A mare, in montagna o in città, ecco come rendere il tuo 15 agosto davvero incredibile

Dopo Capodanno e Pasquetta, anche il 15 agosto rientra ufficialmente tra quelle giornate che, necessariamente, devono essere trascorse all’insegna dalla spensieratezza e dell’allegria. E, indipendentemente dalle vacanze in corso, o da altri impegni, è necessario scegliere cosa fare a Ferragosto.

Potete unirvi ai programmi degli amici di sempre, oppure crearne di nuovi. Trascorrere la giornata in compagnia della vostra migliore amica, oppure stare tutto il giorno con il partner. L’importante, come già anticipato, è celebrare questa giornata di mezza estate nel migliore dei modi. Scopriamo quali.

Che facciamo a Ferragosto? La braciata

Non importa se il 15 agosto, quest’anno, coincide con le vostre vacanze estive. Ovunque voi siate è necessario programmare la giornata per celebrare il periodo più intenso dell’estate, prima dell’arrivo della sua fine.

E tra le cose da fare a Ferragosto non può mancare lei, la mitica braciata da condividere con gli amici di sempre o con i nuovi conoscenti. Se i vostri amici sono lontani, e siete in vacanza, unitevi ad altri compagni di viaggio. Sarà un’occasione perfetta per fare nuove amicizie e per trascorrere una giornata indimenticabile.

Cose da fare a Ferragosto: l’acqua park

E se quest’anno, in occasione del 15 agosto, diventaste tutte un po’ bambine? Tra le cose da fare a Ferragosto troviamo anche una giornata all’acqua park. Ovunque voi vi troviate in questi giorni, date un’occhiata ai parchi acquatici della vostra zona.

Poi coinvolgete il partner, l’amica di sempre o un’intera comitiva per trascorrere una giornata all’insegna del divertimento più puro e autentico.

Ferragosto en plan air

Tra le cose da fare a Ferragosto troviamo anche il picnic all’aria aperta. Anche in questo caso si tratta di un’attività che può essere fatta ovunque, sia in vacanza al mare, che in città.

Il consiglio è quello di scegliere dei luoghi dove la natura regna sovrana. Meglio ancora se ci sono delle belle zone d’ombra dove poter mettere la vostra coperta da picnic e godervi una giornata all’insegna del relax e della giusta compagnia.

Cose da fare a Ferragosto: il concerto

Non c’è città d’Italia, o del mondo, che non organizzi un concerto in occasione del 15 agosto. Ed proprio un evento del genere che rientra, categoricamente, nelle più suggestive cose da fare a Ferragosto.

Date un’occhiata ai siti istituzionali della città o del luogo in cui vi trovate e vedete se questi hanno in programma un concerto proprio per questa giornata. In caso positivo, scarpe comode alla mano, e voce ben schiarita, si canta!

Una gita fuori città

Tra le cose da fare a Ferragosto troviamo, ovviamente, anche la gita fuori città. Si tratta di una delle attività migliori da fare per chi è ancora non è in vacanza, o chi ci è tornato e fa fatica a ripartire.

In compagnia degli amici o del partner, mettetevi in macchina e raggiungete un posto suggestivo appena fuori dalla città. Trascorrerete così una giornata memorabile.

Andare alla sagra del paese

In occasione del Ferragosto, le città d’Italia e del mondo sono in festa. Sono tantissimi, infatti, gli eventi che si susseguono uno dopo l’altro proprio durante i giorni che caratterizzano il periodo più vivo per l’estate.

Andate a vedere le agende delle sagre dei paesi, scegliete quella che più vi piace, e trascorrete lì la serata in compagnia delle persone che amate.

Cose da fare a Ferragosto: un’escursione

Se siete stanche delle solite cose da fare a Ferragosto, potreste approfittare di questa giornata per fare un’escursione. Non occorre andare dall’altra parte del mondo.

Potrebbe essere questa l’occasione migliore per scoprire, e riscoprire, lati inediti del luogo che abitate. E approfittare del fatto che le città sono vuote, per viverle da turisti.

Ammirare le stelle in spiaggia

Se le temperature sono troppo alte per uscire di giorno, allora si può celebrare il Ferragosto anche di sera, o di notte. A patto che lo si faccia in spiaggia. Quale occasione migliore, se non questa, per andare a caccia di stelle?

Andare in un parco divertimenti

Se tutte le opzioni elencate fino a questo momento non vi hanno ancora convinte, allora abbiamo l’attività giusta che fa per voi. Che ne dite di trascorrere il Ferragosto all’interno di un parco divertimenti con i vostri amici o con il partner?

Sarà come tornare bambini, anzi, sarà ancora più bello. Non dimenticate, però, di prendere zucchero filato e popcorn.

Cose da fare a Ferragosto: vivere un’esperienza on the road

Tra le cose da fare a Ferragosto, per trascorrere una giornata indimenticabile, c’è anche un’esperienza on the road. Se non vi va di trascorrere la giornata in mezzo alla gente, potete pianificare un’itinerario in macchina per andare alla scoperta di alcuni dei panorami più suggestivi del luogo in cui siete.

In questo caso, però, tenete in considerazione l’eventualità di trovare traffico. Il consiglio è quello di pianificare l’itinerario di viaggio al meglio per evitare fastidiose complicazioni. Fatto? Non vi resta che godervi il panorama!