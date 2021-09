Quali sono le combinazioni di colore migliori per una cucina?

M ai sottovalutare il design della cucina: vanno scelti dei colori che possano valorizzare ed esaltare la bellezza della stanza, senza oscurarla né esagerare con le tonalità.

Quali sono le combinazioni di colore migliori per la cucina? Come strutturare il design al meglio senza errori? Possiamo scegliere tra centinaia di tonalità e sfumature, dal comfy al luxury. L’obiettivo, però, è di ottenere una cucina armoniosa, che possa enfatizzare la bellezza dell’ambiente. I coloristi suggeriscono di non dimenticare la ruota dei colori (e nemmeno i gusti personali).

La regola principale propone di scegliere al massimo 5 tonalità, per non mixare in modo eccessivo. Abbinare oltretutto le sfumature con la ruota è un’altra tecnica molto in voga, perché impedisce di ottenere un effetto “accozzaglia”, che andrebbe a rovinare nel complesso il design. Da non sottovalutare invece le tonalità pastello, che ben si abbinano a un ambiente rilassato come una cucina.

Verde e Oro, un'eleganza senza tempo

Quando parliamo di colori, ognuna di noi ha il suo preferito, ed è perfettamente normale. Tra le sfumature migliori per la cucina, troviamo una combo davvero interessante, in grado di portare un tocco frizzante e anche abbastanza giovanile. Ci riferiamo all'oro e al verde, che insieme esprimono dei dettagli luxury non indifferenti. Vivaci e alternativi, in cucina brillano.

L’ambiente deve sempre essere alleggerito, soprattutto perché non va dimenticato l’effetto naturale, così come la luminosità. Evitare di ottenere un aspetto appesantito significa anche giocare con i contrasti e, sebbene in minima parte, con la saturazione. Oro e verde possono essere utilizzati in una cucina moderna e contemporanea, per un risultato di grande eleganza e che fa la differenza.

Grigio Londra e Noce, per un contrasto rustico e moderno

Molto in voga negli ultimi tempi, il grigio Londra ci porta alla scoperta di una sfumatura minimal, che vogliamo tuttavia risvegliare con una nota di legno, in particolare con un effetto noce. Il grigio appartiene a una base cromatica di colori neutri che possono essere abbinati con grande sapienza, anche a quelli più difficili e che generano contrasto.

Nulla è come l’effetto legno per la nostra casa: se ti piace l’idea di portare un po’ di calore familiare, questa combinazione di colore per la cucina ti regalerà le emozioni che ricerchi nel design. In ogni caso, il grigio Londra saprà rendere la cucina accogliente, che è una delle caratteristiche essenziali per questo ambiente. Con la noce, poi, otterrai quella tinta rustica tanto chic.

Bianco e Nero, il binomio per eccellenza

Il binomio intramontabile? La combinazione di colori bianco e nero è quel grande classico che tutt'oggi attrae e stupisce. Chic, moderno e minimal, conferisce all'ambiente un’anima particolare. L’armonia del contrasto più famoso di tutti i tempi è imbattibile, perché sono dei colori che abbiamo imparato ad amare e ad apprezzare anche all'esterno del settore del design e dell’arredamento.

L’enorme eleganza del nero è unita alla raffinatezza del bianco, in un tripudio di chic senza tempo. Valorizzare la cucina con un carattere bivalente e soprattutto con due tinte agli antipodi, contrapposte tra loro, optando per un neutro e il suo estremo, saprà regalare la giusta luminosità. Un colore predominante, dopotutto, viene smorzato scegliendone uno più delicato.

Azzurro scuro e chiaro, la stessa tinta ma in veste frizzante

Un’altra scelta parecchio azzeccata (e che non rovina davvero mai l’effetto finale) ci viene data dall'utilizzo di due colori che appartengono alla stessa tinta, ma con gradazioni differenti. Abbiamo proposto l’azzurro scuro e chiaro, ma vale anche per il rosa, il giallo, il verde. Qualsiasi sfumatura che generi in te interesse e ovviamente passione. Ricorda, alla fine, che le combinazioni di colore per la cucina devono piacere a te.

L’armonia di una tinta viene esaltata con l’accostamento di gradazioni diverse, ma anche con uno sfondo neutro, come il bianco, un grande classico immancabile. Creare contrapposizione, dopotutto, è essenziale per evitare che nell'insieme il design appaia noioso o ripetitivo, monotono. Gioca con i colori e le tinte, ma mixa con una base neutra: la tua cucina sarà più bella che mai.

Blu, Bianco e Rosa, per chi ama lo stile Shabby Chic

Finora abbiamo suggerito delle tonalità abbastanza classiche, ma con il nostro ultimo consiglio vogliamo provare a osare un po’ di più. In questo caso ci siamo ispirate a due stili europei in particolare, ovvero lo Shabby Chic e la Provenza. Andiamo su una tavolozza di colori pastello, ma anche neutra, con un accento sì luminoso, ma senza risultare indiscreto. Provare a mischiare il blu, il bianco e il rosa promette davvero scintille.

L’effetto rimarrà comunque leggero e naturale e non risulterà in alcun modo eccessivo. Dal momento in cui il rosa è molto tenue e il bianco è il neutro per eccellenza, il contrasto ci viene dato dal blu, che rimane un colore molto calmo per i nostri occhi. Tra le combinazioni di colore più adatte per la cucina Shabby, non disdegna anche l’arredo classico, in cui si inserisce con enorme facilità. Un'esplosione di colore a cui è difficile dire di no.