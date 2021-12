Questi sono i colori che regneranno nel make up nei prossimi mesi

I l 2022 sembra essere l'anno dei colori nel make up, dai toni metallici a quelli pastello, soprattutto per quanti riguarda ombretti e eyeliner. Le sfumature nude si fanno da parte per fare spazio a look più vivaci

Secondo gli esperti che stanno dietro ai grandi brand di make up il 2022 sarà l'anno dei colori. I look naturali e nude verranno accantonati in nome di palette ricche di pigmenti e ombretti variopinti. Il trucco si farà più intenso e spiritoso Il vero trend riguarda gli occhi, qui i colori faranno da padroni nel make up.

Se volete investire in nuovi prodotti cosmetici allora dovete puntare su palette con ombretti dai colori cangianti, eyeliner fluo o pastello, punti luce metallici e texture cremose dall'effetto balmy per viso e labbra. Infatti, per compensare la base dovrà essere naturale e luminosa. Il protagonista sarà l'effetto glowy accompagnato da toni vivaci.

Sembra che nei prossimi mesi tra i colori del make up spiccheranno le tonalità del giallo, il verde, il rosa e l'azzurro. La tendenza sembra andare in due direzioni opposte che in realtà si mixano perfettamente: trucchi leggeri color pastello e look a base scura, più metallici e luminosi. Le shades che troveremo più spesso vanno dal fucsia, al rosa pastello, passando per il blu elettrico e l'azzurrino romantico che ricorda il cielo.

I colori degli ombretti

Come vi abbiamo anticipato, i colori trionferanno nel make up occhi. Nei prossimi mesi vedremo le palpebre tingersi con colori pastello più opachi, come il giallo e il rosa confetto, alternati a look più intesi e brillanti, adatti soprattutto la sera. Gli ombretti da prediligere sono quindi quelli più vivaci.

Si farà un salto ai primi anni 2000 quando l'intera palpebra mobile si tingeva di un unico colore, vivace e chiaro. Questo stile sembra essere tornato di moda, rivisitato in chiave ancora più creativa. Vedremo ombretti lilla opachi accompagnati con matite verde acqua dalla texture shimmer e guance glowy. Oppure make up intensi sul tono del viola e del blu, brillanti e metallici con eyeliner da gattina.

Il 2022 è l'anno in cui noi affezionate ai colori nude dovremo osare. Il beige e i colori della terra verranno messi da parte, il trucco occhi naturale sembra non fare parte delle tendenze future.

Eyeliner colorati

Non solo gli ombretti, anche gli eyeliner si fanno colorati. Nei banconi dei reparti make up troveremo sempre più spesso eyeliner azzurri, gialli, rosa. Dai colori pastello ai toni fluo, lo sguardo si illumina con sfumature nuove. Fino ad ora siamo state abituate alla classica linea nera che definisce e allunga l'occhio, dovremo abituarci invece a sguardi più vivaci.

Il trend non riguarda solo le più giovani, il make up colorato è pensato per rendere più vivaci gli occhi di ogni persona, a prescindere dall'età. Anzi, scegliere dei colori più chiari e luminosi aiuta a rendere i lineamenti più dolci. Il nero, il marrone scuro e i colori troppo opachi infatti, enfatizzano occhiaie, segni di espressione e rughe. Sostituire la classica linea di matita nera con un colore come il blu o il verde può aiutare a distendere il volto.

Una scelta che non manca mai di fare la grande stilista Vivienne Westwood che da sempre sceglie trucchi particolari e colorati per il suo sguardo. Il suo colore preferito? Il rosso, messo in modo poco preciso e senza seguire alcuna regola, per rimarcare il suo spirito ribelle.

Colori nel make up viso

Per quanto riguarda la base del viso, il trend è il trucco effetto "rossore naturale" sfruttatissimo anche per le labbra che restano più nude rispetto gli occhi. Quindi guance e bocca prediligeranno il rosso, in tutte le sue varianti e sfumature, dai toni più freddi a quelli più aranciati come il corallo. Una moda che rende il trucco più romantico, con colori sfumati in modo morbido su labbra e gote per un effetto di naturale fresco e luminoso.

Per cavalcare questa moda meglio non scegliere prodotti troppo coprenti o tinte labbra opache, ma texture luminose. Ad esempio, potete optare per blush in crema e in gel, che rimangono bagnati e riflettono la luce in modo impeccabile, perfetti anche da usare come rossetti e ombretti per un effetto naturale e più soft, senza rinunciare al colore.

Se invece preferite una base più duratura allora i prodotti in polvere per il viso risultano più pratici, per avere un effetto luminoso meglio scegliere le polveri cotte.

I nuovi colori del make up 2022 possono spaventare, diciamolo. In verità un tocco di colore ben studiato non è mai eccessivo o difficile da indossare. Se siete più per il trucco nude, potete seguire il trend con dei blush più pigmentati o con colori nude ma accessi come il rosa.

Uscire dalla comfort zone e sperimentare nuovi make up è divertente e da quel tocco in più di novità, senza dover stravolgere il look. Inoltre, se avete l'abitudine di vestirvi con colori scuri o neutri, il trucco può aiutare a portare un po' di luce al volto, alleggerendone le ombre e donando un aspetto meno severo e austero.

Chissà, magari il 2022 sarà l'anno che riporterà colore nelle nostre vite, insieme alla voglia di sperimentare e osare di più, per essere più audaci e sicure.