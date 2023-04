Come indossare pinze e mollettoni per capelli

S e pensi che sia il classico accessorio della casalinga disperata ti sbagli di grosso: star, influencer e persino alcune reali non possono farne a meno

Recentemente bistratto e chiuso nel cassetto per chissà quanto tempo, è arrivato il momento di rispolverarlo e sfoggiarlo con disinvoltura anche nelle occasioni più speciali: ecco come indossare pinze e mollettoni per essere davvero glamour e tremendamente cool. Ti basta un semplice accessorio per lasciare il segno…

Come indossare i mollettoni: la moda della bella stagione

Il mollettone tipicamente anni Novanta si prende la sua rivincita e anche le celebrities non resistono al suo fascino. Chiara Ferragni lo sfoggia in pubblico e le sta benissimo.

L’imprenditrice digitale più famosa del momento ha presentato ai suoi numerosissimi follower anche una versione tutta personalizzata, dedicata a lei e alla sua bambina. E perché indossare il mollettone solo per sbrigare gli impegni quotidiani? Angèle l’ha sfoggiato sul red carpet del Festival di Cannes 2021.

Dakota Johnson è stata paparazzata a Roma con il mollettone tra i capelli. Anche Bella Hadid conferma che l’accessorio è un grande ritorno dal passato di cui non si può fare a meno. A usarlo è persino Hailey Bieber, moglie del celebre cantante.

Insomma, il mollettone è facile da indossare e per la bella stagione non rinunciarci, meglio ancora se in formato XL. Il segreto per non passare inosservata è indossarlo con grazia e dinamicità: sii disinvolta e di sicuro sarà un successo. Con il mollettone realizzerai un’acconciatura easy chic: è un dettaglio di stile che puoi abbinare a tuo piacimento con l'outfit, per un look che sia assolutamente memorabile.

Come indossare pinze e mollettoni: scopri l'acconciatura giusta per te

Se con il mollettone vuoi realizzare un’acconciatura elegante senza faticare troppo, niente paura: puoi raccogliere i capelli e farli passare all'interno della pinza, poi fai girare le lunghezze intorno all’impugnatura e chiudi il mollettone. È la soluzione giusta per un look raccolto che sia al contempo semplice e raffinato.

Se preferisci, non legare i capelli: tienili sciolti, fai solo una mezza coda e lascia libera il resto della chioma. Non sei ancora convinta? Sappi allora che pinze e mollettoni sono una valida alternativa all’elastico, che strappa i capelli e, dopo averlo tolto, ti lascia quella piega che proprio non sopporti.

Il fascino senza tempo del mollettone

I capelli raccolti sono l’ideale quando il caldo comincia a farsi insopportabile. Ma se non resisti alla voglia di lasciare al vento la tua chioma, perché non optare per un mollettone? Era un cult negli anni Novanta, inventato nel 1986 da Christian Potut. Ha rivoluzionato la moda di quegli anni e negli ultimi tempi è tornato in tendenza. È trendy e chic al contempo, perfetto per un look dinamico e sbarazzino. Da un’intuizione geniale, Potut ha dato libero sfogo alla sua creatività e ha realizzato così un accessorio che per noi donne è diventato imprescindibile. È comodo e funzionale, ne esistono di forme e dimensioni diverse. Le sue versioni oggi sono innumerevoli e pronte a soddisfare i gusti di ognuna di noi (anche quelli più sofisticati). Con le pinze per capelli lo street style sbarca nel mondo dell’alta moda: è un caso che oggi il mollettone sia usato persino sul red carpet?

Fondendo fermagli e pettini a denti larghi, è nato un accessorio perfetto per qualsiasi tipo di chioma. Puoi usarlo se ami i tagli corti, ma anche se vanti capelli lunghissimi. Puoi indossarlo per fermare sia i capelli ricci sia quelli lisci.

La pinza riesce a legare i capelli senza tirarli né rovinarli grazie a una molla solida e resistente e ai denti piuttosto larghi e arrotondati. Le star non possono farne a meno e persino Vittoria, principessa ereditaria di Svezia, non ha avuto alcun dubbio e ha deciso di sfoggiarlo.

Insomma, si tratta di un accessorio pratico dal fascino senza tempo. In passato il mercato offriva soprattutto mollettoni monocromo, tendenzialmente total black, ma era diffusa e amata anche la fantasia tartarugata. Oggi è di nuovo in tendenza e ne esistono versioni di ogni genere: puoi scegliere il mollettone impreziosito dagli Swarovski, perfetto per le donne di alta classe, oppure optare per decorazioni e tonalità più versatili. Allora, qualsiasi sia il tuo stile, che dici di tornare a sfoggiarlo?