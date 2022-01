O riginale, indipendente e sognatore, chi è nato sotto il segno dell'Acquario ha un grande bisogno di libertà e non ama sentirsi dire quello che deve o non deve fare

Affascinanti e a modo loro stravaganti, i nati sotto il segno dell'Acquario sono molto amati soprattutto per le loro doti di onestà e saggezza.

Estremamente indipendenti e liberi, non hanno mai paura di esprimere le loro opinioni sui fatti della vita, ma soprattutto mal sopportano di ricevere ordini: proprio per questi motivi sono queste le cose che non dovresti mai dire a chi è dell'Acquario.

Odio viaggiare

Chi è nato sotto il segno dell’Acquario ama muoversi, viaggiare e ha sete di conoscere cose sempre nuove. Indipendente e libero, l’Acquario è una persona eccentrica ed esuberante che non ama mai stare ferma e sfrutta qualsiasi cosa ha davanti per tramutarla in divertimento ed allegria, per sé e per gli altri.

Chi nasce sotto questo segno ha una passione per i viaggi, per l’avventura e per tutto ciò che è esotico e diverso. Per loro il piacere della scoperta quando si viaggia è qualcosa di veramente importante e irrinunciabile.

Per tutto ciò, tra le cose da non dire assolutamente se si ha di fronte un Acquario c’è la frase: “Odio viaggiare” anzi, bisogna aver ben presente che frequentare un Acquario è sinonimo di avventura e improvvisazione. Ogni giorno con lui o lei, ricordatevelo, sarà diverso dall'altro perché non si sa mai che cosa aspettarsi ma, ne siamo certi, ciò che vi colpirà di più è proprio la loro naturalezza e spontaneità.

Stai con i piedi per terra

Una caratteristica tipica degli Acquario è il fatto di essere spesso sovrappensiero. Queste persone tendono infatti a lasciarsi trasportare facilmente dai loro pensieri, dalle loro incertezze o semplicemente dalle loro fantasie. Alcuni fanno fatica a tornare coi piedi per terra perché sono troppo presi a pensare a come realizzare i loro sogni, progetti e propositi.

Per questo motivo tra le cose che gli Acquario proprio non vogliono mai sentirsi dire c’è la frase: “Stai con i piedi per terra” perché la loro dimensione, ricordiamolo, è quella dell’aria. I loro pensieri non sono mai superficiali e hanno bisogno dei loro tempi e dei loro spazi per trovare ispirazione e nuove idee. Nel loro essere con la testa “per aria”, gli Acquario restano comunque le persone tra le più spontanee ed espansive dello zodiaco e per questi motivi sono una compagnia davvero piacevole e rassicurante.

Decido io anche per te

Se c'è una cosa che chi è nato sotto questo segno proprio non digerisce è che gli venga limitata la libertà. Non c'è infatti cosa a cui tiene di più della propria indipendenza.

Rivoluzionario e sempre all’avanguardia, l’Acquario ha la mente davvero proiettata nel futuro. Ecco il motivo per il quale non sopporta chiunque gli restringa il campo visivo o limiti minimamente la sua libertà d’azione. Guai a dirgli: "Decido io anche per te"!

E questo è anche il motivo per cui all’interno di una relazione amorosa, gli Acquario non hanno paura di impegnarsi a patto che il partner gli conceda quel pizzico di indipendenza di cui hanno bisogno. Un Acquario tiene molto alla sua libertà ma, va detto, sa rispettare a sua volta gli spazi della persona amata, senza frenare le ambizioni e i desideri dell'altro.

Stai mentendo

Tra i grandissimi pregi degli Acquario c’è il fatto di essere persone molto oneste e fedeli. Per loro, la lealtà ricopre un ruolo importantissimo e difficilmente rinunceranno a questo valore.

Per questo motivo, chi è dell'Acquario non tollera che qualcuno possa raccontargli bugie o nascondergli qualcosa. Ma ancora peggio, non possono proprio sopportare di essere accusati di falsità. Mai mettere in dubbio la sincerità di un Acquario o dirgli che sta mentendo, difficilmente riuscirà a perdonarvi!

L'Acquario, infatti, è incapace di mentire e per loro l'ipocrisia è un grande difetto: un Acquario piuttosto che non dire una bugia, resterà in silenzio. Questo significa però che intrecciare una relazione con un Acquario vuol dire avere accanto qualcuno di assolutamente trasparente... nella buona e nella cattiva sorte.

L'amicizia non è importante

Anche quando sono in coppia, gli Acquari tengono moltissimo all'amicizia e non mettono mai in discussione il valore dei loro rapporti. Chi è nato Acquario non smetterà mai di frequentare i propri amici solo perché ha iniziato una storia d'amore e al proprio partner chiederà sì rispetto degli spazi, ma anche e soprattutto delle sue persone e dei suoi amici.

Sono degli ottimi ascoltatori e sanno dispensare buoni consigli: sempre disponibili a tendere una mano verso chi amano, piuttosto che perdere un'amicizia sono anche disposti a passare sopra ad un torto subito.

D'altra parte i nati sotto al segno dell'Acquario sono sempre circondati da amici e in buona compagnia proprio grazie alla loro esuberanza, curiosità e voglia di fare. Sempre a caccia di nuovi stimoli e interessi, l'Acquario vuole costruire, inventare, scoprire. Non si ferma mai e, statene certi, con chi è dell'Acquario non ci si annoia proprio mai!