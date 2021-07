P ubblicare troppi selfie, ignorare i commenti dei tuoi follower, non rispettare un calendario editoriale: sono alcune delle cose che fai su Instagram e che rischiano di renderti poco simpatica

Dopo attente riflessioni, dubbi e ripensamenti, finalmente ti sei decisa a investire tempo ed energie sul tuo profilo Instagram? Ottimo: applicandoti e impegnandoti, puoi ottenere davvero buoni risultati su questo social. Attenzione, però, a non commettere passi falsi. In particolare, ci sono alcune cose che fai su Instagram, magari sottovalutandole, che ti fanno apparire antipatica e rischiano di erodere il numero dei tuoi follower. Eccone cinque molto pericolose.

Probabilmente ti sarai chiedendo se è davvero necessario che tu risponda a ogni commento. Sì, lo è, a meno che tu non sia Chiara Ferragni, Paola Turani o simili. Ogni singolo commento conta, a maggior ragione quando hai sì un buon seguito, ma non arrivi a numeri da capogiro.

Fra le cose che fai su Instagram che rischiano di farti apparire antipatica, spocchiosa e maleducata c’è proprio quella di non rispondere al tuo pubblico. Ci vuole tempo, vero, ma se vuoi piacere e avere successo devi essere disposta a qualche sacrificio.

Anche il momento in cui rispondi fa la differenza: non postare e scappare via. Pubblica quando hai tempo per rimanere sul tuo post e interagire con chi ti segue. Questo incoraggia la conversazione e fa aumentare il gradimento nei tuoi confronti. Mostra ai tuoi follower che sei lì con loro e pronta a dire la tua sui loro commenti. Non essere un modello irraggiungibile e scortese.

Usi frasi troppo generiche

Come appena detto, commentare è fondamentale. Ma non basta rispondere, è essenziale anche il modo in cui lo fai. Mai usare commenti generici e frasi fatte. Innanzitutto, perché se non fornisci risposte personalizzate, l’interazione con il pubblico diminuisce. Alla lunga, i tuoi follower potrebbero stancarsi di leggere solo “bello”, “hai ragione” o di vedere una sfilza di emoticon e finire con l’abbandonarti.

Anche le aziende potrebbero fare lo stesso. La qualità del coinvolgimento può essere misurata: risposte generiche, commenti ripetitivi e faccine non contano quasi più e non piacciono all’algoritmo!

Fra le cose che fai su Instagram “pericolose” c’è anche quella di rispondere in maniera laconica. Non è affatto carino nei confronti dei tuoi fan postare frasi lapidarie e fast. Fra l’altro, spesso i

commenti devono essere più lunghi di tre parole affinché IG li riconosca come reali.

Insomma, se vuoi apparire educata, cortese e disponibile e non vuoi perdere follower e aziende cerca di non essere banale nei tuoi commenti, ma di dedicarci tempo, testa e un minimo di creatività.

Sei poco coerente

Per costruirti un seguito solido dovresti dare un’immagine coerente, trasparente e sincera di te. Non raccontare chi non sei perché alla lunga la verità emergerebbe, deludendo i tuoi follower.

Non solo. Cerca di essere presente quando ci sono i tuoi fan. Si stanno facendo vedere, quindi è meglio che anche tu lo faccia: sii affidabile e coerente pure in questo. È così che si costruisce una relazione, offline ma anche online. Se hai intenzione di pubblicare una volta al giorno, fallo sempre alla stessa ora (più o meno). Stendi un programma e rispettalo. Anche l’algoritmo ti premierà.

Per la stessa ragione non alternare giorni in cui fai mille stories ad altri in cui scompari senza motivo. Dovresti mantenere un buon equilibrio. E se non puoi essere presente per ragioni personali o professionali posta perlomeno un messaggio di spiegazione e avvertimento.

Non presti attenzione alla qualità

Non pubblicare solo per il gusto di pubblicare e di riempire uno spazio vuoto. Fra le cose che fai su Instagram, questa potrebbe sembrarti la più innocua, ma in realtà non lo è affatto. Se posti fotografie e frasi a casaccio perderai più di quanto guadagnerai.

A differenza di altri social e di altre piattaforme, IG premia molto la qualità. I tuoi follower non sono alla ricerca di un contenuto qualsiasi, ma di qualcosa che parli di te, li coinvolga, dia loro emozioni. Quindi, prima di pubblicare pensa.

L’ideale sarebbe avere un preciso piano editoriale, magari realizzato con l’aiuto di un professionista. Ma anche se gestisci il tuo profilo in maniera più hand-made fai attenzione a quello che pubblichi. Se non vuoi apparire maleducata, senza personalità, seleziona con cura i tuoi contenuti.

Pubblicare cose senza un filo logico significa non avere rispetto dei tuoi fan e non intercettare i loro bisogni. Questo, ai loro occhi, non ti rende certo una persona simpatica, educata e da seguire.

Sbagliato anche abusare dei selfie, magari pure editati male: cerca sempre di pubblicare quanti più contenuti pertinenti possibili. Il che significa che non devi solo metterti in mostra, ma anche e soprattutto dire quello che la tua audience vuole sentirsi dire.

Utilizzi male gli hashtag

Gli hashtag sono strumenti davvero potenti, ma solo se usati correttamente: non metterne più di 5-10 per post e inseriscili nel primo commento in modo che non vengano sepolti.

Attenzione alla scelta: usa solo quelli che si applicano davvero alla tua immagine e alla tua didascalia. Per un utente è molto irritante trovare contenuti visivi totalmente estranei alla propria ricerca di hashtag: quindi, evita di essere tu la fonte di tale irritazione (che non piace nemmeno all’algoritmo). Invece, motiva chi arriva al tuo account da una ricerca hashtag a tornare più e più volte mostrandogli qualcosa di pertinente e utile.

Non rendere i tuoi fantastici contenuti visivi disordinati e poco professionali. E se non è qualcosa che diresti a un cliente o a un follower, considera di evitare l’hashtag.

Fra le cose che fai su Instagram che dovresti evitare d’ora in avanti c’è anche la sovrapposizione di testo sulle tue foto. È fonte di distrazione e alla maggior parte delle persone non piace. Se vuoi crescere e risultare simpatica non compromettere l’estetica delle immagini.