10 cose che rendono felice chi è nato sotto il segno del Sagittario

I Sagittario sono estroversi, curiosi e leali. Degli animi sempre pieni di energia e positività. Hanno bisogno di essere assecondanti, di esplorare e conoscere gente nuova per sentirsi appagati

Sempre curiosi, con la mente aperta e molto legati ai piaceri della vita e alla socialità, tra le cose che rendono felice il Sagittario non devono mai mancare le occasioni per appagare la loro propensione all'esplorazione. Estroversione ed espansività li contraddistinguono, infatti non è raro conoscere dei Sagittario eccentrici e stravaganti.

Le persone nate sotto il segno del Sagittario sono spiriti liberi, con una forte energia positiva, entusiasti e passionali. A volte impulsivi e persino spericolati, cambiano spesso umore e fanno scudo dell'ironia per mascherare il malessere. Ma se conquistate il loro cuore vi saranno leali fino alla fine.

Devono viaggiare

I Sagittario sono dei viaggiatori nell'anima. Persone curiosissime e con un forte di bisogno di esplorare ciò che e ignoto. Le scoperte li elettrizzano e il pensiero di muoversi e partire all'avventura gli da la carica. Sembra che non sentano mai la stanchezza, in fin dei conti sono un segno di fuoco. Per rendere felice un Sagittario i viaggi sono indispensabili per nutrire i desideri e appagare il bisogno di nuovo. Amiche Sagittario confermate?

Le cose nuove rendono felice il Sagittario

La vita abitudinaria non fa per i nati sotto il segno del Sagittario, la routine è sopravvalutata. Il bisogno di novità si riflette su ogni aspetto della vita, devono provare cose nuove, sempre. Volete rendere felici i Sagittario? Allora create occasioni per provare cose nuove insieme, se lasciate loro carta bianca probabilmente proverete un ristorante nuovo ogni sera. Se siete delle Sagittario sentirete spesso il bisogno di rivoluzionare il vostro look e cimentarvi in un passatempo nuovo, l'importante per voi è aggiungere costanti elementi di novità per sentirvi stimolati.

Uscire e socializzare

Il bisogno di esplorare e soddisfare il senso di curiosità che pervade chi è nato sotto questo segno si riflette anche nella sfera sociale. I Sagittario amano uscire di casa e socializzare, conoscere persone nuove, fare colpo e anche cercare flirt. Sono dei veri animali sociali, stare soli non li appaga e non da loro modo di sfoggiare il loro carattere forte e magnetico. I Sagittario sono le tipiche persone che "conoscono tutti" e hanno una rete di amicizie ampissima.

I Sagittario hanno bisogno di confrontarsi e dibattere

Stiamo parlando di un segno zodiacale di ampie vedute, con una mentalità aperta, che per realizzarsi ha bisogno confrontarsi e discutere con gli altri. Vuole sapere come la pensano le altre persone e deve disquisire meticolosamente su ogni punto di contrasto, a costo di risultare caparbio. Parlare, capire, ascoltare sono cose che rendono felice il Sagittario.

Fare qualcosa senza pensarci troppo

Ai Sagittario piace la leggerezza, amano la sensazione piacevole che nasce quando per la mente balena un'idea appena abbozzata e subito la trasformano in realtà, senza pensarci troppo. Sono impulsivi e non vogliono stare alle regole, il loro spirito ribelle gioisce al pensiero di assecondare un desiderio un po' pazzo. Per rendere felice un Sagittario vi basta proporgli qualcosa di assurdo e improvvisato, tipo "Domani ci buttiamo con il paracadute?" state certi che non si tirerà indietro.

Ascoltare e assecondare se stessi

Un Sagittario è davvero felice solo quando asseconda se stesso, i compromessi e le mezze misure non gli piacciono. Questo a volte rappresenta un limite, perché per quanto siano generosi e leali, tendono sempre a fare di testa loro. Per questo di trovano bene con segni equilibrati come la Bilancia o l'Acquario, che tendono ad essere sempre accondiscendenti.

Parola d'ordine: muoversi

Per coloro nati nel segno del Sagittario muoversi e non fermarsi mai sono elementi fondamentali per stare bene. Non ce la fanno a stare a riposo, ciò che li spaventa più di tutto è la noia. Il giorno libero ideale per i Sagittario è ricco d'impegni consecutivi, preferibilmente in compagnia. L'importante è non sprecare tempo a "fare niente".

I piaceri del corpo

Le persone Sagittario adorano appagare i piaceri carnali, amano le avventure di una notte, il buon cibo, il vino, cantano e ballano. Il corpo è loro mezzo d'espressione e devono viverlo e sperimentarlo a pieno. Non si accontentano mai e non ne hanno mai abbastanza. Non fateli aspettare a tavola e non toglieteli i flirt, sono nella loro natura.

Non deve mancare la passione

Per ricollegarci al discorso di prima, i Sagittario tendono a vivere l'amore come un'avventura molto carnale, sono vittime dei colpi di fulmine e ne hanno uno al minuto. Ma questo non li rende partner poco fedeli, anzi. Quando una Sagittario si innamora si lega molto all'amato. Ciò che non deve mai mancare è la passione, devono sempre sentire la fiamma che arde per essere felici.

Serve ottimismo nell'aria

I nati sotto il segno del Sagittario sono inguaribili ottimisti, sognatori e hanno bisogno di energie positive per stare bene. Il pessimismo e le persone con un umore negativo rendono le persone Sagittario nervose, impazienti e a disagio. Per rendere felice una Sagittario serve serenità e leggerezza.

I Sagittario sono delle forze della natura, cariche di energia e entusiasmo, un Sagittario felice contagia tutti con il suo buon umore e il suo spirito festaiolo.