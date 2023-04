Cos’è il nontouring, la tendenza della primavera

L etteralmente è non-contouring ed è una tendenza di make up che su TikTok sta già spopolando: bastano pochi semplici passaggi per irradiare di luce il tuo viso, senza appesantirlo

TikTok detta tendenze in fatto di make up e l'ultima è il nontouring: semplice, perfetta per illuminare il tuo viso senza esagerazioni, adatta alle donne che con i trucchi faticano a destreggiarsi ma che in qualsiasi occasione non vogliono passare inosservate. Ecco in cosa consiste e come realizzarlo.

Nontouring, il make up dal risultato naturale

Se il trucco effetto nude è la tua passione, non puoi rinunciare al nontouring. Semplice, elegante e di classe, è il make up perfetto per un look raffinato ma non appariscente. È uno stile basic ed essenziale, senza fronzoli, ma lucente e assolutamente in linea con l'arrivo della bella stagione. Per illuminare il tuo volto bastano pochi passaggi e non devi necessariamente essere un'esperta di make up. Ecco allora che il nontourng fa proprio al caso tuo.

A metà tra contouring e strobing, l’effetto naturale e luminoso è garantito. Inoltre, aiuta a dare freschezza al tuo volto stanco. Il segreto per realizzare un nontouring di successo è scegliere la texture giusta: quindi dimentica quelle in polvere che creano troppo spessore. Per un risultato impeccabile, ricordati di curare ogni giorno il tuo viso, idratandolo quotidianamente. Pochi passaggi, semplici e veloci, ti permetteranno di realizzare al meglio l'ultima tendenza in fatto di make up, utile per valorizzare il tuo incarnato. Insomma se con l'arrivo della bella stagione non hai più voglia di dedicare troppo tempo al trucco o se ogni mattina sei di corsa, la soluzione per te esiste.

Si tratta di una sorta di "trucco non-trucco", che non lascia nudo il tuo viso ma gli infonde lucentezza per esaltare il tuo fascino. Puoi usarlo sia in caso di pelle giovane sia matura, quando la regola del "less is more" diventa quasi un imperativo. Lo sfoggiano persino le star sul red carpet, per rimpolpare il viso senza eccessi. Il risultato è glamour e chic al contempo. Se però ami look più elaborati, sugli occhi ti sbizzarrisci con i colori e adori dare libero sfogo alla tua creatività, il nontouring non è propriamente quello che ti ci vuole. Al contrario, è l'ideale per le donne che preferiscono un effetto nude e naturale.

Come realizzarlo

Per la base comincia con un primer illuminante e un fondotinta leggero che perfeziona l'incarnato. Accertati sempre che sia steso in maniera omogenea ed elimina eventuali discromie o i contrasti piuttosto evidenti. È importante scegliere la tonalità più in linea con il colore della tua carnagione. In caso di imperfezioni, non dimenticarti il correttore, utile anche per coprire le occhiaie. Per dare colore alle tue guance puoi usare un po' di terra, ma è importante che sia leggera. Ricordati anche di non esagerare. Per ravvivare labbra e guance usa un blush in crema preferibilmente rosato e per fissare il trucco usa un po' di cipria. Non calcare neppure il trucco per gli occhi, che deve essere leggero e illuminare il tuo sguardo.

Per una realizzazione perfetta del nontouring, è importante applicare il correttore più chiaro sotto agli occhi (procedendo verso l'alto), nella parte alta dello zigomo, in quella centrale del ponte del naso, ma anche un po' su fronte e mento. Se vuoi attenuare un fondo troppo scuro o per scolpire ulteriormente, puoi stenderlo anche sotto gli zigomi. Poi è il momento della sfumatura, da eseguire con un pennello oppure - per un'applicazione più omogenea - una spugnetta inumidita, che al contempo permette di rimuovere il prodotto in eccesso. Per rendere ancora più luminoso il viso e valorizzare il trucco, passa all'illuminante satinato. Insomma, bastano pochi prodotti e pochi passaggi per un nontouring mozzafiato.