I primi appuntamenti possono mettere tutti sotto pressione: ecco qualche consiglio su cosa evitare se andiamo a bere fuori con qualcuno per la prima volta

I primi appuntamenti e le prime uscite non sono certo facili da affrontare. L’errore è dietro l’angolo! In questo articolo vogliamo svelarvi cosa evitare di dire o fare quando andiamo a bere fuori con qualcuno per la prima volta.

Parliamoci chiaro: il primo appuntamento mette agitazione a tutti, soprattutto se la persona ci piace molto. Dopo i primi contatti sui social, organizzare una prima uscita in un luogo in cui vi sentite a vostro agio e che già frequentate è un’ottima idea ma non solo: scegliere un aperitivo è un’ottima idea. In caso le cose vadano bene si può virare su una cena, oppure ci si può sganciare con facilità. Volete che l’appuntamento vada a gonfie vele? In questo articolo vi sveliamo cosa evitare di fare o dire andando a bere fuori con qualcuno per la prima volta.

Non esagerare con il bere

Non bevete troppo. Questa è una delle cose più importanti da evitare se si esce a bere con qualcuno per la prima volta. Che siate uomini o donne, cercate di non bere troppo. Può essere difficile controllare le proprie azioni e parole se si è bevuto troppo.

Un bicchiere di vino durante un appuntamento o un paio di drink durante una festa sono del tutto normali. Tuttavia, se si beve troppo, si può diventare aggressivi o addirittura perdere conoscenza. D'altra parte, si possono fare cose inappropriate mentre si è ubriachi. Se volete evitare di rimanere soli, dovete essere abbastanza sobri da prendere buone decisioni. Sarà molto meglio se riuscirete a mantenere la lucidità. Potreste voler evitare una potenziale relazione se perdete il controllo e fate qualcosa di cui vi pentite.

Non andare a casa con qualcuno che avete appena conosciuto

Se state uscendo con una persona nuova, probabilmente non avete ancora avuto il tempo di conoscervi abbastanza bene. È meglio andarci piano e non lasciare che gli impulsi della vita vi spingano a fare qualcosa di cui potreste poi pentirvi. Nella maggior parte dei casi, non conoscete questa persona abbastanza bene da andare a casa con lei.

È meglio evitare di andare a casa con qualcuno che non si conosce bene. Se si va a casa con una persona appena conosciuta, ci si può trovare in una situazione scomoda. Potrebbe esserci qualcuno che cerca un'avventura di una notte. Ci sono molti casi in cui una persona usa qualcun altro perché non riesce a trovare qualcuno che voglia avere una relazione con lei. Potreste pentirvene se non prendete tempo. Potreste anche avere l'opportunità di incontrare qualcuno con cui volete stare.

Non parlate degli ex

Se state uscendo con qualcuno per la prima volta, non parlate delle vostre relazioni precedenti. Potreste sentirvi a vostro agio nel parlare delle vostre relazioni passate. Tuttavia, potreste pentirvene se siete con qualcuno che non vuole sentirne parlare. Non lasciate che il vostro appuntamento pensi che siete ancora in contatto con il vostro ex. Può essere un grave errore se continuate a parlare delle vostre relazioni precedenti.

Risulterete davvero fastidiosi per il vostro accompagnatore. Non lasciatevi sopraffare dall'ansia quando siete con una persona nuova. Potreste essere troppo ansiosi e parlare troppo, il che potrebbe essere un grosso errore se parlate troppo del vostro ex. Se volete ancora parlare delle vostre relazioni passate, evitate di parlare della vostra relazione attuale. È meglio parlare delle vostre relazioni passate in termini generali. Potete evitare questa situazione evitando di parlare delle vostre relazioni passate.

Non arrivare in ritardo

Per cominciare, arrivare in ritardo non è solo maleducato e sconsiderato, ma dimostra anche una mancanza di considerazione per il vostro appuntamento e un disinteresse nei suoi confronti. Il ritardo ha anche la tendenza a mettere l'altra persona sulla difensiva, in quanto probabilmente si sentirà in dovere di difendere il motivo del proprio ritardo.

Un primo appuntamento non è un colloquio di lavoro, e il fatto di arrivare in ritardo senza scuse lascerà probabilmente una cattiva impressione sul vostro appuntamento. Quando arrivate in ritardo a un appuntamento, il vostro interlocutore potrebbe iniziare a chiedersi se non vi presenterete affatto. Il vostro appuntamento potrebbe iniziare a sentirsi ansioso e a disagio, il che non è mai un buon segno. Se arrivate in ritardo, non date all'altra persona l'opportunità di rilassarsi e di essere se stessa. Non date all'altra persona (o a voi stessi) la possibilità di conoscersi al di fuori della pressione dell'appuntamento.

Non esponetevi troppo

Non volete parlare della storia della vostra vita al primo appuntamento, ma non volete nemmeno fornire troppe poche informazioni su di voi. Non esagerate nell’esporvi, ma fornite abbastanza dettagli per renderlo interessante e rivelare un po' di voi stessi. Chiedete al vostro accompagnatore qualcosa su di lui e lasciate che faccia lo stesso. Questo è un ottimo modo per conoscere meglio una persona e allo stesso tempo condividere informazioni su di sé.

Non giudicate

Potete avere opinioni forti su certi argomenti, ma cercate di tenere per voi i vostri pensieri critici e giudicanti al primo appuntamento. Non sapete mai chi potreste incontrare e potreste perdervi una bella relazione giudicandolo fin dall'inizio. Questo non vuol dire che dobbiate essere uno zerbino e lasciarvi mettere i piedi in testa da qualcuno, ma cercate di tenere per voi tutte le vostre forti opinioni su certi argomenti finché non conoscete un po' meglio l'altra persona.