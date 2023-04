Diamond lips, da TikTok arriva il make up perfetto per la primavera

L abbra mozzafiato e look da passerella? Ora puoi sfoggiarlo tutti i giorni e per farlo ti basta seguire l'ultima tendenza in fatto di make up: scopri le diamond lips

Anche i social dettano mode: è il caso di TikTok, dove impazzano nuovi trend in fatto di make up. Se vuoi essere glamour, elegante e sensuale al contempo, le diamond lips fanno al caso tuo. Ma sai di cosa si tratta e come realizzarle?

Diamond lips, scopri l'ultima tendenza di make up

Fai di tutto per sfoggiare labbra mozzafiato? Hai appreso i segreti dell'overlining e ami sperimentare trucchi sempre nuovi? Allora devi assolutamente conoscere il trend del momento: si tratta delle diamond lips, le labbra luminose per donne che vogliono lasciare un segno. Se vuoi brillare senza eccedere, se ti piace apparire ma con classe ed eleganza, se adori restare al passo con i tempi senza sfociare in uno stile troppo frou frou, le diamond lips sono proprio adatte a te. Puoi optare per labbra dall'effetto bagnato in occasione di una serata speciale, ma nulla ti impedisce di sfoggiare le labbra "diamantate" anche per una pausa pranzo con le amiche. Insomma, è il trucco giusto per esibire labbra impeccabili in qualsiasi occasione. Le dimaond lips si addicono bene alla routine di tutti i giorni, ma ti faranno essere impeccabile anche nelle serate più importanti. Per la primavera 2023 la regola da seguire è una sola: brillare.

È un trucco versatile, cool, fresco, giovanile e assolutamente alla moda. È chic ed elegante, ricercato e semplice al contempo. Per sfoggiare tutta la tua classe, non servono tanti fronzoli né un make up eccessivamente arzigogolato. Cosa aspetti a provare le diamond lips? Le labbra da passerella sono finalmente alla portata di tutte. E non temere: è una tecnica di make up perfetta anche per chi con i trucchi fatica a destreggiarsi.

Come realizzare la tecnica del momento

Per labbra ultra riflettenti e super luminose non servono strass, polveri magiche o applicazioni particolari: per realizzare le diamond lips hai bisogno solo di alcuni strumenti che nella tua trousse probabilmente non mancheranno. La matita per occhi metallica sarà il tuo punto forte. In alternativa, scegline una di colore bianco perla o un ombretto cremoso che garantisca lo stesso risultato finale. Inoltre, non potrai fare a meno di un ombretto illuminante. Aggiungi una matita labbra neutra e un lucidalabbra trasparente.

Comincia definendo l'arco di cupido, poi sfuma il prodotto sul labbro e crea anche una sorta di riflesso sul labbro inferiore. A questo punto, usa la tua matita nude per disegnare il contorno labbra, rientrando leggermente nei bordi: è la tecnica giusta per realizzare sfumature perfette. Per concludere e fissare il make up, passa un lucidalabbra specchiato. Se ti piacciono i look più audaci e desideri esibire labbra extra luminose, non rinunciare a un tocco finale di glitter (o di ombretto glitterato). Insomma, si tratta di una tecnica davvero poco dispendiosa: per realizzarla, ti basta rispolverare dai cassetti quei trucchi che neppure ti ricordavi di avere. Non è necessario seguire i trend del momento e acquistare innumerevoli prodotti. Al contrario, è l'occasione giusta per sfruttare quell'ombretto metallizzato che non sapevi come usare o quella matita metallica mai utilizzata prima d'ora.

In alternativa, se preferisci un effetto più soft, puoi optare per un rossetto colorato e ultra luminoso. Non solo: se di prima mattina hai poco tempo e sei sempre di corsa, puoi applicare uno strato di glitter direttamente sul lucidalabbra. Anche in questo modo potrai sfoggiare labbra luminose come diamanti. L'importante è brillare. L'effetto scintillante delle diamond lips è davvero irresistibile e per la primavera non potrai proprio farne a meno.

Non solo: per essere davvero impeccabile perché non applicare in altri punti del viso lo stesso prodotto usato per creare labbra dall'effetto diamante? Per farlo, realizza dei punti luce sotto al sopracciglio e nell'angolo interno dell'occhio. Non rinunciare neppure a un illuminate della stessa tonalità.