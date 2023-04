Come mettere la terra sul viso: i trucchi per essere impeccabile

S e vuoi essere “baciata dal sole” anche quando l’estate è lontana, la terra abbronzante è quello che ti ci vuole. Sai però come applicarla? Alcuni dettagli possono fare la differenza

Per valorizzare il tuo incarnato e dargli un tocco di vitalità in più, la terra sul viso è l’ideale. Basta un pizzico di terra abbronzante per rimpolpare le guance e rendere più luminoso il tuo volto, coprendo i segni della stanchezza e regalandoti un invidiabile effetto “sunkissed”. Ma sai come mettere correttamente la terra sul viso?

Terra abbronzante, il make up per un effetto “baciato dal sole”

Se ami il make up bronze, nella tua trousse la terra abbronzante non deve proprio mancare. Oggi c’è davvero l’imbarazzo della scelta. Esistono bronzer e terre di qualsiasi tipo, con consistenza e tonalità differenti, perfette per soddisfare le esigenze e i gusti di ciascuna di noi. Sono studiate per ogni tipo di carnagione e se vuoi un effetto “baciato dal sole” non puoi farne a meno. Insomma, se spiaggiarti sotto il sole cocente non fa per te o se ami sfoggiare un incarnato abbronzato anche lontano dai mesi estivi, la terra diventa un must irresistibile. Ricorda che è sempre meglio optare per le formulazioni più naturali, con consistenze materiche leggere, che idratano la pelle e rendono il make up adatto anche alle donne con una cute particolarmente sensibile. E se hai la pelle grassa, una textura leggera è quello che ti ci vuole.

La terra in polvere va stesa con attenzione, per fonderla con il tuo incarnato e coprire pori o imperfezioni. A seconda della tua carnagione, scegli la terra abbronzante che fa per te. Il ventaglio di proposte è ormai vastissimo e optare per la nuance più giusta può rivelarsi un’ardua impresa, ma bastano due step per procedere alla scelta della tua terra abbronzante. Impara a conoscere il sottotono della tua pelle e poi decidi l’intensità che vuoi ottenere. Qualsiasi sia la tua scelta, ricorda che il prodotto deve aderire alla pelle e il finish deve essere molto realistico. Se sul viso vuoi quell’effetto caldo e luminoso tipicamente estivo, sappi che non devi necessariamente prenotare una vacanza: ti basta un prodotto per fare la differenza, ma attenzione ai dettagli. Ebbene sì, perché l'applicazione richiede una certa cura. Quindi, come mettere la terra abbronzante sul viso senza commettere alcun errore? Non temere, non è niente di impossibile: anche se non sei un’esperta di make up, potrai applicarla con successo.

Come mettere la terra sul viso

La terra sul viso ci permette di simulare il colorito che sfoggiamo dopo qualche giorno di sole, ma è importante che l’effetto sia naturale. Per evitare un risultato troppo artificioso, attenta all’applicazione: ti basta seguire pochi e semplici passaggi.

Comincia stendendo un pizzico di cipria compatta per opacizzare il viso, favorire l’assorbenza della terra ed evitare che si creino quelle macchie tanto odiate. Anche la stesura della terra non è un’operazione qualsiasi. All’apparenza non c’è niente di più semplice, ma sei proprio sicura di usare il pennello nel modo corretto? Devi eseguire movimenti circolari, partendo dalle zone centrali e poi sfumando verso i contorni del viso. Concentrati in particolare sulle zone tendenzialmente più esposte al sole: si tratta quindi di naso, fronte, zigomi e mento. Quando prendi la polvere con il pennello ricordati di non esagerare con la quantità e togli l’eccesso poggiandolo sul polso: se vuoi un effetto naturale, è un passaggio da non sottovalutare. Sugli zigomi, infine, puoi applicare anche una piccola quantità di blush in crema, da sfumare poi con un pennello.

La regola del tre o un pizzico di fondotinta?

Ci sono modi diversi per applicare la terra sul viso. Puoi stenderla da sola, senza aggiungere altri prodotti. Conosci “la regola del tre”? È la soluzione giusta per un’applicazione impeccabile. Parti dalla fronte, scendi sugli zigomi e disegna il primo arco del numero. Poi realizza il secondo procedendo dallo zigomo al mento e, infine, sfumando lungo il collo. Per un incarnato più intenso, non rinunciare al fondotinta. Prima applicalo con cura, accertandoti che non ci siano discromie e sia steso in modo omogeneo. Dopodiché passa la terra sulle zone più esposte del viso, come zigomi, naso, fronte e mento. È la soluzione giusta per dare vita a un affascinante gioco di luci e ombre.

Qualsiasi sia la tua versione preferita, ricorda che per un risultato ottimale è importante usare il pennello specifico per le terre, in modo da impregnare la giusta quantità di polvere e semplificare l’applicazione. In questo modo, eviterai contrasti troppo netti. Se l’effetto bonne mine ti fa impazzire, la terra abbronzate è perfetta per te.