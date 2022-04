Le cose da non dire mai a chi è del Toro

L eader fedeli e amanti delle cose belle della vita, gli appartenenti al segno zodiacale del Toro sono persone semplici e al tempo stesso esigenti. È possibile? Assolutamente sì, e infatti è meglio evitare certe frasi o comportamenti

Ci sono cose da non dire mai a un Toro, per il semplice fatto che il quieto vivere è una delle cose più importanti nella vita degli appartenenti a questo segno. Se sei nata tra il 21 aprile e il 20 maggio appartieni al secondo dei segni zodiacali sulla carta, e il primo segno di Terra a fare la sua comparsa nello zodiaco.

Proprio come lo sbocciare della primavera, il Toro è un’esplosione di carattere, con una spiccata attenzione per le cose belle ed elevate aspettative nei confronti del futuro. E degli altri. Se hai un Toro tra le tue conoscenze, saprai certamente che alcune di queste frasi non sono affatto compatibili con la sua serenità. E la tua. E quella dell’universo.

Inutile fare programmi, andiamo a sentimento

Di tutte le cose da non dire mai a un Toro, questa vince il premio. Se hai già avuto l’ardire di sperimentarla, avrai notato la sua reazione. Potrebbe per esempio essersi chiuso in un profondo silenzio, continuando a risponderti a monosillabi per tutto il resto della giornata. Del resto il Toro è paziente e calmo. Finché, almeno, non tornerà sull’argomento con tutta la nonchalance di cui è maestro.

Il segno zodiacale del Toro non ama vivere alla giornata, e l’idea di non fare programmi, specialmente se si ha in piano un’escursione, lo manda in tilt. Non ti farà una scenata, non è il tipo, ma stai sicura che proverà in tutti i modi a infilare un canovaccio di programma nella giornata. E alla fine, se non fai abbastanza attenzione… Avrai fatto tutto ciò che vuole, secondo i suoi piani.

Questo concetto va a braccetto con un altro elemento caratteristico del Toro, segno tipicamente attaccato alle routine e all’organizzazione. Non è un pianificatore compulsivo, ma apprezza le cose quando… non cambiano. La spontaneità non è il loro forte.

Sei troppo buono, la gente penserà di potersene approfittare

In realtà un friendly reminder a volte può essere utile, ma da un Toro, molto spesso, non ci si può aspettare nient’altro che gentilezza e favori disinteressati.

Un Toro di buon cuore è l’angelo del focolare, ma anche la persona che in casa indossa i pantaloni. Pur avendo bassa tolleranza per la mancanza di senso pratico altrui, ama fare in modo che tutti coloro che lo circondano possano vivere meglio. Questo significa che il Toro non ha paura di rinunciare a qualcosa per se stesso e donarlo a chi ha di meno, o si trova in difficoltà.

Non lasciarli mai su “visualizzato”

Cose da non dire mai a un Toro? Niente. La tecnica di “seduzione” di visualizzare i suoi messaggi, iniziare a scrivere e poi cancellare e chiudere la chat, senza rispondere, è controproducente. Un Toro è una persona che, di solito, quando si innamora, ci è dentro con tutte le scarpe (e anche qualcosina di più). Si parla di cenette romantiche e messaggi di testo lunghi e pieni di sentimento, ma anche gesti romantici spassionati e che gli vengono dal cuore.

Per quanto non tutti possano gradirlo, nella purezza del suo sentimento il Toro non merita il trattamento del silenzio. Il ghosting non incrementa il loro desiderio: li rende tristi e frustrati, e un silenzio prolungato può provocare una reazione di abbandono che finirà solo per farli allontanare.

La “medicina” del ghosting finirà solo per costringerti a fare il doppio dello sforzo, in un secondo momento, a convincerlo che le tue intenzioni sono serie e non ami i giochetti.

Toro: il nostro viveur preferito

Come forse avrai avuto modo di scoprire, gli appartenenti a questo segno zodiacale amano le cose belle della vita. Dunque sì, nella loro scala di priorità hanno davvero bisogno di acquistare il meglio sul mercato per quanto riguarda le loro passioni. Non si parla solo di abbigliamento, ma anche di attrezzature sportive, per esempio, o strumenti tecnologici. Il meglio per ciò che ama, senza badare (troppo) al prezzo.

Governati da Venere, il pianeta dell’amore e della bellezza, i Toro vogliono circondarsi di cose belle e buon cibo. Questo significa che è sempre buona regola non fare commenti sulle loro scelte di acquisto. Altra saggia idea? Lasciare che sia lui (o lei) a scegliere il ristorante. Budget permettendo, ti troverai a fare un’autentica esperienza epicurea.

Non puoi darti una mossa?

Il Toro ama fare le cose a modo suo e di solito eccelle nello svolgimento delle sue mansioni. Sono profondamente convinti che ogni cosa richieda il suo tempo, e non intendono indulgere nella pratica “barbara” del multitasking. Focalizzare i loro sforzi e le loro energie li renderà più performanti e consistenti.

Meglio non insistere sul fatto che si possono fare più cose alla volta: gli appartenenti al Toro non sono fatti per dispendere la loro attenzione in tre attività contemporaneamente.