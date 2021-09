A vere una piccola zona della casa adibita all'allenamento quotidiano, non è impossibile anche se hai un piccolo appartamento. Ecco i nostri consigli per crearla una.

Avere una zona dedicata al fitness, per potersi allenare durante le pause dallo smart working è ormai essenziale.

Il lungo periodo in lockdown ci ha fatto capire quando fosse necessario ritagliarsi questo spazio in casa per dedicarsi a un momento di relax per non parlare del fatto che, fare attività fisica è nei buoni propositi di tutti noi, ogni settembre o inizio del nuovo anno.

Non c’è bisogno di tanto spazio per poterti allenare a casa, basta destinare anche una piccola zona del living o del terrazzo agli attrezzi più ingombranti e usare delle pareti attrezzate o delle scatole di plastica per riporre gli attrezzi più piccoli.

In quest’articolo ti diamo alcuni consigli per creare una zona fitness in casa.

Prediligi uno spazio con la luce naturale

La prima cosa da tenere in considerazione è la luminosità della stanza o dell'area della casa che vuoi adibire a palestra casalinga. Soprattutto nella stagione invernale, è molto piacevole allenarsi con la luce naturale. Se hai un terrazzo, ad esempio, potresti provare a sfruttarlo a questo scopo. L'allenamento all'area aperta sarà senza dubbio molto piace.

Scegli la zona della casa con attenzione

E’ chiaro che la scelta della zona da destinare alla tua home fitness dipende senza dubbio dalla grandezza del tuo appartamento. Se hai un’intera stanza da adibire alla tua piccola palestra casalinga, allora puoi veramente sbizzarrirti con soluzioni molto pratiche e belle da vedere, in questo ti viene in aiuto anche Pinterest, dove puoi trovare tantissime ispirazioni.

Se invece possiedi una casa molto piccola, dovrai scegliere la zona più ampia a disposizione, generalmente tra il divano e la televisione oppure, se lo hai, il terrazzo. Considera anche lo spazio ti servirà per posizionare il pc, se non hai la TV vicino, che ti servirà per seguire i workout online, in modo comodo.

Un consiglio per testare il tuo spazio sul pavimento è fare alcuni esercizi nell'area che vuoi destinare a questo scopo per assicurarti che i tuoi movimenti non siano limitati.

Ecco tre modi per capire che lo spazio a disposizione è sufficiente:

Fai qualche jumping jacks: le tue braccia colpiscono qualcosa?

Sdraiati sul pavimento con le gambe e le braccia completamente distese: i piedi o le mani toccano qualcosa?

Prendi un paio di pesi che usi spesso (manubri, kettlebell o il bilanciere) ed esegui alcuni esercizi che fai normalmente: ti senti a tuo agio nel farli in quello spazio?

Dopo aver risposto a queste domande, avrai individuato il tuo angolino da dedicare alla tua zona home fitness.

Sfrutta attrezzi compatti e dispone prima quelli più grandi

Ora che hai scelto la tua area nella casa, devi passare a organizzare in modo intelligente tutto il materiale di cui hai bisogno per allenarti. Partendo dal presupposto che è sempre meglio mantenersi sul minimal, perché non hai bisogno di troppi attrezzi. Il più delle volte basta un tappetino, dei pesi e un po’ di musica per eseguire un workout soddisfacente. Se però sei una fitness addicted, allora avrai anche qualcosa di più ingombrante da sistemare.

Prima di trovare il posto ai manubri, agli elastici e i tappetini per lo yoga, è importante mettere gli attrezzi più grandi: cyclette, tapis roulant, step. Solo dopo aver sistemato anche solo uno di questi attrezzi, avrai chiaro lo spazio a disposizione. Un angolo del living o un terrazzo, apparentemente grande, possono rivelarsi poi all'atto pratico, poco adatti perché impedirebbero altre attività in quei luoghi. In commercio esistono attrezzi compatti che possono richiudersi, evitando così di invadere costantemente lo spazio vitale dell’appartamento.

Organizza tutto in contenitori

Se hai un'intera stanza da adibire allora l’ideale è allestire una parete attrezzata, che puoi creare con un pannello e dei ganci e una scaffalatura bassa, dove appendere e sistemare elastici, il materassino, i pesi, la palla da yoga.

Un'altra grande scelta sono le scaffalature metalliche realizzate generalmente per i garage. Possono sopportare molto peso e sono regolabili in modo da poterli adattare per contenere tutto ciò di cui hai bisogno nella tua palestra. Usa dei ganci a S per appendere le cose anche ai lati degli scaffali e sfruttare lo spazio

Altrimenti, usa contenitori di plastica, dove riporre ordinatamente tutti gli attrezzi e il tappetino. Riponila in un luogo comodo, anche sotto il letto se hai problemi di spazio.

Rendi sicuro il pavimento

Tra i consigli per creare una zona fitness in casa, non possiamo certo dimenticare una delle cose essenziali: la sicurezza.

Generalmente il pavimento casalingo che sia parquet o piastrelle non è indicato per svolgere attività fisica.

Non è sicuro perché è scivoloso e ti non permette di avere una postura corretta e soprattutto sicura oltre a questo, è impossibile eseguire alcuni esercizi su un pavimento duro. Bandite anche altre alternative fai da te: tappeti, tessuti e cosi via sono tutti da escludere, perchè non si mantengano ben saldi al pavimento.

Esistono in vendita dei pavimenti a puzzle in linoleum che riproducono esattamente il pavimento della palestra e che possono essere montati all'occorrenza e poi riposti insieme agli attrezzi, così da non rovinare esteticamente l'aspetto della stanza che ospita la tua zona fitness, in alternativa va benissimo anche un maxi tappetino studiato appositamente per lo sport, pratico e richiudibile.