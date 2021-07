5 cose tenere che i cani fanno quando siamo giù di morale

A vere un cane è un grosso impegno ma anche una grande soddisfazione. E, dal momento che il tuo amico a quattro zampe assorbe ogni molecola di te, capisce anche quando sei giù di morale. Vediamo insieme quali sono le cose tenerissime che il tuo cane fa per te, per provare a farti tornare il sorriso.

Abbaiano, scodinzolano e – a volte – fanno i capricci. Le cose che fanno i cani non sono mai casuali e devi fare attenzione a ogni loro mossa. Il tuo amico a quattro zampe è sempre accanto a te ed è in grado di assorbire ogni tuo frammento, anche quando non ti senti in forma e vorresti stare da sola con in tuoi pensieri. Lui è lì, col suo musetto umido, a farti capire che tutto passa. Basta solo un po’ di affetto sincero.

Non pensare, però, che l’atteggiamento del tuo cane sia scontato. E no, perché ha un modo del tutto particolare per starti vicino. La sua emotività è diversa dalla tua e, quindi, vive in modo suo il tuo non essere in perfetta forma. Vediamo insieme quali sono le 5 cose che fa il tuo cane per tirarti su il morale e perché possono essere molto, molto divertenti.

Ti sta vicino

Potrebbe sembrare banale ma no, per lui non lo è. Quando il tuo cane avverte che qualcosa non va, s’incolla a te assumendo anche le posizioni più estreme pur di non lasciarti neanche per un secondo. Non importa che tu sia sul divano, sul letto o sdraiata sul pavimento immersa nei tuoi pensieri.

Per il cani (che non hanno la parola) il contatto è fondamentale. Per loro esserci significa stare attaccati, magari tutto il giorno e alle temperature più improbabili. La sua presenza è costante e sincera. Non può dirti ci sono con la voce, ma c’è con il corpo e con tutta l’anima. Questo è anche un modo per dirti che ti ama veramente, più di ogni altra cosa e più dei suoi croccantini sfiziosi che scegli con estrema cura.

Ti sta vicino anche combinando qualche marachella, per attirare la tua attenzione. Non rimproverarlo ma cogli l'occasione per scacciare qualche pensiero negativo di troppo che invade la tua mente.

Sbadiglia

È un gesto banale ma molto diffuso nella popolazione canina. Per noi umane, lo sbadiglio comporta un ricarico di ossigeno per il cervello. Per loro, non sempre è così. Quando ci sentiamo giù di tono, infatti, il cane potrebbe essere portato a emulare i nostri gesti e ripeterli. Uno dei più semplici da fare è sicuramente lo sbadiglio.

Si tratta quindi di un modo per manifestare il suo affetto e la sua vicinanza, anche nei momenti in cui non ti senti proprio in forma. Non sottovalutare, poi, il risvolto divertente di questo comportamento. Lo sbadiglio del cane è divertente e spesso buffo. Come resistere a quel musetto arricciato che vorrebbe solo tante coccole?

Ti premia

Sei giù di corda e il tuo cane se ne accorge immediatamente. Nella sua testolina, allora, scattano una serie di meccanismi che lo portano a ritenere che meriteresti un regalo. E, bada bene, questi premi sono di qualsiasi natura. I cani amano particolarmente i calzini e li spargono per tutta la casa, ma sanno anche portarti le pantofole (o distruggerle) quando lo ritengono necessario.

Inoltre, si comporta così per mostrarti le sue abilità e per strapparti un sorriso in un momento di sconforto. Cerca di premiarlo nonostante non ti senta al massimo delle tue potenzialità, cosicché si senta sempre amato, in ogni momento.

Si mette a pancia all’aria

È un segno di fiducia ma è anche un modo per farti sorridere. Il tuo cane espone la parte più delicata di sé, la pancia, perché sa che non gli faresti mai del male e per tirarti su il morale con un momento di tenerezza al quale non puoi proprio rinunciare.

Così, cerca anche di distrarti dallo sconforto che lui avverte e che lo fa soffrire. Questo momento, per il tuo cane, dovrebbe durare il meno possibile. Cerca anche di non fargli pesare il tuo essere scoraggiata e apprezza i suoi sforzi per starti vicino.

Ti guarda negli occhi

I cani comunicano con gesti ma anche con lo sguardo. Soprattutto se sente che non sei al 100% delle tue forze. Ti guarda dritto negli occhi perché sei il suo bene più prezioso su questa terra e non può in alcun modo rischiare di perderti.

Scruta anche i tuoi movimenti e ti tiene d’occhio. È il tuo migliore amico ma anche la tua guardia, quella che ti impedisce di fare mosse avventate. Con questo, vuole farti capire che lui c’è e ci sarà sempre per te. Anche quando non hai voglia di giocare e sei giù di morale. Lui è sempre lì, col muso pesante sulla tua gamba in segno di presenza.

Conclusioni

I gesti che il tuo cane fa per te sono tanti e tutti ricchi di significato. Anche se è una giornata no, cerca di essere sempre riconoscente per le attenzioni che lui ti riserva e non lasciare che senta troppo il tuo disagio poiché ne soffrirebbe. Apprezza ogni suo comportamento nei tuoi confronti che è sempre e comunque disinteressato.