Viaggi d’inverno: paradisi facili per gli amanti del sole

I nostri consigli per le tue vacanze al caldo per l'inverno 2022-2023

Un viaggio in crociera

Chi desidera visitare ogni giorno posti nuovi senza fare e disfare le valigie, quest’inverno non può che scegliere la crociera di 7 notti in Mar Rosso con MSC Splendida (nella foto sotto): 33 le escursioni a terra disponibili lungo la rotta, dalle spiagge di Safaga alle tombe della Valle dei Re e ai Templi di Luxor e Karnak. Dopo l’Egitto, la nave approda in Giordania per visitare Petra, poi in Arabia Saudita. Si torna a casa baciati dal sole e con un carnet di viaggio eccezionale, che prevede anche la possibilità di fermarsi due notti in più per visitare il Cairo e le Piramidi (msccrociere.it).

In Marocco

Gli spiriti liberi, invece, desiderosi di sole senza fare tante ore di volo (ma molte di fuoristrada) possono puntare sull’estremo sud della costa atlantica del Marocco. Regno di surf e kitesurf, Dakhla sorge su una lingua di sabbia che dal deserto si allunga per 40 km nell’Oceano Atlantico, creando una laguna dove sono di casa fenicotteri e foche monache. Da Agadir, dove atterrano molte compagnie aeree low cost, per raggiungere Dakhla bisogna percorrere oltre mille chilometri lungo la costa. Un viaggio affascinante che richiede i consigli di un esperto, come la travelcoach Carla Diamanti (carladiamanti.com).

Shutterstock 1 di 5 - Una veduta di Dakla in Marocco. 2 di 5 - Il paesaggio lussureggiante di Mauritius. 3 di 5 - AlUla in Arabia Saudita, paese in cui fa tappa MSC Splendida. 4 di 5 - La nave da crociera MSC Splendida. 5 di 5 - Sicilia d’inverno

Senza l’afa dei mesi estivi, è il momento ideale per un road trip alla scoperta dell’isola. Con le navi Grimaldi Lines si può comodamente imbarcare la propria auto per raggiungere Palermo da Livorno, Cagliari e, con la nuova linea notturna, anche da Napoli (idee viaggio e offerte sul sito grimaldi-lines.com). Appena sbarcati, la città conquista subito con lo splendore di Palazzo Butera, affacciato sul lungomare e restaurato per accogliere la collezione di arte contemporanea Valsecchi (palazzobutera.it). Da non perdere anche l’Orto Botanico e la Palazzina dei Quattro Pizzi, voluta da Vincenzo Florio come avamposto sull’antica tonnara di famiglia (nei weekend, prenotazioni allo 3913242207). E per altri spunti: visitsicily.info

I tropici all inclusive

Per fuggire dall’inverno basta cambiare emisfero, puntando su un paradiso come Seychelles dove chi sceglie il nuovo resort della Exclusive Collection Club Med ha un’isola tutta per sé per vivere una vacanza ecochic da Robinson Crusoe, con numerose attività per i piccoli dai due anni in su e tanto sport, dalla vela ai campi di padel (3.400 euro in doppia all inclusive, clubmed.it).

Sempre nell’Oceano Indiano, Mauritius ha splendide spiagge e un altopiano centrale che supera gli 800 metri. L’isola, famosa per la qualità della sua offerta alberghiera e la dolcezza dei suoi abitanti, è perfetta per ricaricarsi di luce, mare e leggerezza senza pensieri. Sulla spiaggia di Grand Baie, il Villaggio Bravo Mauricia è perfetto per una vacanza in famiglia, dove grandi e piccoli possono divertirsi in libertà con il relax dell’all inclusive (da 2.070 euro in doppia all inclusive, alpitour.it).

Dall’altra parte del mondo, la Giamaica festeggia i 60 anni di indipendenza (visitjamaica.com). Per partire subito, Gattinoni Travel propone un pacchetto volo più hotel nel parco nazionale di Ochos Rios, noto per le spiagge immacolate e le colline lussureggianti, base ideale per molte escursioni, dal Mausoleo di Bob Marley alle spettacolari Dunn’s River Falls e alle Blue Mountains (gattinoni.it, da 3.450 euro volo e pernottamento in doppia).