L a splendida Nicole Kidman torna sul piccolo schermo con una nuova serie tv sorprendente: Nine Perfect Strangers è un thriller che terrà tutti con il fiato sospeso. Ecco 10 cose che non sapete sullo show targato Hulu.

Tra le nuove uscite dell'estate, una delle più attese è senza dubbio Nine Perfect Strangers. Merito di un cast d'eccezione, in cui compare anche la splendida Nicole Kidman, e che dire della trama? Dalle prime anticipazioni, la serie tv promette grandi emozioni e sorprese mozzafiato. Scopriamo 10 curiosità che ancora non sapete sullo show.

Quando vedere Nine Perfect Strangers

La serie tv è prodotta da Hulu, servizio di streaming on demand di grande successo in America. Il suo debutto in patria è previsto per il 18 agosto 2021, mentre i fan italiani devono attendere qualche giorno in più. La data d'uscita nel nostro Paese è fissata al 20 agosto per i primi tre episodi, i successivi verranno invece resi disponibili a cadenza settimanale.

Dove vedere Nine Perfect Strangers

Per quanto riguarda la piattaforma presso cui è possibile seguire Nine Perfect Strangers, i diritti sono stati acquisiti da Amazon Prime Video. È quindi necessario essere in possesso di un abbonamento ad Amazon Prime, tra i cui servizi spicca proprio il canale di streaming online. Se non lo avete ancora, ricordate che potete usufruire di un mese di prova gratuito.

Il libro da cui è tratta la serie tv

Forse non sapete che Nine Perfect Strangers è tratto da un romanzo bellissimo, un bestseller che ha conquistato anche la critica letteraria. Stiamo parlando di Nove perfetti sconosciuti, libro di Liane Moriarty edito nel 2018. Forse questo nome non vi è nuovo: la scrittrice australiana è la stessa che si cela dietro il romanzo Piccole grandi bugie, da cui è stata tratta la serie tv di successo Big Little Lies (in cui recita anche Nicole Kidman).

La trama di Nine Perfect Strangers

Basta poco per capire che la serie tv è una di quelle da rapire i telespettatori. La trama è molto avvincente: nove sconosciuti si incontrano a Tranquillum House, un resort di lusso dedicato al wellness che promette un percorso volto a migliorare la vita dei suoi partecipanti in appena 10 giorni.

Il centro è gestito da Masha (interpretata splendidamente da Nicole Kidman), la quale sottoporrà i suoi ospiti a procedure a dir poco particolari- e inquietanti. Per loro, sarà l'inizio di un viaggio sconcertante, e in una manciata di giorni scopriranno segreti incredibili sui loro compagni d'avventura.

Il trailer di Nine Perfect Strangers

Qualche indizio in più su ciò che vedremo nel corso degli otto episodi della serie tv arriva dal primo trailer, un brevissimo (ma intenso) concentrato di emozioni. L'atmosfera appare sin da subito inquietante, grazie anche alla colonna sonora che ci accompagna per tutto il filmato. I nove sconosciuti protagonisti dello show si incontrano in un bellissimo resort immerso nella natura, per un percorso di rigenerazione. Ma non hanno idea di ciò che li attende.

Ciascuno di loro è avvolto dai propri problemi, perseguitato da demoni che vogliono scacciare. E sono pronti a tutto, anche a scavare una buca in cui distendersi e lasciarsi ricoprire da manciate di terra. Qual è il vero obiettivo di Masha? Il mistero si infittisce.

Nine Perfect Strangers: il cast

Come abbiamo anticipato, la serie tv vanta un cast davvero incredibile. A partire da Nicole Kidman, che negli ultimi anni è stata protagonista di numerose produzioni di grande successo: è lei a vestire i panni di Masha Dmitrichenko, la misteriosa donna di origine russa che gestisce l'altrettanto misteriosa Tranquillum House.

Al suo fianco, una schiera di attori amatissimi dal pubblico. Nel resort lavorano, come assistenti di Masha, due giovani addetti impersonati daManny Jacinto e Tiffany Boone. Mentre i nove sconosciuti del titolo sono interpretati da: Melissa McCarthy, Bobby Cannavale, Michael Shannon, Asher Keddie, Grace Van Patten, Samara Weaving, Melvin Gregg, Regina Hall e Luke Evans.

Le location della serie tv

Nine Perfect Strangers è stata girata interamente in Australia, dove la produzione ha trovato l'ambientazione perfetta per ricreare un resort sperduto nel nulla. In particolare, a fare da sfondo alle misteriose vicende dei protagonisti della serie tv è un vero centro benessere situato a Byron Bay, splendida località balneare situata nel Nuovo Galles del Sud.

Il legame con The Undoing e Big Little Lies

Se avete già visto queste due serie tv, non potrete che innamorarvi anche di Nine Perfect Strangers. I sottili fili che legano quest'ultima a The Undoing e a Big Little Lies sono davvero numerosi. Ovviamente, la prima liaison è proprio Nicole Kidman, che ha recitato in tutti e tre gli show con un ruolo da protagonista. Ma non solo.

Big Little Lies, come abbiamo visto, è stato tratto da uno dei romanzi di Liane Moriarty, proprio come Nine Perfect Strangers. E il team di produttori che si cela dietro tutte e tre le serie tv è lo stesso: una vera e propria garanzia, visto il successo di questi show, a cui molti altri si sono ispirati.

Cosa aspettarci da Nine Perfect Strangers

Gli elementi fin qui visti non portano che ad una conclusione: la serie tv sarà probabilmente un grande successo, e catturerà l'attenzione di milioni di telespettatori in tutto il mondo. Le atmosfere misteriose e la sottile inquietudine che permea l'intero show sin dai suoi primi minuti lo rendono un thriller perfetto.

D'altronde, di motivi per credere nel suo successo ce ne sono moltissimi. Dal cast ai produttori, e ancor prima al romanzo da cui la serie tv è tratta, niente può far pensare che Nine Perfect Strangers disattenda le nostre speranze.

Le parole di Nicole Kidman

L'attrice ha partecipato con entusiasmo alla nuova serie tv: "Sono davvero orgogliosa di quello che siamo riusciti a mettere insieme durante quest'ultimo anno, portando le riprese di Nine Perfect Strangers in Australia durante la pandemia. Collaborare con Melissa McCarthy, lavorare con David Kelley, Liane Moriarty e la mia squadra di produzione ancora una volta: le stelle si sono allineate e io sono entusiasta".