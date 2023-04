C 'è l'olio, il gel, la crema ad assorbimento rapido contro le adiposità localizzate. E poi ci sono anche le bende rimodellanti (come in istituto). Le novità prevedono i cosmetici da applicare prima dello sport, che potenziano l'azione bruciagrassi dell'attività fisica

Si può rimodellare il corpo con una crema? Pretenderlo sarebbe pura utopia. Da una crema snellente semmai ci si può aspettare il miglioramento di quei piccoli punti un po' ostici e ribelli. E non un rimodellamento completo della silhouette, possibile solo con dieta e sport mirati.

Per zone critiche specifiche ci riferiamo ai cuscinetti su fianchi, addome, interno coscia e schiena. Che possono ridurre la loro circonferenza da 1 a 3 centimetri. Ti pare poco? Certo, come sempre la costanza premia. Ma anche gli ingredienti messi a punto per "colpire" le cellule adipose non sono da meno. L'essenziale è non aspettarsi il miracolo.

Qualche nome di principio attivo snellente su cui puntare? Caffeina, alghe, escina, centella asiatica, forskolina, tutti ingredienti che promuovono lo scioglimento dei grassi. Ma attenzione: si parla sempre di un'attività localizzata che non influenza la perdita di peso, ma solo la riduzione volumetrica di piccole zone.

Evidentemente la creme snellente funziona, visto che nel 2022 le vendite di prodotti per zone specifiche sono aumentate (fonte: Cosmetica Italia). Ma come capire se invece si ha bisogno di un anticellulite? Fai la prova del pizzicotto. Afferra la pelle con indice e pollice: se è molliccia, molto probabilmente ti serve uno snellente. Se invece è dura e compatta e forma dei grumi, affidati a una crema contro la cellulite. Alcuni prodotti svolgono l'una e l'altra funzione: rimodellamento e anticellulite.



Ecco la nostra selezione di creme snellenti per la primavera estate 2023.

Gel Rimodellante di Bionike

Contrasta le adiposità localizzate, contribuendo a rassodare la pelle. Il merito è di un complesso a base di attivi da alghe rosse, come Polisiphonia e Jania Rubens, caratterizzatie da una spiccata attività lipolitica. La sua texture in gel è fresca, ma nello stesso tempo si fonde con la pelle, per una piacevole sensazione di massaggio.

Defence body ReduxCell, gel rimodellante, Bionike (47,50 euro in farmacia).

Il prodotto ideale per addome, fianchi, cosce che necessitano di un rimodellamento.

Anticellulite Snellente di Dermolab

Centella asiatica ed estratto di guaranà per contrastare le adiposità localizzate. L'estratto di alghe, invece, aiuta a rassodare la pelle e contrastare la formazione di nuovo tessuto adiposo. E la caffeina stimola il drenaggio.

Crema anticellulite snellente, Dermolab (11,50 euro).

Il prodotto ideale per chi ha bisogno di un'azione urto sui piccoli punti ribelli.

Slim Design di Elancyl

Oltre a snellire, contrasta la cellulite e previene le smagliature. Ha una texture bifasica, composta da una fase acquosa concentrata in principi attivi snellenti (caffeina ed edera) e una fase oleosa a base di olio di Camelina, che migliora l’aspetto delle smagliature.

Slim Design, olio snellente, Elancyl (20 euro in farmacia).

Il prodotto ideale per chi ama le texture oleose.

ByIodase Snellente

Trattamento intensivo che rimodella e rassoda. Contiene fosfatidilcolina e uno speciale peptide che agiscono su addome e cuscinetti adiposi contribuendo a diminuirne il grasso. Ha un effetto leggermente riscaldante. ByIodase Snellente (8,90 euro in farmacia).

Il prodotto ideale per chi ama gli effetti "creme a caldo".

Snellente di TecniWork

Crema snellente anti-cellulite ad azione termogenica, caratterizzata da una texture leggera e di rapido assorbimento. Contiene un pool di attivi snellenti, come caffeina e carnitina. L'olio di menta e il mentolo tonificano, mentre il burro di karité e gli oli emollienti (mandorla dolce e jojoba) ammorbiscono la pelle. Crema snellente, TecniWork (27,90 in farmacia e in istituto).

Il prodotto ideale per chi presenta cellulite adiposa e localizzata.

Liporeducer di Rilastil

Contrasta gli accumuli adiposi, grazie ad attivi specifici come peptidi, acido ximeninico e un complesso di estratti vegetali ad azione snellente. Liporeducer, crema rimodellante, Rilastil (43,90 euro in farmacia).

Il prodotto ideale per chi ha i fatidici cuscinetti un po' ostici da debellare.

CloudSlim di Rhea Cosmetics

Ha una consistenza fresca in mousse che, una volta applicata, inizia a sviluppare calore diffuso. Serve a stimolare la circolazione e a favorire la penetrazione degli attivi snellenti. Contiene in particolare: caffeina, estratto di cacao e di centella asiatica per accelerare il metabolismo dei grassi. CloudSlim, mousse corpo rimodellante di Rhea Cosmetics (48 euro nei saloni).

Il prodotto ideale per chi cerca una texture velocissima da applicare.

Crema snellente alta definizione di Collistar

Ha una texture che si massaggia facilmente per consentire un'applicazione costante. Suoi punti di forza sono gli attivi ganoderma lucidum, ricompattante e levigante, e l'alga spirulina, tonificante e detox. La loro azione è completata da un mix di caffeina, escina ed estratto di bergamotto, lipolitici e drenanti.

Crema snellente alta definizione, Collistar (60 euro)

Il prodotto ideale per chi cerca un trattamento lussuoso.

Gel Intensivo Pre-Sport di Somatoline SkinExpert

Un gel ad assorbimento rapido che resiste al sudore da applicare prima di fare attività fisica. Gli ingredienti bruciagrassi si attivano tramite il movimento, grazie a una tecnologia che ne migliora la veicolazione. Tra gli attivi troviamo la caffeina e il mentolo che congela gli adipociti e promuove il metabolismo cellulare, stimolando il microcircolo.

Gel Intensivo Pre-Sport di Somatoline SkinExpert (35 euro in farmacia).

ll prodotto ideale per gli sportivi.

Meso Shape di RVB LAB

Un trattamento urto a base di Sali di Epsom, dalla potente azione drenante. In più contiene, la forskolina, che attiva la scissione dei grassi; l’escina, ad azione vaso-protettrice; e un complesso di origine naturale che agisce sul microcircolo cutaneo. Si applica a partire dal polpaccio, poi si avvolge la benda a spirale verso l’alto facendo 1-2 giri attorno a glutei e fianchi e arrivando fino alla vita. Si infila in seguito il pantalone in cartene e si lascia agire dai 30 ai 60 minuti.

Meso Shape, benda iperattiva modellante, RVB LAB (22,90 in farmacia).

Il prodotto ideale per chi vuole ricreare a casa un'atmosfera da istituto di bellezza.