U n percorso formativo con webinar gratuiti per colmare il gap causato dagli stereotipi di genere e per fornire gli strumenti utili ad approfondire e comprendere meglio i temi principali dell’educazione finanziaria. In particolare, negli ambiti della quotidianità

Educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale; funzionamento base del risparmio e degli investimenti: lo sapevate che di questi argomenti cruciali per la vita di tutti i giorni le donne conoscono molto di meno rispetto agli uomini?

Lo confermano anche vari studi Ocse e della Banca d’Italia: su questi temi le donne sono un passo indietro rispetto agli uomini. E non senza conseguenze. Prima fra tutte, il fatto che queste lacune espongano le donne a un maggior rischio di violenza economica.

Oggi occorre invertire il senso di marcia. E proprio con questo scopo nasce Donne in attivo – La tua guida all’educazione finanziaria. Un progetto finanziato dal Ministero dello Sviluppo economico, promosso da Unioncamere e supportato dal Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria.

Un gap da colmare

La scarsa conoscenza della materia di finanziaria da parte delle donne si riflette nelle sfide che spesso si trovano a fronteggiare: un reddito da lavoro mediamente più basso rispetto a quello degli uomini, ma anche, come evidenziano gli studi, a una percezione negativa di loro stesse.

La soluzione: un percorso di educazione finanziaria

Una soluzione pratica ed efficace, anche per "combattere" le situazioni di violenza economica, è Donne in attivo. Un percorso di alfabetizzazione finanziaria gratuito, che mira a colmare il divario di genere e a fornire a chi partecipa le informazioni necessarie per una gestione autonoma delle proprie risorse economiche.

L’educazione finanziaria per le donne è il passaggio obbligatorio per cambiare le cose e in tempi rapidi, cominciando dalla scuola. È fondamentale anche perché permette alle donne adulte di beneficiare di agevolazioni pubbliche, per esempio quelle riconducibili all’imprenditoria femminile. E consente, altresì, di ridurre i timori e le preoccupazioni per gli imprevisti del presente e del futuro.

Il percorso formativo di Donne in Attivo

Donne in attivo – La tua guida all’educazione finanziaria si rivolge a tutte le donne dai 20 anni in su, consumatrici e investitrici (anche potenziali).

Il percorso formativo si pone diversi obiettivi. Tra questi, affrontare i temi principali dell’educazione finanziaria e la loro influenza sulla vita quotidiana; permettere alle donne di usufruire delle agevolazioni finanziarie a loro dedicate; fornire strumenti abilitanti per superare gli stereotipi di genere, sviluppare la consapevolezza di sé e anche fronteggiare la “violenza economica”; introdurre il tema dell’equità di genere. E ancora, offrire uno spazio per il dibattito sul perseguimento dei propri obiettivi individuali, anche attraverso un confronto con i role model e i testimonial.

Webinar gratuiti e due appuntamenti: il 5 e l'11 ottobre

Il progetto prende forma e sostanza nei webinar tenuti da docenti universitari specializzati dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, affiancati da esperti e testimonial.

Il sito ufficiale con tutte le informazioni utili è www.donneinttivo.it. Nella sezione dedicata è possibile scaricare e rivedere i webinar già dell’edizione 2021 e '22. L’approccio è di tipo frontale, con numerosi momenti di interazione e confronto. Sono anche previste esercitazioni in aula (virtuale), al fine di permettere alle partecipanti di testare le competenze acquisite e simulare l’utilizzo degli strumenti presentati. Ogni webinar ha una durata di circa due ore e mezza.

I prossimi appuntamenti sono fissati per il 5 ottobre e l'11 ottobre 2022. In entrambi i casi si affronterà il tema del benessere finanziario.

- il 5 ottobre dalle ore 14:30 alle 17:00 il tema del webinair sarà "Il benessere finanziario: saper negoziare per raggiungere i propri obiettivi".

- l'11 ottobre dalle ore 14:30 alle 17:00, invece, il focus sarà "Il benessere finanziario: costruire il proprio futuro".

Chi completa il ciclo di incontri potrà anche richiedere un attestato di partecipazione.

Ma gli appuntamenti sono imperdibili perché saranno l'occasione per tutti i partecipanti di ottenere, gratuitamente, una maggior autonomia in materia finanziaria, insieme con gli strumenti utili per destreggiarsi nella quotidianità e nelle piccole, grandi sfide di tutti i giorni.