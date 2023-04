Corte, doppie, di lato: scopri la moda delle trecce

A mi le trecce ma non sai come realizzarle? Le soluzioni sono innumerevoli e c’è davvero l’imbarazzo della scelta: scopri le trecce più in tendenza

Segui le mode e vuoi sempre essere al passo con i tempi? Allora non limitarti a rifare il guardaroba e sfoggiare outfit impeccabili o a seguire le tendenze più in voga in fatto di make up. Perché non concederti un’acconciatura cool e giovanile? Le trecce si confermano una moda amatissima da molte donne (star comprese). Insomma, sono un successo a cui non potrai resistere. Ma conosci tutte le versioni?

La moda delle trecce, prova le acconciature più amate

Sono cool, glamour, giovanili e assolutamente sbarazzine. Se vuoi sfoggiare un look allegro e alla moda, non rinunciare alle trecce. Sono davvero ovunque e le puoi provare in innumerevoli forme. Unisci e intreccia ciocche di capelli: puoi fare le trecce alla tua amica del cuore o alla tua collega, puoi cimentarti nell’acconciatura del momento per fare felice la tua bambina, ma puoi farla anche su te stessa.

Provala sulle chiome lunghe, ma non rinunciarci neppure se hai optato per un taglio corto. Puoi fare trecce attaccate alla testa o di lato e puoi anche fare un tuffo nel passato con le due intramontabili trecce ai lati della testa. Sempre più scelte anche le treccine afro, perfette per le donne che amano il gusto tribale. In aggiunta, per impreziosire il tuo look, puoi usare le extension (che siano della stessa tonalità dei tuoi capelli naturali oppure più chiare).

I parrucchieri non hanno dubbi: la treccia è l’acconciatura giusta per ogni occasione. Puoi usarla per raccogliere i capelli in una giornata di caldo intenso oppure per evitare che si sporchino con la pioggia. Puoi intrecciare la tua chioma per sbrigare i tuoi impegni o concederti un po’ di relax nel tempo libero, ma puoi sfoggiarla persino nelle occasioni più speciali. Non a caso, persino le star sul red carpet hanno scelto le trecce.

Sono pratiche, fresche e raffinate al contempo, da usare tutti i giorni o per il tuo party preferito. Puoi farle tiratissime oppure più morbide, da arricchire con nastri o gioielli. Qualsiasi versione tu preferisca, è certo che le donne di qualsiasi età non possono farne a meno.

Le trecce olandesi non passano di moda

Ammettilo, le trecce olandesi doppie non hanno mai smesso di piacerti. E chi dice che crescendo bisogna farne a meno? Se preferisci però, opta per una treccia singola.

Realizzarle è semplice, ma presta attenzione a ogni passaggio, che va eseguito con cura. Comincia quindi spazzolando i capelli e dividendo una sezione in tre ciocche. Poi intreccia e, man mano che l'acconciatura si forma, aggiungi nuove ciocche laterali. La treccia finisce una volta arrivata alla testa.

Se vuoi sperimentare un look nuovo, perché non cambiare il volto delle tradizionali trecce olandesi? Per farlo ti basta disporle come cerchi intorno alla testa, dando vita a una sorta di corona realizzata solo con i tuoi capelli.

La treccia laterale

Per un’occasione speciale, perché non sfoggiare tutto il tuo charm? Per essere elegante e chic, opta per un look ricercato. Quindi, oltre a un outfit raffinato, prova la treccia laterale. È perfetta per dare un nuovo volto al tuo taglio corto, valorizzandolo. Se pensi che realizzarla sia un’impresa troppo difficile, ti sbagli. Il procedimento comincia con i soliti passaggi: quindi dividi i capelli in tre sezioni, poi però ricordati che l’intreccio procede in modo orizzontale. Il tocco finale lo scegli tu. La punta dell'acconciatura ti può toccare le spalle oppure, se preferisci, nascondila all'interno della chioma.

Le baby braids

Hai nostalgia del passato e sogni di tornare bambina? Allora le baby braids sono quello che ti ci vuole. Sono delle semplici treccine frontali e sono perfette per la bella stagione. Persino celebrità di fama internazionale non possono farne a meno. Se ti piacciono e sei curiosa di provarle, prendi ispirazione da star come Dua Lipa e Hailey Bieber. Per rendere più dinamica e trendy la tua acconciatura, realizza due braids per incorniciare il viso e altre due a metà della capigliatura. Ad amare l’hairtrend della primavera/estate è persino Chiara Ferragni, ma repicarlo è semplicissimo.

Puoi creare onde leggere e morbide oppure optare per i tuoi capelli al naturale. Poi crea due sezioni frontali simmetriche e realizza le treccine. Per chiudere, puoi dare libero sfogo alla tua creatività optando per elastici colorati. Se però preferisci rendere più soft il tuo gusto hippie, limitati agli elastici trasparenti. Se vuoi osare con uno stile più eccentrico, prova anche un fermaglio. L’acconciatura può considerarsi già terminata, ma per renderla più dinamica crea anche due treccine nella metà posteriore della chioma. Infine, per definire il look, illuminarlo e farlo durare più a lungo, apri leggermente le trecce e usa sull’intera chioma uno spray. Puoi abbinare le baby braids ai capelli sciolti oppure prova a legarli e scegli tra una coda alta o uno chignon.