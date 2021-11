Come vive le storie d’amore il segno del Sagittario?

A micizia, passione e stimoli sempre nuovi sono aspetti fondamentali per i nati sotto il segno del Sagittario, anche quando vivono una storia d’amore

Libero, avventuroso, divertente: sono solo alcuni degli aspetti che caratterizzano il segno del Sagittario, anche nel come vive le storie d’amore.

Se vogliamo a guardare al cielo per delineare un profilo sentimentale di questo segno, però, dobbiamo fare attenzione perché è fattibile a livello generale, ma per comprendere il modo di essere astrologico di ogni persona bisognerebbe conoscerne - almeno – ascendete e luna.

Se invece ci basta sapere le caratteristiche generali del segno, allora possiamo scoprire come si relazione con l’amore la persona nata sotto il segno del Sagittario.

Sagittario segno di fuoco

Il Sagittario fa parte, insieme ad Ariete e Leone, dei segni di fuoco: comunemente chi rientra in questo specifico gruppo viene considerato esuberante, vitale, energico, ma anche testardo.

Fa parte anche di quell’insieme di segni zodiacali, molto più ampio, ribelli e che non accettano le regole. Spesso infatti i Sagittario tendono a pensare di avere ragione su tutto, e questo accade almeno nel 90 per cento dei casi. Capita di frequente che siano certi di non aver sbagliato e, per questo appaiono ribelli alle regole e magari poco inclini o interessati alla diplomazia.

Aspetti importanti anche nel modo di vivere le storie d’amore: quindi occhio ai litigi, potrebbero diventare difficilissimi da gestire.

Come si approccia alla storia d’amore

Il Sagittario crede molto nel concetto di amicizia, per cui una storia d'amore a lungo termine con una persona (uomo o donna) di questo segno avrà come fondamento importante proprio questo tipo di legame.

Ama viaggiare e sentirsi libero, quindi la persona ideale al suo fianco deve condividere queste passioni.

Inoltre desidera scoprire ed esplorare, e il suo spirito è decisamente avventuroso. Tutto questo ci spinge a pensare che, per regalargli i continui stimoli – intellettuali ma anche fisici - di cui ha bisogno, sia un bene se vicino a lui ci sia qualcuno capace di assecondarlo e che abbia in comune la filosofia di vita.

Fedeltà

Non tra i segni dello zodiaco che tendono maggiormente all’infedeltà, nonostante questo anche il Sagittario potrebbe cadere in tentazione perché tende a essere vittima del colpo di fulmine ed è attirato dai flirt. Non si tratta di una regola ferrea, ma le sue caratteristiche lo rendono propenso alla sperimentazione.

Ma attenzione però: se è vero amore (che coincide anche con una grande amicizia e con la condivisioni di sogni e obiettivi) allora sarà fedele. Nel suo rapporto di coppia non deve mai mancare la passione.

Passione, ma non solo

È un segno di fuoco, e come abbiamo già accennato i nati sotto il segno del Sagittario sono delle persone passionali che amano la creatività anche sotto le lenzuola.

Del resto come potrebbe essere altrimenti con persone che sono sempre alla ricerca di nuovi e interessanti stimoli?

Vivere una storia d’amore con un Sagittario significa sperimentare ogni giorno un’esperienza sempre diversa, ricca di novità sia dal punto di vista intellettuale che fisico.

Proprio per questo è un edonista anche in altri ambiti della vita: dal cibo, al vino, fino ai divertimenti. La sua vita sociale è sempre ricca. Se volete vivere una relazione con un Sagittario felice, quindi, dovete stare al suo passo.

Le uscite assieme

Uscire per un appuntamento con il Sagittario significa sperimentazione e novità. Ama infatti trovare posti nuovi e immergersi in esperienze sempre diverse.

Tra le cose che lo rendono felice c’è anche l’imprevedibilità: decidere in maniera impulsiva e con un pizzico di leggerezza è assolutamente nelle sue corde. Quindi, che siate di questo segno o siate interessati a vivere una love story con uno di loro, sappiate che dovete essere sempre pronti a gettarvi a capofitto nell’avventura armati di curiosità, ottimismo (che è un’altra bella caratteristica di questo segno) ed energia.

Come vivere la storia d’amore con il Sagittario

Essendo un segno amante della libertà è molto importante non farlo sentire limitato, ma cercare sempre di assecondarlo nelle sue decisioni. Per vivere la storia d’amore con il Sagittario è, quindi, fondamentale avere voglia di farsi trascinare in avventure, vivere giornate in maniera sempre molto attiva e credere molto nell’amicizia.

Una relazione con questo segno parte da presupposti ben chiari: da un profondo legame di amicizia e dall’immancabile passione. Parole d’ordine per la storia d’amore: complicità e avventura. Con punti di partenza così possiamo intuire che sarà sicuramente difficile annoiarsi.

Quali sono i segni più affini

Proprio per tutte le caratteristiche che abbiamo elencato, i segni che hanno maggiore affinità di coppia con i nati tra il 22 novembre e il 20 dicembre, sono quelli di aria, ovvero Bilancia, Acquario e Gemelli.

Con i primi potrà trovare sempre nuovi stimoli capaci di mantenere vivace la relazione e al tempo stesso anche grande stabilità, mentre con i secondi ci sarà comprensione e affinità dal punto di vista intellettuale. Infine in chi è nato sotto il segno dei Gemelli, il Sagittario trova profonda compatibilità per quanto riguarda il desiderio di viaggiare e di cambiamenti.