi a casa, ma spesso si teme di sbagliare.

In realtà, con i nuovi prodotti sempre più all'avanguardia, fare la colorazione in casa è un gioco da ragazze. Kit facili da maneggiare, istruzioni semplici da mettere in pratica, tempi di posa conciliabili con la vita moderna: sono solo alcuni dei vantaggi della colorazione fai da te. A ciò si aggiunge la garanzia del risultato, che spesso raggiunge le "performance" del parrucchiere. I capelli hanno un colore vivo, luminoso, senza traccia di capelli bianchi (non dimentichiamo che l'esigenza di coprire i bianchi spinge la maggior parte di noi a tingersi). Inoltre, in molti casi, dopo la colorazione, la chioma risulta più forte e resistente.

Il merito di tutti questi risultati professionali? Sicuramente delle composizioni delle tinte, un aspetto su cui oggi le case cosmetiche investono tanto. Schwarzkopf Palette, per esempio, arricchisce le sue colorazioni con cheratina, una sostanza nutriente che scongiura il rischio secchezza, e combatte la tendenza dei capelli a sfibrarsi e spezzarsi.

Cose da sapere prima di fare la colorazione a casa

Prima di mettersi all'opera con tubetti e soluzioni colorante, ci sono alcune cose che devi sapere. Un esempio? È vero che la colorazione si applica sui capelli asciutti e non lavati da qualche giorno, ma è importante che non siano impregnati di gel o lacca. Tutti i prodotti fissanti sigillano le squame del capello, rendendolo impermeabile. In questo modo non permettono alla colorazione di penetrare.

Quando deve essere stato fatto l'ultimo shampoo prima del colore? L’ideale sarebbe almeno un giorno, meglio se due, prima della colorazione. In questo modo si permette al sebo di diffondersi sui capelli in modo che il colore possa fissarsi più facilmente. Il colore risulterà più naturale e durerà più a lungo.

Come si sceglie il colore giusto per i propri capelli?

Per prima cosa, devi stabilire se vuoi mantenere un colore simile alla tua base oppure schiarirti o scurirti. Il primo caso è il più semplice di tutti: basta osservare la radice dei tuoi capelli e accostarla alla tabella dei colori riportata su ogni confezione. Sulle confezioni di Schwarzkopf Palette, per esempio, è raffigurata la previsione di come verrà il nuovo colore in base a quello di partenza. Questo è un sistema per non sbagliare e assicurarsi che il risultato sarà quello desiderato.

Se invece desideri diventare più chiara, il suggerimento è di schiarire i tuoi capelli da 2 a 3 toni massimo. Preferisci scurirti? Via libera, ma sappi che è meglio procedere per gradi, sia per risultati più gradevoli sia per abituare il tuo occhio alla nuova immagine.

Tuttavia, immaginarsi con un nuovo colore è sempre un po' difficile. Ecco che su Internet sono disponibili siti che permettono di testare visivamente tutte le colorazioni possibili sul proprio volto. Un esempio è il virtual try on Schwarzkopf: ci si scatta una foto, la si carica e si inizia a giocare con le varie tinte. Il vantaggio di questi test digitali è che permettono di guardare e riguardare più volte la nostra eventuale nuova immagine per farsi un'idea. Ci si può prendere del tempo per decidere, e nello stesso tempo fare più prove. Se si è molto indecise (giustamente) si può anche mostrare la foto alle persone di fiducia per sentire il loro parere. Insomma, il virtual test è sicuramente uno strumento comodo e pratico!

Come fare la colorazione: i passaggi

La colorazione è stata scelta, il giorno dell'applicazione anche, ed eccoti pronta per la messa in opera. Innanzitutto, i capelli non devono essere pulitissimi ma nemmeno reduci da una sessione di fitness. Se hai a disposizione almeno un'oretta per te, puoi iniziare: devi considerare anche il tempo di risciacquo, asciugatura e messa in piega.

Pronta per partire? Indossa una vecchia maglietta, procurati un asciugamano altrettanto consumato e procedi. Prima di preparare la soluzione colorante, applica sull'attaccatura dei capelli una crema grassa: proteggerà la cute da eventuali macchie di colorazione. Non trascurare orecchie e tempie, le zone in cui è più probabile macchiarsi.

Indossa i guanti e prepara la colorazione seguendo le istruzioni: di solito devi solo di miscelare il colore vero e proprio al rivelatore di colore (la soluzione che permette appunto al colore di penetrare all'interno della fibra capillare).

Come si applica la colorazione

Una volta pronta la colorazione, separa le ciocche di capelli all’altezza dell’attaccatura e applica la colorazione man mano seguendo la riga dei capelli bianchi. Distribuisci bene il colore sulle radici con il pennello apposito. In mancanza, va bene usare direttamente il flacone incluso nella confezione che spesso è dotato di beccuccio applicatore. Con i polpastrelli, indossando sempre i guanti, massaggia il colore alla radice per assicurarti che penetri bene nei capelli, e poi procedi applicandone su tutte le lunghezze, massaggiando anche queste.

Terminata l'applicazione, raccogli i capelli in uno chignon alto e aziona il timer. Per una buona resa del colore, è molto importante rispettare i tempi di posa, senza accelerarli né dilungarli, altrimenti il colore potrebbe non fissarsi bene. Il tempo medio è di solito 35 minuti, ma le colorazioni più attente ai consumatori, come Schwarzkopf Palette, suggeriscono range di tempo tra 20 e 45 minuti in base alle tonalità desiderata.

Durante la posa del colore, è importante non riscaldare la testa con il phon né coprire il tutto con una cuffia di plastica. Questi stratagemmi potrebbero pregiudicare la resa finale.

E come si risciacqua

Trascorso il tempo necessario, sciacqua i capelli finché l'acqua non diventa limpida. Il nostro suggerimento è di indossare sempre i guanti di protezione. Procedi così a lavarti i capelli con uno shampoo specifico per capelli colorati, avendo cura di sciacquare bene: sulla chioma può essere rimasto qualche residuo di colorazione, quindi anche in questo passaggio devi osservare che l'acqua diventi limpida.

L'ultimo passaggio prevede l'applicazione di un balsamo specifico per capelli colorati, che serve a fissare il colore e a renderlo più lucido, oltre che a rafforzare la fibra capillare. Di solito, questo tipo di prodotto è contenuto nelle confezioni delle colorazioni: Schwarzkopf Palette, per esempio, prevede un campione di balsamo finale a base di Salonplex, un complesso specifico per sigillare le squame del capello e renderlo così luminoso e resistente alla rottura.

La prova allergica prima della colorazione

Lo si dà per scontato, ma è meglio essere sicure. Prima di usare qualsiasi colorazione, effettua un test allergico. Come? Applica un po' di prodotto sull'incavo del gomito: se entro 48 ore, la pelle non accuserà reazioni o rossori, puoi procedere con la colorazione. Altrimenti, è il caso di approfondire con dei veri test allergici dal medico, ma questo vale per tutte le tinte in commercio.