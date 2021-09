5 cose che puoi fare se vuoi scoprire una nuova città in modo profondo

C onoscere una città in modo profondo non è semplice: 5 cose da fare per scoprire al meglio i luoghi che visiti e viaggiare al meglio.

Da Madrid a Chicago, passando per Roma, Mosca o Tokyo: visitare una città sconosciuta è sempre una grande emozione. Un’avventura da affrontare arrivando preparate in modo da godersi appieno ogni momento, ritrovando il vero valore del viaggio: la scoperta. Aggirarsi fra i vicoli del centro storico, conoscere i monumenti più importanti e fare un salto al negozio di souvenir. Si tratta di appuntamenti imperdibili, ma a cui puoi aggiungere un po’ di pepe mettendo in atto nuove strategie che ti porteranno alla scoperta dei luoghi come non avevi mai fatto prima. Dai mezzi presi per gioco ai mercati gastronomici: 5 cose che devi assolutamente fare se vuoi scoprire una città in modo profondo.

Prendi un bus (o anche due)

Giocare con i mezzi di trasporto è il modo migliore per scoprire una città sconosciuta. Rompi gli schemi ed esci dalle solite rotte, lasciandoti guidare dall’istinto. Avere para di sbagliare la linea della metro oppure il numero del tram ti impedirà solo di fare nuove esperienze. Affidati all’istinto (e magari all’autista) e parti alla scoperta di posti che magari non avresti mai scoperto. D’altronde il bello del viaggio è proprio quello di esplorare e conoscere sempre qualcosa di nuovo.

Chiedi aiuto alla tecnologia

Esistono tantissime app per chi ama viaggiare, senza contare Instagram dove i travel blogger sono sempre pronti a fornire validi suggerimenti per chi vuole scoprire nuove città. Che tu sia a Bangkok a Roma oppure a Lisbona, esistono applicazioni che possono rivelarsi molto utili per il tuo viaggio. Minube, ad esempio, permette di condividere piccoli segreti e consigli con altri viaggiatori. Al suo interno troverai mappe, indicazioni di ristoranti e suggerimenti su cosa fare. Un modo perfetto per scovare luoghi nascosti e chicche imperdibili. Ottima anche AroundMe, l’app di viaggio che ti consente, grazie alla geolocalizzazione, di trovare i teatri, ristoranti e locali più vicini a te.

Assaggia i cibi locali

Non hai davvero conosciuto una città se non hai gustato almeno un piatto tipico. Viaggiare significa anche sperimentare e approcciarsi con entusiasmo alle novità…persino quelle culinarie! I luoghi migliori in cui fare queste esperienze? I mercati gastronomici, una vera e propria esplosione di gusto e profumi. Testa lo street food, ammirando le bellezze locali, oppure siediti a un tavolo e fatti guidare dallo chef. In entrambi i casi sarà un viaggio nel viaggio. All’estero hai solo l’imbarazzo della scelta: fish and chips a Londra, moules frites (cozze e patatine) a Bruxelles o paella a Madrid. E in Italia? I piatti della tradizione sono centinaia, uno più buono dell’altro. Carbonara e amatriciana a Roma, pizza fritta a Napoli, per non parlare del Pane cà Meusa a Palermo.

Informati…con le persone del posto

Chi meglio di qualcuno che abita a Milano sa indicarti il luogo in cui goderti la vista migliore? Lo stesso vale per qualsiasi altra città e per attività come mangiare al ristorante, visitare un museo o fare shopping. Approfitta dei mezzi pubblici per raccogliere informazioni fra le persone che vivono quotidianamente la città che stai visitando. Solo in questo modo riuscirai a raccogliere informazioni davvero utili e potrai goderti un viaggio che non sia ordinario e che ti porterà alla scoperta della vera anima dei luoghi.

Rilassati

Spesso abbiamo la tendenza a organizzare i nostri viaggi nei minimi dettagli, creando tabelle di marcia che si rivelano estenuanti da seguire. Il risultato? Non ci rilassiamo e non ci godiamo appieno l’avventura, tornando a casa più stanche di prima solo perché non volevamo perderci nulla. Cancella l’ansia e libera la mente, riappropriandoti della dimensione del viaggio che, prima che fisico, deve essere mentale. Metti da parte schemi e programmi dettagliati, ritagliandoti del tempo per te stessa. Fra una visita al museo e l’altra, ad esempio, potresti noleggiare una bicicletta e pedalare senza meta, ammirando il paesaggio. Oppure, se la città lo concede, potresti trascorrere qualche ora a passeggiare in un parco, rilassandoti fra il verde, le fontane e gli uccellini.

Gli errori da non fare in viaggio

Quando visiti una nuova città ci sono alcuni errori che non dovresti mai fare. Prima di tutto seguire solo circuiti turistici, lasciando da parte la curiosità. A volte basta puntare solo la bussola da un’altra parte per rimanere piacevolmente stupiti. Un discorso che vale anche per le opinioni. Certo, ascoltare cosa hanno da consigliarti gli altri viaggiatori è fondamentale, ma tu per prima devi sperimentare le cose, senza lasciare che giudizi negativi possano in qualche modo fermarti. Infine vivi slow: non lasciarti prendere dalla fretta, dal desiderio di concentrare troppe cose insieme e dall’ansia. Un discorso che vale anche per la voglia di fare continuamente foto o aggiornare lo stato sui social. Goditi quello che c’è intorno a te, lasciati sorprendere da scorci unici, tramonti e opere d’arte, esplorando una città che ha tanto da offrire.