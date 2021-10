5 cose che il tuo cane fa per te quando capisce che sei davvero giù di morale

I l cane ha una sensibilità molto spiccata e, quindi, è in grado di capire quando sei giù di morale. Il suo musino umido ti si attaccherà senza più lasciarti, almeno fino a che non avrà capito che ti senti meglio. Vediamo insieme cosa fanno quando sei triste

Le cose che fanno i cani quando sei giù di morale sono molteplici e quasi mai scontate. I nostri amici a quattro zampe captano, infatti, tutti i segni distintivi del nostro umore e intervengono quando ritengono che ci sia qualcosa che non va, soprattutto se piangiamo.

L’amore del tuo cane è forse l’unico in grado di risollevarti nelle situazioni di difficoltà, perché è puro e disinteressato. Ti stupirà sapere che non tutto quello che fa è quello che ti aspetteresti da lui. Scodinzola, certo, ma sbadiglia, corre e si impegna così tanto che un sorriso è la ricompensa minima per tutto il suo impegno. Vediamo insieme cosa fa quando sei giù di morale.

Non ti lascia sola

Essere tristi implica solitudine. La presenza, quindi, è la miglior medicina per superare un momento buio e riprendere in mano la tua vita. E questo, il tuo cane, lo sa bene. Per questo, quando avverte che in te c’è qualcosa che non va, non ti lascia sola per un solo minuto.

Ti si appiccica letteralmente addosso e poco importa se deve occupare uno spazio angusto del divano o raggiungerti in cima a una montagna. Lui sarà sempre lì, con la sua gioia e il suo calore, oltre che con il suo musino buffo pronto a farti sorridere nonostante abbia appena avuto una giornata difficile. Per istinto, il cane ritiene che il contatto sia il miglior modo per farti capire che ti sostiene.

Si diverte a sbadigliare

Ti sembrerà buffo, eppure il cane studia tutti i modi per farti stare meglio anche attraverso delle smorfie divertenti alle quali difficilmente potrai resistere. Sbadigliare, quindi, diventa un modo per conquistarti e per rivedere quella bella curva sul tuo volto, che è mancata per un po’ di tempo.

Il suo sbadiglio è un chiaro segno di empatia, quindi lo fa perché ti vuole bene. È anche un modo per esprimerti la sua vicinanza, per farti capire che è al tuo fianco in ogni momento. Per questo ti imita, proprio come accade tra gli umani, replicando il tuo gesto per non farti sentire da sola.

Ti conquista con lo sguardo

I cani hanno l’abitudine di guardare negli occhi. In questo modo, percepiscono il tuo stato d’animo e s’impegnano per cambiare il corso della giornata con comportamenti che ritengono adeguati a tirarti su il morale.

Non è quindi raro che il tuo cane ti guardi intensamente, con gli occhioni sgranati e con lo sguardo di chi farebbe qualunque cosa pur di vederti felice. Il tuo Fido soffre con te, non dimenticarlo, in modo particolare quando ti vede piangere. Cerca sempre di ricambiare il suo sguardo, in modo da fargli capire che stai meglio grazie a lui.

Ti fa dei regali

Il suo modo di premiarti è del tutto particolare, ma apprezza tutti i suoi gesti. Farti dei regali, talvolta, significa mettere a soqquadro tutta la casa e spargere ogni tipo di oggetto ai tuoi piedi. Ricompensa i suoi sforzi con un sorriso o con una carezza. Per una volta, evita di sgridarlo per il caos che ha creato.

È anche un modo per mettersi in mostra e per farti vedere le sue abilità, anche se questo significa intercettare ogni oggetto presente in casa e donartelo (o farlo in mille pezzi). È, inoltre, il tuo umore a indurlo a pensare che un regalo possa essere proprio quello di cui hai bisogno. Fagli capire che, invece, il dono migliore è la sua presenza costante.

Si mette a pancia all’aria

I cani sono molto attenti a esporsi, malgrado sentano il tuo amore e siano felici. I gesti che fanno non sono mai casuali e, anzi, sanno bene con chi devono esporsi. Se avvertono che sei giù di morale, allora quello che sanno fare meglio è mettersi a pancia all’aria per avere una razione extra di coccole, alle quali non devi sottrarti neanche se sei giù di corda.

La pancia è infatti la parte più vulnerabile del loro corpo e il fatto che la scoprano per ricevere le tue carezze è un chiaro segno di fiducia nei tuoi confronti. Non sprecare questo regalo e ripagalo con un dose extra di attenzioni. Servirà anche a consolidare il vostro rapporto e a migliorare il tuo umore.

Conclusioni

I cani sentono quando sei triste e quando hai bisogno della loro presenza per migliorare il tuo umore. Ricorda, però, che loro soffrono a vederti stare male ed è quindi importante che anche tu ti sforzi per trasmettere loro sicurezza.

Goditi i momenti con lui senza pensare troppo. Prendi questo tempo come un’occasione per rigenerarti e per stare con il tuo cane, che ha bisogno di stare con te nonostante tutti i tuoi impegni e i motivi che ti spingono a non essere al meglio delle tue possibilità. E, a volerci scommettere, potrebbe bastare un solo colpo di coda per cambiare – completamente – il corso della tua giornata.