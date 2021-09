Come preparare la nostra pelle all’autunno in pochi, semplici passi

S i avvicina l'autunno e dobbiamo preparare la nostra pelle a resistere ad un clima fresco, che andrà incontro al freddo dell'inverno. Ecco i semplici passi da compiere per renderla perfettamente pulita ed idratata

L'estate è finita ed è giunto il momento di prendersi cura dell'epidermide. Dobbiamo preparare la nostra pelle all'autunno e la buona notizia è che sono sufficienti pochi e semplici passi attraverso trattamenti fai da te con prodotti specifici o da prenotare in un centro estetico specializzato.

Terminata l'estate, è necessario coccolare la propria pelle per restituirle l'elasticità e il tono perfetto per un colorito ottimale da preservare per tutto l'inverno. Gli ultimi residui di abbronzatura si stanno per trasformare in antiestetiche squame ed è la nostra stessa pelle a dimostrarci di necessitare di un ricambio cellulare. Il nostro ruolo? Supportarla, attraverso l'uso di prodotti specifici per garantirle una idratazione perfetta in previsione del gelo invernale.

Prima di idratarla, però, è necessario pulirla a fondo. Puoi scegliere una pulizia del viso profonda da prenotare in un centro estetico specializzato oppure puoi optare per il fai da te. I passi da compiere, pochi e semplici, sono sempre questi.

L'esfoliazione

Rimuovere la pelle morta è fondamentale per prendersene cura nel modo migliore. Non solo con il cambio di stagione ma in ogni periodo dell'anno bisognerebbe esfoliare accuratamente la pelle ovvero procedere alla rimozione dello strato superficiale dell'epidermide.

Lo compongono cellule morte e residui vari di sporco al quale la nostra pelle è sottoposta tutto il giorno, soprattutto con la fine delle vacanze estive e il ritorno tradizionale nelle città. La nostra pelle, infatti, non è immune allo smog che si deposita sull'epidermide necessitando di essere rimosso con cura e delicatezza.

La soluzione è lo scrub. Attraverso l'uso di prodotti specifici che consentono l'esfoliazione superficiale, la pelle risulterà visibilmente più liscia e compatta ma soprattutto pulita, pronta a ricevere i trattatemi successivi. Preparare la nostra pelle per l'autunno significa innanzitutto pulirla per consentirle di essere particolarmente ricettiva nei confronti dei trattamenti successi.

Il prodotto e il metodo esfoliante adeguato andrà scelto in base alle caratteristiche della propria pelle.

Il peeling

Una buona pulizia del viso include anche il peeling. Per preparare la nostra pelle all'autunno è indispensabile considerato che andremo incontro alla stagione invernale, particolarmente fredda, in cui la nostra pelle verrà messa a dura prova.

Il peeling è il trattamento che consente di esfoliare la pelle in profondità per stimolarne la rigenerazione e prepararla meglio ai successivi trattamenti. A differenza dello scrub, che consente un'esfoliazione superficiale dell'epidermide, il peeling agisce più in profondità e consente una rimozione più accurata delle impurità stimolando la rigenerazione cellulare.

Il peeling fa parte dei 5 trattamenti di bellezza che ti consigliamo di fare assolutamente a fine estate.

La detersione

Il trattamento da compiere dopo l'esfoliazione è la detersione. In altre parole: abbiamo tolto le cellule morte e lo sporco superficiale ma non abbiamo ancora pulito a fondo la nostra pelle. Questo è il momento di farlo. Detergere significa infatti rimuovere le impurità ancora presenti sull'epidermide, nello specifico di tre tipi diversi.

La detersione è il processo che consente di eliminare lo sporco idrosolubile, quello liposolubile e lo sporco insolubile.

Il primo tipo di sporco è quello derivante dai residui dei cosmetici e dal sudore; parliamo invece di sporco liposolubile quando è generato dai lipidi e causa sebo ma fanno parte di questo gruppo anche i residui derivanti dallo smog cittadino.

Lo sporco insolubile è invece quello generato dalle cellule morte provocate dalla desquamazione, la maggior parte delle quale sono state eliminate con l'esfoliazione.

Per preparare la nostra pelle all'autunno è necessario effettuare una profonda detersione che agevolerà l'assorbimento delle sostanze nutritive che sceglieremo durante il processo di idratazione.

L'idratazione

Idratare significa nutrire la pelle. Dopo averla pulita a fondo e aver eliminato le cellule morte, la nostra pelle è pronta per ricevere il trattamento successivo che consiste in una corretta idratazione.

Per raggiungere un livello di idratazione ottimale occorre nutrire la pelle sia dall'interno che dall'esterno. Per idratarla dall'interno occorre bere molto ma anche preferire alimenti ricchi di acqua, di vitamine, di antiossidanti e di acidi grassi Omega 3.

Un supporto per l'idratazione della cute arriva anche da prodotti specifici: è in questo caso che parliamo di idratazione esterna. Se non riceve la giusta idratazione, la pelle tende ad apparire di un colorito spento; è poco elastica, favorisce la formazione delle rughe e la desquamazione dovuta alla secchezza.

Per scongiurare i problemi cutanei legati all'idratazione è necessario porre attenzione a ciò che si mangia ma anche scegliere dei prodotti idratanti da utilizzare al mattino, prima di truccarsi, e alla sera, prima di andare a dormire.

Idratare la pelle, non è solo un must estetico: è fondamentale per prevenirne il precoce invecchiamento e per preservarne l'elasticità. Basta un velo di crema idratante, particolarmente ricca di acqua, per sostenere la nostra pelle anche nei mesi più freddi, con particolare attenzione alla zona del contorno occhi.

Ora sei pronta ad affrontare il freddo nel migliore dei modi, ma fai attenzione agli scivoloni di bellezza che tutte commettiamo almeno una volta nella vita!