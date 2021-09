D all'11 al 13 settembre, a Forni di Sopra, si celebra il festival dedicato al mondo micologico. Tra escursioni e degustazioni ecco come cogliere tutte le meraviglie delle montagne.

Le Dolomiti Friulane sono uno scrigno di tradizioni e meraviglie naturali che abbiamo la fortuna di avere a portata di mano, in Friuli Venezia Giulia. Il loro splendore ha convinto anche l'Unesco a inserirle tra i patrimoni dell'umanità. Tra i sentieri e gli splendidi paesini incastonati tra queste montagne, continuano a vivere trattorie, rifugi, case vacanze, alberghi diffusi e uno stile di vita semplice che ti incanterà. Tra le tradizioni ancora vive e scalpitanti c'è la Festa dei Funghi, a Forni di Sopra, che mette in fibrillazione tutta la zona grazie alle degustazioni di questi regali dei boschi mescolati al piacere del trekking in quota.

Alla scoperta delle Dolomiti friulane

Le Dolomiti Friulane sono un piccolo paradiso di monti, acque e boschi. Se sei un'amante delle attività all'aria aperta, questo è il posto giusto per te, sia d'estate sia d'inverno. Tra pesca, parapendio e deltaplano, arrampicata e canyoning, ma anche sci di fondo e d'alpinismo, c'è solo l'imbarazzo della scelta. C'è spazio anche per chi vuole solo camminare, andare in bici sulla neve o ciaspolare fra i boschi.

Ambiente, storia e cultura creano il Dna di un territorio unico, in cui può capitarti di udire lingue diverse ed "esotiche" come il saurano e il sappadino, antichi dialetti germanici, a cui si intrecciano altrettante tradizioni artigianali, artistiche e naturalmente enogastronomiche.

Forni di Sopra, perla alpina

Se stai progettando una vacanza con la tua famiglia, punta la bussola verso Forni di Sopra. Soprannominata anche Perla Alpina è la località che, nel tempo, è stata eletta da molti gruppi capitale del family tourism.

Forni di Sopra si trova nel Parco delle Dolomiti Friulane. Da qui si snodano tanti piccoli sentieri tra cui un anello adatto per i piccoli trekker, tra bochi e magie. Qui, infatti, è possibile incontrare Harluck, il folletto che a Forni di Sopra è di casa e che vive nei pressi di un larice secolare uno dei più grandi e antichi della zona: basta seguire le indicazioni “Truoi di Harluck” e rimanere pronti. Da non perdere anche il bosco di Parulana, dove è possibile ammirare tanti animali nel loro habitat naturale.

Ampio spazio anche per i più avventurosi. Sempre a Forni di Sopra si può dare sfogo a tutta la propria adrenalina al Dolomiti Adventure Park. Qui troverai Powerfan, che permette di tuffarsi dalla cima di un albero con un salto nel vuoto di 15 metri. Per gli amanti delle scalate, da provare la parete nell'Adventure climb Varmost. Ai più piccoli è dedicato il Fantasy Park con i suoi gonfiabili. Se dopo tanta attività hai voglia di rilassarti, prova la piscina al coperto e la palestra polifunzionale, senza dimenticare il centro wellness con sauna, bagno turco, docce cromatiche e vasche.

Fai festa a tavola!

Dall'11 al 13 settembre Forni di Sopra dedica le energie della propria comunità alla Festa dei Funghi. Durante questo appuntamento gastronomico autunnale tanto atteso avrai la possibilità di dedicarti alla scoperta del mondo micologico. Per l'occasione i ristoranti che supportano l'iniziativa preparano menù speciali con ghiotti piatti a base di funghi.

Ma la Festa dei Funghi non è solo un'occasione per mangiar bene. In tutta Forni di Sopra vengono organizzate mostre dedicate al mondo micologico, escursioni con preparatissime guide, che ti introdurranno ai segreti del bosco e ti guideranno al modo migliore per cogliere tutti i benefici del forest bathing. Se sei un'appassionata di Diy, ci sono in programma anche attività di preparazione di cosmetici. In più, se dopo aver degustato i funghi vorrai portarne un po' a casa, potrai fare la tua scorta nell'animato mercatino.

Tra le attività in programma, segnaliamo la pedalata cicloturistica con aperitivo vista Dolomiti in programma per venerdì 11 settembre. L'attività inizia nel pomeriggio, con una guida (che è anche istruttore MBT), che ti guiderà in una piacevole pedalata in mountain bike o e-bike, per scoprire in totale relax le bellezze dei sentieri ciclabili che circondano Forni di Sopra. Ma il momento più atteso da tutti è quello dell'aperitivo con vista sulle Dolomiti, dove potersi riempire occhi e stomaco. Se desideri sostare in zona ancora un po', prenota la tua notte in albergo. Per informazioni e prenotazioni di altre attività legate alla Festa dei Funghi, è sufficiente fare una telefonata (0433886767) e scegliere il percorso più adatto a te.

Scopri di più su www.fvgmontagna365.it.